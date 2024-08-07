哈马斯任命辛瓦尔为其新领导人

周三，以哈战争进入第十一个月之际，哈马斯任命辛瓦尔（Yahya Sinwar）为其新一届领导人。辛瓦尔被认为是十月七日哈马斯对以色列恐怖袭击行动的幕后策划者。

（德国之声中文网）哈马斯对辛瓦尔的任命令以色列感到愤怒。上周，哈马斯领导人哈尼亚在德黑兰遭刺杀，而以色列目前正在就伊朗可能发起的报复行动进行准备。

以色列外交部长卡茨表示，对辛瓦尔的任命“让人更有理由更快地消灭他，并将这一卑鄙的组织从地球清除出去。”

从2017年以来，辛瓦尔一直是极端武装哈马斯的领袖之一，十月七日恐怖袭击发生之后，以色列将辛瓦尔列入“死亡名单”，此后此人一直未公开露面。

去年十月七日，哈马斯对以色列发动大规模恐怖袭击。图为袭击现场留下的车辆。 图像来源: RONEN ZVULUN/REUTERS

哈马斯一名高级官员对法新社表示，选举辛瓦尔当哈马斯领导人是该组织“将继续走抵抗道路的信号”。哈马斯的盟友黎巴嫩真主党民兵对辛瓦尔当选表示祝贺，并宣称，辛瓦尔当选足以说明，敌人通过暗杀哈马斯高级领导人并不能达到目的。

观察家普遍认为，同此前生活在卡塔尔的上届领导人哈尼亚相比，辛瓦尔并不愿意认同加沙停火协议。美国赛德情报集团（SITE Intelligence Group）总裁卡茨（Rita Katz）表示：“哈尼亚死后，签署停火协议本就已经变得非常困难，而辛瓦尔当选之后，这种可能性就更加渺茫了。”

以军发言人哈加里在接受沙特阿拉伯“阿拉伯电视台”采访时表示，“辛瓦尔的归宿只有一个，那就是早日回到戴夫及其他十月七日的恐怖分子的身边。” 七月中旬，哈马斯军事首领戴夫死于以军的精准空袭。以色列谴责戴夫应对“谋杀数千名无辜平民”负责。

被称为“汗尤尼斯屠夫”的辛瓦尔是哈马斯早期创建者之一，1962年生于加沙地带南部汗尤尼斯的难民营中。其父母来自目前属于以色列的海滨城市阿什凯隆附近。辛瓦尔曾在以色列监狱中度过20多年时光，并在此期间学会了流利的希伯来语。巴勒斯坦第一次抵抗运动期间，八十年代初，哈马斯初具规模，而辛瓦尔则参与了哈马斯武装力量“卡桑旅”的建设。哈马斯成立初期，辛瓦尔主要负责从组织内部清除向以色列通风报信者，因其行事方式极其野蛮粗暴，因而获得了“汗尤尼斯屠夫”的称号。



（法新社，德广联）

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