哈马斯：与以色列达成加沙停火协议

（德国之声中文网）一名哈马斯发言人对路透社表示，停火协议是在当地时间周六（7月21日）早间达成的。 "在埃及和联合国的斡旋下，哈马斯（与以色列）就重新恢复局势平静达成一致。"以色列没有立即对哈马斯的宣布作出表态。如果此消息属实，将是双方在几星期内第二次达成类似协议。据称，周六早晨加沙地带没有发生军事行动。

以军连番空袭

周五，以色列针对加沙地带发动数轮空袭，导致四人死亡。哈马斯表示，死者中包括该组织军事分支的三名成员。有报道称，空袭还造成约120名巴勒斯坦人受伤。以色列则表示，该国境内遭到火箭弹反击。

这次空袭的起因是，一名以色列士兵在加沙边境地带被巴勒斯坦武装开枪打死。一名以军发言人表示，这是2014年以色列和哈马斯之间爆发加沙战争以来，首次有正在执行任务的以军士兵遭对方枪杀。

周五的武力攻击促使联合国中东和平进程特别协调员姆拉德诺夫（Nickolay Mladenov）发出紧急呼吁，要求双方保持克制。

"加沙地带的所有各方都必须从边缘上后退一步。不是下周，不是明天，而是现在！"他在推特上写道。"不能让那些试图挑动巴勒斯坦人和以色列人再次爆发战争的人得逞。"

数月以来冲突不断

最近几周来，以色列开始加强打击从加沙境内放飞的燃烧弹风筝和气球。

3月底，反对以色列封锁加沙地带并造成当地人道主义困境的抗议行动爆发以来，已有至少149名巴勒斯坦人被击毙。其中大多数人是在边境地带的抗议行动或冲突中被打死。

2008年以来，哈马斯与以色列之间已经爆发三场战争。

2014年以巴冲突：战争的代价 加沙的欢呼 人们在加沙庆祝。此前，以色列和巴勒斯坦武装分子之间达成无限期停火协议。50天血腥冲突尤其给加沙地带居民带来惨重损失。

2014年以巴冲突：战争的代价 伤亡巨大 加沙南部一名2岁男孩下葬。他在一次空袭中被炸死。据联合国提供的数字，以方的军事行动导致2100多人死亡，其中约有500名儿童。

2014年以巴冲突：战争的代价 没有居所 加沙城一所联合国学校内难民用餐场景。成千上万家庭失去了住宅，只能住在人满为患的学校和其它紧急下榻处。

2014年以巴冲突：战争的代价 永久性残废 加沙城什法（Al-Shifa）医院，一大夫正在为一名儿童疗伤。巴勒斯坦方面称，战争爆发以来，伤者超过1.1万，其中很多人将永久残废。

2014年以巴冲突：战争的代价 电力奇缺 加沙地带的电厂和海水淡化装置也严重受损，给水电供应带来灾难性后果。

2014年以巴冲突：战争的代价 废墟中的危险 根据以方提供的数字，加沙地带的5230个目标被轰炸。联合国估计，重建费用将达数十亿欧元。数千枚未爆炸弹可能还在废墟中。

2014年以巴冲突：战争的代价 巴方火箭弹攻击 以色列阿什凯隆（Aschkelon）市内一个被巴勒斯坦火箭弹击中的住宅。没有制导能力的火箭弹所造成的人员、财产损失不大，这也同以方的火箭拦截武器有关。

2014年以巴冲突：战争的代价 无尽的哀伤 以色列一名4岁儿童的葬礼。他在来自加沙的一次火箭弹袭击中丧生。以色列方面称，巴勒斯坦武装分子共发射了约4600枚火箭弹，导致6人死亡。

2014年以巴冲突：战争的代价 向士兵致意 战友葬礼上，悲恸的以色列女兵们。共有64名以色列军人在此次加沙战争中阵亡。每次葬礼都有大量公众参加。

2014年以巴冲突：战争的代价 攻击目标：地道 加沙地带一地道内的哈马斯武装分子。以色列的一个重要战争目标是，摧毁攻击性地道网，其中不少地道深入以色列境内。该目标是否得到了实现，目前不清楚。

2014年以巴冲突：战争的代价 射击到最后一刻 停火协议开始生效前，双方都再次加大攻击力度。巴勒斯坦火箭弹炸死了2名以色列人，以色列空军则轰炸了加沙城的数栋高楼。 作者: Dеnnis Stutе 编译：凝炼



石涛/文山 （法新社，德新社，路透社）