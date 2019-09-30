哈里王子与通俗小报对簿公堂

（德国之声中文网）英国的通俗小报是世上最刻薄的媒体。英王室则历来就是街头小报类媒体的聚焦对象和受害者。哈里王子及家人亦不例外。他和及妻子梅根称，遭受"霸凌"和"肆无忌惮的打击"，决定经由法律程序，予以反击。对《星期日邮报》及其母公司联合报业集团（Associate Newspapers）的起诉已准备数月，并伴随一份动之以情的声明。

据称，该报业集团对梅根以及哈利王子作了"错误的"和"有意贬损"的报道。起因是梅根的一封私信。《星期日邮报》曾刊登并评论过此信。梅根王妃曾为美国影星，原名梅根·马克尔（Meghan Markle），2018年5月，与哈里王子完婚。

"小报的牺牲品"

在自己网站上发表的一份声明中，哈里王子写道，他的妻子成了"英国通俗媒体的最新受害者之一"。他指控《星期日邮报》等大众媒体去年在梅根怀孕期间以及在俩人养育新生儿期间，发动了一场"无所顾忌"的宣传攻势。他指出，目前对他们非洲之旅的报道则相当正面，这恰恰凸显了该报的"双重道德"。

《星期日邮报》驳回所有指控。该报社一名发言人说，"我们尤其断然否认，曾以任何方式在王妃的信上做过手脚，从而改变了原义。"

不愿重演戴安娜的悲剧

哈里在声明中写道，由于该报迄今拒绝了任何解决问题的动议，因此，这一冲突必须经由法律途径解决，"一味克制、无所作为，这有悖于我们所信仰的一切。"哈里王子提醒说，"此类冷酷的宣传也曾有过人的生命代价"。他指的是1997年8月底在巴黎发生的那次狗仔队追踪，他母亲--戴安娜王妃及其生活伴侣法耶德（Dodi al-Fayed）在试图躲避追踪时丧生。

哈里王子写道，他不愿历史重复，"我失去了我的母亲，现在，我看到，我的妻子正如何成为这同一个强大势力的受害者"。

凝炼/叶宣（德新社、美联社）