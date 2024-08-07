哈马斯任命辛瓦尔为其新领导人

哈马斯任命辛瓦尔为其新领导人2024年8月7日
（德国之声中文网）哈马斯对辛瓦尔的任命令以色列感到愤怒。上周，哈马斯领导人哈尼亚在德黑兰遭刺杀，而以色列目前正在就伊朗可能发起的报复行动进行准备。
以色列外交部长卡茨表示，对辛瓦尔的任命“让人更有理由更快地消灭他，并将这一卑鄙的组织从地球清除出去。”
从2017年以来，辛瓦尔一直是极端武装哈马斯的领袖之一，十月七日恐怖袭击发生之后，以色列将辛瓦尔列入“死亡名单”，此后此人一直未公开露面。
哈马斯一名高级官员对法新社表示，选举辛瓦尔当哈马斯领导人是该组织“将继续走抵抗道路的信号”。哈马斯的盟友黎巴嫩真主党民兵对辛瓦尔当选表示祝贺，并宣称，辛瓦尔当选足以说明，敌人通过暗杀哈马斯高级领导人并不能达到目的。
观察家普遍认为，同此前生活在卡塔尔的上届领导人哈尼亚相比，辛瓦尔并不愿意认同加沙停火协议。美国赛德情报集团（SITE Intelligence Group）总裁卡茨（Rita Katz）表示：“哈尼亚死后，签署停火协议本就已经变得非常困难，而辛瓦尔当选之后，这种可能性就更加渺茫了。”
以军发言人哈加里在接受沙特阿拉伯“阿拉伯电视台”采访时表示，“辛瓦尔的归宿只有一个，那就是早日回到戴夫及其他十月七日的恐怖分子的身边。” 七月中旬，哈马斯军事首领戴夫死于以军的精准空袭。以色列谴责戴夫应对“谋杀数千名无辜平民”负责。
被称为“汗尤尼斯屠夫”的辛瓦尔是哈马斯早期创建者之一，1962年生于加沙地带南部汗尤尼斯的难民营中。其父母来自目前属于以色列的海滨城市阿什凯隆附近。辛瓦尔曾在以色列监狱中度过20多年时光，并在此期间学会了流利的希伯来语。巴勒斯坦第一次抵抗运动期间，八十年代初，哈马斯初具规模，而辛瓦尔则参与了哈马斯武装力量“卡桑旅”的建设。哈马斯成立初期，辛瓦尔主要负责从组织内部清除向以色列通风报信者，因其行事方式极其野蛮粗暴，因而获得了“汗尤尼斯屠夫”的称号。
（法新社，德广联）
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