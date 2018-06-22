 哈雷宣布美国减产 特朗普：竟举白旗 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.06.2018

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时政风云

哈雷宣布美国减产 特朗普：竟举白旗

贸易战害到自己人了吗？因应6月22日欧盟开徵报復关税，美国哈雷机车部分产线移至外国。美国总统特朗普急跳脚。

USA | Harley Davidson (Getty Images/D. Angerer)

哈雷主管在2017年2月将重机骑进白宫。当时特朗普还对记者强调，哈雷是「美国制造」的榜样。

(德国之声中文网) 哈雷(Harley-Davidson)宣布，因欧盟报復美国关税，一年成本增加1亿，只好将部分产线转到国外。闻此，美国总统特朗普忍不住在推特上抱怨。

「这麽多公司裡，很惊讶哈雷居然会是第一个举白旗。」他说自己为了不让美国公司付给欧盟高达1510亿关税，在贸易上努力奋战。「关税只是哈雷的藉口。有耐心点！」

(twitter)

哈雷在周一(06/25)提交的报告中表示，自6月22日欧盟将美国进口哈雷机车徵收的税率从6％上调至31％后，每辆运往欧盟的摩托车价格将上涨约2,200美元（约1,880欧元，14,383人民币）。

这将使哈雷每年多花费约9000万美元到1亿美元。哈雷表示正在努力吸收额外成本，不要将其转嫁给客户。

报告中载明，「哈雷认为，如果成本巨额上升后，转嫁给经销商和零售客户，将对该地区的业务有立即和持续性的负面影响。」

为了避免欧盟关税上涨对其销售额的影响，哈雷还宣布将「出口至欧盟的机车生产，从美国转移到外国工厂。」

上週五(06/22)，欧盟开始对价值34亿美元的美国进口商品课徵关税，包括波旁威士忌、花生酱、柳橙汁和哈雷机车。这项措施是报復美国特朗普政府日前施加25％的钢铁和10％铝税。

EU applies tariffs (picture-alliance/empics/D. Lipinski)

被视为美国精神的哈雷机车在贸易战中成为特朗普口中第一家「举白旗」的美国公司。

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关键的欧洲市场

哈雷总部位于美国密尔沃基，去年在欧盟销售了近4万辆机车，销售额仅次于美国。

特朗普多次以该公司为例，说明欧洲进口关税如何伤害美国生产商。然而，哈雷此前曾警告说，关税上涨会导致公司的负担加重。

许多哈雷骑士以「美国製造」的哈雷机车为傲。面对生产线移出美国，哈雷承诺不会有太大的影响。

「增加国际产量以减轻欧盟关税负担非哈雷所愿，但是唯有这样做才能让欧洲客户不受影响，哈雷在欧洲的业务也能持续。欧洲是哈雷的重要市场。 」

哈雷表示，印度、巴西和泰国的工厂若要增产，需要额外投资，并且要花至少9个月到3年的时间才能完成。它还表示，希望在此期间，把因为欧盟关税而增加的成本，压在3000万美元至4500万美元之间。

华盛顿当局与其盟国之间贸易紧张关係日益加剧。德国汽车製造商戴姆勒上週发布盈利因贸易战下降消息后，哈雷是美国第一家详述其财务如何受到影响的製造商。

夏立民/罗法 (美联社、路透社、德新社)

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