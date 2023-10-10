哈馬斯威脅處決被俘的以色列平民人質

（德國之聲中文網）巴勒斯坦伊斯蘭極端主義軍事團體哈馬斯（Hamas），據信已將上百名以色列人質帶入加沙地帶。該組織指出，若以色列在沒有警告的情況下，襲擊加薩的平民目標，就會處決被俘虜的平民人質。美國總統拜登指出，將與以色列合作拯救人質。

隨著以色列飛機對加沙地區進行猛烈轟炸、雙邊情勢再度升溫後。哈馬斯發言人奧貝達（Abu Obaida）表示，從現在開始，任何在沒有事先警告的情況下，對在家中的加沙人民進行襲擊的行為，都將處決一名手上的平民人質。

哈馬斯是一個巴勒斯坦伊斯蘭極端主義軍事團體。包含德國、歐盟、美國和部分阿拉伯國家，都將哈馬斯定義為恐怖組織。

對此，以色列外交部長科恩（Eli Cohen）回應指出，哈馬斯在周末的入侵中，已俘虜了100多人。他警告哈馬斯不可傷害人質並說：「（俘虜平民人質）這種戰爭罪行不會被原諒」。

以巴冲突 人质家属度日如年

當事人講述恐怖經歷

居住在邊界附近的以色列婦女丹（Galit Dan），向DW講述了哈馬斯武裝分子襲擊以色列後，她被困在基蘇菲姆（Kissufim）家中安全室內20多個小時的可怕經歷。

她告訴DW：「一名恐怖分子闖進我家，試圖打開門」。當時她與男友和小女兒一同在家，情況非常緊張，「我們無法呼吸、一動也不敢動、我們很害怕」

她說，槍手坐在她們家的客廳裡，拿著槍向所有經過的人開火。所幸後來由以色列士兵將她和其他人從安全室救出。

铁穹失效？哈马斯为何令防御强国以色列措手不及

不過丹也透露，她住在加沙邊境地區尼爾奧茲 （Nir ​​Oz）的80歲母親和12歲大女兒諾亞（Noya）也遭到攻擊，雖然一度可以互相傳送訊息，但如今已失去聯繫，不知道發生了什麼事。

「還有我的侄子、我姐姐的前夫，還有很多基布茲的人（也都失聯）」。她強調，當中有很多老人，也有年輕人和嬰兒。她呼籲國際社會提供協助，並採取行動以解救被哈馬斯綁架的人。

「我希望世界採取行動，做點什麼：聯合國、紅十字會，請有人幫助我們，請做點什麼。如果你能與哈馬斯對話，如果你能與士兵交談並告訴他們釋放人，請你這樣做。」丹說。

以色列婦女丹向DW講述了7日的恐怖經歷

美以將合作解救人質

美國總統拜登（Joe Biden）周一（9日）表示，美國正與以色列合作「解救人質」。

拜登在白宮與美國國安團隊會面後發表聲明稱，他相信哈馬斯武裝分子，可能將美國人質從以色列帶到加沙地帶。

拜登說：「我已指示我的團隊，在人質危機的各方面與以色列同行合作，包括分享情報、以及部署美國政府各部門的專家，並就人質營救工作和以色列進行磋商、提供建議」。

拜登也指出，在這次的襲擊中，已經確認至少有11名美國公民遇害。

根據以色列當地電視台的數據，哈馬斯攻擊造成的死亡人數已攀升至900人，至少2600人受傷。加薩衛生部則表示，自上週六（10月7日）以來，以色列對加沙地帶的空襲，已造成至少687名巴勒斯坦人死亡，以及3726人受傷。

另據路透社報導，以色列軍方9日表示，已前所未見的徵召了30萬名預備役軍人，並對加沙地帶實施全面封鎖，顯示出以色列可能正在計劃發動地面攻擊，以應對毀滅性的攻擊。

（綜合報導）

这次以巴冲突 究竟是怎么开始的？

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