哈里斯: “平壤是残暴的独裁政权” 朝鲜再发导弹

（德国之声中文网）哈里斯（Kamala Harris，中文名“贺锦丽”）9月29日表示，在朝鲜，“我们看到一个残酷的独裁政权，看到猖獗的侵犯人权行为和威胁和平与稳定的非法武器计划”。她在访问分隔朝韩的韩国非军事区时做出了相关表态。
这位美国副总统称，这个所谓的非军事区显示出朝韩双方所走的“巨大的不同道路”。
据白宫称，此前在首尔与韩国总统尹锡悦会晤时，哈里斯谴责了朝鲜的“挑衅性核言论”和导弹试验。她也向尹锡悦再次强调了美方保卫韩国的承诺。
近一个半小时的首尔会谈
德新社报道称，根据白宫的一份声明，哈里斯和尹锡悦还讨论中国和台湾问题，以及“维护台湾海峡和平与稳定的努力”。两人在首尔举行的会谈持续了近一个半小时。
白宫的一份声明称，双方会谈进行了近一个半小时，也谈及台海局势问题
本周三（9月28日）在哈里斯访韩前，朝鲜试射导弹。韩国方面还认为，平壤的领导层可能在准备一次新的核试验，这将是自2017年以来的第一次，也是2006年以来的第七次。近年来，国际社会对朝鲜实施了一连串制裁，导致该国在国际上几乎完全孤立。
然而，统治者金正恩并未因此而放弃其计划，他认为朝鲜受到美国威胁。就在最近，朝鲜通过了一项新的核武器法，规定有权在自卫时进行率先进行核打击，还称其作为核大国的地位“不可逆”。
朝鲜周四再发射弹道导弹
首尔军方周四表示，朝鲜在当天又发射了一枚弹道导弹，这是平壤在不到一周的时间内第三次发射导弹。周四的发射前几小时，美国副总统哈里斯刚刚离开韩国。
韩国方面认为，平壤领导层可能在准备一次新的核试验
首尔参谋长联席会议在一份声明中说：“朝鲜向东海发射了一枚情况不明的弹道导弹”，这里指的是通常被称为日本海的水域。
日本海岸警卫队也证实朝鲜可能发射了弹道导弹，并引用东京国防部的信息。日本NHK电视台援引政府消息人士报道，朝鲜似乎发射了两枚短程导弹。
华盛顿在韩国驻扎了约28500名美军。本周美韩正在进行大规模的联合军演。韩国和日本都是美国在东亚地区的亲密盟友。本周五，美军将与韩、日海军联合演习。
（路透社，法新社，德新社）
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盘点朝鲜近年发射的那些导弹
火星12型中程弹道导弹
朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。
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KN-24型短程弹道导弹
1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。
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本月第二度进行高超音速导弹试验
朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。
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2022年首度试验高超音速导弹
2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。
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潜射弹道导弹
由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。
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从火车上发射导弹
朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。
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新型远程巡航导弹
由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。
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新型战术制导炮弹
此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。
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北极星2号中程弹道导弹
朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。