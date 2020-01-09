哈里、梅根夫妇翻英王室旧账

（德国之声中文网）在此次采访中，梅根公爵夫人对美国电视访谈偶像奥普拉·温弗瑞（Oprah Winfrey）透露，曾有过自杀念头。39岁的她说，"我不想再活了。……以为这样就能解决大家的问题。" 她说，当时，她害怕独处，因为她可能会做出戕害自己的行为。她说，为此，她曾向丈夫、36岁的英国哈里王子和王室求助。她透露，当时，她非常害怕，“因为这很真实。不是一个抽象的想法。"

此外，梅根还讲述了她怀上儿子阿奇期间遭遇的种族主义行为。出生在美国的梅根讲述道，当时，曾有人担心阿奇 "生下后皮肤会有多黑"。她透露，这一担心是与哈里的 "家庭 "对话中暴露的。梅根不愿透露更多细节，因为，对某些人来说，那会 "非常有害"。不过，这位公爵夫人认为，很清楚，若真诞下一棕色婴儿，会成为王室的一个问题。

"金笼子"

这位前女演员指出，在王室期间，她受到很大压力，觉得自己就像被关在金笼子里，被要求沉默。对皇家生活，她自己没有准备——-也没有被做准备。梅根说，"人们对皇室的了解来自童话故事。所以很容易有一个与现实相差甚远的图像。"

温弗瑞采访梅根

出英国媒体所料，她放弃了对王室成员的攻击。相反，她称，伊丽莎白女王很关心她。梅根也对嫂子——威廉王子之妻颇有好辞。她说，凯特公爵夫人是 "好人"。

梅根透露，在2018年5月王室正式婚礼前３天，她已和哈里在小范围内悄然结成百年之合："没人知道，但我们给大主教打了电话"。

梅根孕期出访 天堂之旅还是辛劳公务？ 16天76次会见 和其他英国王室成员的正式访问一样，哈里王子和苏塞克斯公爵夫人梅根在4个英联邦国家的逗留犹如一次马拉松式的会晤。访问日程被安排的满满的。这对5月份结婚的王室夫妇每天都要进行多次会见，其中也包括图中所展示的画面-与民众的互动。

梅根孕期出访 天堂之旅还是辛劳公务？ 为帆船比赛助威 哈里王子夫妇逗留的首站是澳大利亚首都悉尼。图中是王子夫妇在悉尼港举行帆船比赛期间，和民众一起为比赛者助威。由哈里王子成立的战争伤残士兵运动会2014年首次举办。今年有来自18个国家的选手参赛。

梅根孕期出访 天堂之旅还是辛劳公务？ 与澳大利亚总理夫妇在一起 哈里王子夫妇出访期间会见了受访各国的国家和政府领导人，其中包括澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison ）。65年前，年轻的英国女王伊丽莎白也曾访问澳大利亚，而且逗留7个月之久。

梅根孕期出访 天堂之旅还是辛劳公务？ 在度假天堂受到热情款待 在斐济岛国，英国王室的粉丝们一饱眼福，得以近距离看到哈里王子和他怀有身孕的妻子。二人抵达维提岛时受到热烈欢迎。在这个作为度假天堂著称的岛国逗留期间，参加有关妇女组织问题的讨论会以及拜访南太平洋大学是夫妇二人的访问日程之一。

梅根孕期出访 天堂之旅还是辛劳公务？ 两个王室成员的会面 哈里王子夫妇还对由172个岛屿组成的汤加王国进行了短暂访问。和英国一样，这个波利尼西亚国家也实行议会君主制，自2012年以来，图普六世国王一直是该国国家元首。哈里王子和梅根在这里还观看了传统的舞蹈。

梅根孕期出访 天堂之旅还是辛劳公务？ 访问新西兰 在新西兰逗留四天期间，这对夫妇还会见了该国土着居民毛利人的代表。在罗托鲁瓦这个有很多毛利族居民聚居的城市，2位来自英国的王室成员穿上了毛利人称为Korowai的传统斗篷。他们参观了一个奇异鸟育种站。这种不会飞的鸟是新西兰的国家象征。

梅根孕期出访 天堂之旅还是辛劳公务？ 短暂的休息 这张照片展示的是哈里王子夫妇在南太平洋旅程的最后一天。王子夫妇在罗托鲁瓦的一片森林中散步。不过像往常一样，在英国王室成员的正式出访期间，哈里王子和他的妻子梅根在任何场所都少不了步步紧跟的随行记者。



约一年前，哈里和梅根宣布放弃王室职责，带着今年5月将满两周岁的阿奇迁居美国。眼下，这对夫妇将迎来第二个孩子。俩人在受访时宣布，会是一女孩。踌躇满志的哈里表示，"男女双全，你还想要什么？"他透露，目前尚无计划要更多孩子。

"遭唾弃"

伊丽莎白女王的这位孙子称，他真觉得自己 "被父亲查尔斯亲王唾弃了"，尤其是，查尔斯本人 "有过类似境遇"。他说，他会一直爱父亲，"但有过很多羞辱"。他透露，在他们搬离英国之前，父亲甚至不再接他的电话。哈里说，至于他和梅根何以会离国他去这一问题，最简单的回答是 ："得不到支持与理解"。

哈里说，在与王室产生家庭问题时，他隐隐感觉到了母亲戴安娜王妃的 "存在"，母亲仿佛预见了他的处境。1997年，"戴妃 "与当时的男友多迪·法耶德在巴黎躲避狗仔队追拍时遇车祸身亡。噩耗传出，全球痛悼这位 "人心女王"。此前，戴安娜已同查尔斯分居，与王室关系疏远。新近以来，媒体再将戴安娜当时的境遇与哈里和梅根目前的情况作平行比较。

据华尔街日报的消息，知情者透露，哥伦比亚广播公司耗资700万至900万美元获得了这个采访的版权。

凝炼/ 乐然（德新社、路透社）

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