哈里、梅根夫妇翻英王室旧账

大西洋彼岸的皇家对决？美国哥伦比亚广播公司对哈里、梅根公爵夫妇的采访曾备受期待。采访视频显示，其中确含某些劲料。
（德国之声中文网）在此次采访中，梅根公爵夫人对美国电视访谈偶像奥普拉·温弗瑞（Oprah Winfrey）透露，曾有过自杀念头。39岁的她说，"我不想再活了。……以为这样就能解决大家的问题。" 她说，当时，她害怕独处，因为她可能会做出戕害自己的行为。她说，为此，她曾向丈夫、36岁的英国哈里王子和王室求助。她透露，当时，她非常害怕，“因为这很真实。不是一个抽象的想法。"
此外，梅根还讲述了她怀上儿子阿奇期间遭遇的种族主义行为。出生在美国的梅根讲述道，当时，曾有人担心阿奇 "生下后皮肤会有多黑"。她透露，这一担心是与哈里的 "家庭 "对话中暴露的。梅根不愿透露更多细节，因为，对某些人来说，那会 "非常有害"。不过，这位公爵夫人认为，很清楚，若真诞下一棕色婴儿，会成为王室的一个问题。
这位前女演员指出，在王室期间，她受到很大压力，觉得自己就像被关在金笼子里，被要求沉默。对皇家生活，她自己没有准备——-也没有被做准备。梅根说，"人们对皇室的了解来自童话故事。所以很容易有一个与现实相差甚远的图像。"
出英国媒体所料，她放弃了对王室成员的攻击。相反，她称，伊丽莎白女王很关心她。梅根也对嫂子——威廉王子之妻颇有好辞。她说，凯特公爵夫人是 "好人"。
梅根透露，在2018年5月王室正式婚礼前３天，她已和哈里在小范围内悄然结成百年之合："没人知道，但我们给大主教打了电话"。
约一年前，哈里和梅根宣布放弃王室职责，带着今年5月将满两周岁的阿奇迁居美国。眼下，这对夫妇将迎来第二个孩子。俩人在受访时宣布，会是一女孩。踌躇满志的哈里表示，"男女双全，你还想要什么？"他透露，目前尚无计划要更多孩子。
伊丽莎白女王的这位孙子称，他真觉得自己 "被父亲查尔斯亲王唾弃了"，尤其是，查尔斯本人 "有过类似境遇"。他说，他会一直爱父亲，"但有过很多羞辱"。他透露，在他们搬离英国之前，父亲甚至不再接他的电话。哈里说，至于他和梅根何以会离国他去这一问题，最简单的回答是 ："得不到支持与理解"。
哈里说，在与王室产生家庭问题时，他隐隐感觉到了母亲戴安娜王妃的 "存在"，母亲仿佛预见了他的处境。1997年，"戴妃 "与当时的男友多迪·法耶德在巴黎躲避狗仔队追拍时遇车祸身亡。噩耗传出，全球痛悼这位 "人心女王"。此前，戴安娜已同查尔斯分居，与王室关系疏远。新近以来，媒体再将戴安娜当时的境遇与哈里和梅根目前的情况作平行比较。
据华尔街日报的消息，知情者透露，哥伦比亚广播公司耗资700万至900万美元获得了这个采访的版权。
凝炼/ 乐然（德新社、路透社）
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