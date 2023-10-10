 哈馬斯威脅處決被俘的以色列平民人質 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.10.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

哈馬斯威脅處決被俘的以色列平民人質

哈馬斯與以色列的衝突進入第四天，現在哈馬斯威脅，如果以色列攻擊加薩的平民目標，將處決所俘虜的平民人質。一名住在邊界附近的以色列婦女，也向DW講述了週六上午在家中遇到的恐怖經歷，到底發生了什麼？

一名以色列士兵正在清點彈藥

一名以色列士兵正在清點彈藥

（德國之聲中文網）巴勒斯坦伊斯蘭極端主義軍事團體哈馬斯（Hamas），據信已將上百名以色列人質帶入加沙地帶。該組織指出，若以色列在沒有警告的情況下，襲擊加薩的平民目標，就會處決被俘虜的平民人質。美國總統拜登指出，將與以色列合作拯救人質。

隨著以色列飛機對加沙地區進行猛烈轟炸、雙邊情勢再度升溫後。哈馬斯發言人奧貝達（Abu Obaida）表示，從現在開始，任何在沒有事先警告的情況下，對在家中的加沙人民進行襲擊的行為，都將處決一名手上的平民人質。

哈馬斯是一個巴勒斯坦伊斯蘭極端主義軍事團體。包含德國、歐盟、美國和部分阿拉伯國家，都將哈馬斯定義為恐怖組織。

對此，以色列外交部長科恩（Eli Cohen）回應指出，哈馬斯在周末的入侵中，已俘虜了100多人。他警告哈馬斯不可傷害人質並說：「（俘虜平民人質）這種戰爭罪行不會被原諒」。

以巴冲突 人质家属度日如年

當事人講述恐怖經歷

居住在邊界附近的以色列婦女丹（Galit Dan），向DW講述了哈馬斯武裝分子襲擊以色列後，她被困在基蘇菲姆（Kissufim）家中安全室內20多個小時的可怕經歷。

她告訴DW：「一名恐怖分子闖進我家，試圖打開門」。當時她與男友和小女兒一同在家，情況非常緊張，「我們無法呼吸、一動也不敢動、我們很害怕」

她說，槍手坐在她們家的客廳裡，拿著槍向所有經過的人開火。所幸後來由以色列士兵將她和其他人從安全室救出。

铁穹失效？哈马斯为何令防御强国以色列措手不及

不過丹也透露，她住在加沙邊境地區尼爾奧茲 （Nir ​​Oz）的80歲母親和12歲大女兒諾亞（Noya）也遭到攻擊，雖然一度可以互相傳送訊息，但如今已失去聯繫，不知道發生了什麼事。

「還有我的侄子、我姐姐的前夫，還有很多基布茲的人（也都失聯）」。她強調，當中有很多老人，也有年輕人和嬰兒。她呼籲國際社會提供協助，並採取行動以解救被哈馬斯綁架的人。 

「我希望世界採取行動，做點什麼：聯合國、紅十字會，請有人幫助我們，請做點什麼。如果你能與哈馬斯對話，如果你能與士兵交談並告訴他們釋放人，請你這樣做。」丹說。

以色列婦女丹向DW講述了7日的恐怖經歷

以色列婦女丹向DW講述了7日的恐怖經歷

美以將合作解救人質

美國總統拜登（Joe Biden）周一（9日）表示，美國正與以色列合作「解救人質」。

拜登在白宮與美國國安團隊會面後發表聲明稱，他相信哈馬斯武裝分子，可能將美國人質從以色列帶到加沙地帶。

拜登說：「我已指示我的團隊，在人質危機的各方面與以色列同行合作，包括分享情報、以及部署美國政府各部門的專家，並就人質營救工作和以色列進行磋商、提供建議」。 

拜登也指出，在這次的襲擊中，已經確認至少有11名美國公民遇害。

根據以色列當地電視台的數據，哈馬斯攻擊造成的死亡人數已攀升至900人，至少2600人受傷。加薩衛生部則表示，自上週六（10月7日）以來，以色列對加沙地帶的空襲，已造成至少687名巴勒斯坦人死亡，以及3726人受傷。

另據路透社報導，以色列軍方9日表示，已前所未見的徵召了30萬名預備役軍人，並對加沙地帶實施全面封鎖，顯示出以色列可能正在計劃發動地面攻擊，以應對毀滅性的攻擊。

（綜合報導）

这次以巴冲突 究竟是怎么开始的？

©2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

 

相关内容

Israeli troop enforcements take position on the border with Gaza in southern Israel on October 9, 2023. Israel continued to battle Hamas fighters on October 9 and massed tens of thousands of troops and heavy armour around the Gaza Strip after vowing a massive blow over the Palestinian militants' surprise attack. (Photo by JACK GUEZ / AFP) (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

以色列全面封锁加沙地带 09.10.2023

自恐怖组织哈马斯从加沙地带发动大规模袭击后，以色列宣布全面封锁这一沿海地带，并征召30万预备兵。

Palestinians inspect a building that was destroyed by an Israeli airstrike in Beit Lahiya. Egyptian-brokered ceasefire between Israel and Palestinian militants in the Gaza Strip had come into effect, following five days of attacks.

关于加沙地带 你需要知道的 09.10.2023

来自加沙地带的激进伊斯兰恐怖组织哈马斯对以色列的攻击，是中东冲突中的一种剧烈升级。谁生活在加沙？它在当前的冲突中起到了什么作用？

9. Oktober 2023 *** Palestinians search for survivors after an Israeli airstrike on buildings in the refugee camp of Jabalia in the Gaza Strip on October 9, 2023. Israel relentlessly pounded the Gaza Strip early Monday as fighting raged with Hamas around the Gaza Strip and the death toll from the war against the Palestinian militants surged above 1,100. (Photo by Mohammed ABED / AFP)

歐盟澄清停援巴勒斯坦　德外長：持續人道援助 10.10.2023

巴勒斯坦伊斯蘭極端主義軍事團體哈馬斯周六（10月7日）突襲以色列，至今已經累積至少900人死亡，超過2000人受傷。以色列反擊也造成加沙地區近700人喪命。早前傳出歐盟將停止對巴勒斯坦的所有援助，引發多國反彈。歐盟執委會也隨即發聲明澄清。

广告

媒体看中国

习近平于2022年7月也曾前往新疆考察

德语媒体：中国欲打造「美丽新疆」形象

《法兰克福评论报》关注中国政府最新的新疆政策，当局希望为新疆建立新形象并促进观光业。 「瑞士德语广播电视」则观察到越来越多受良好教育的中国人移民欧洲，专家解释了此现象的背景与影响。