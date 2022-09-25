 哈里斯: “平壤是残暴的独裁政权” 朝鲜再发导弹 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.09.2022

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时政风云

哈里斯: “平壤是残暴的独裁政权” 朝鲜再发导弹

美国副总统哈里斯在访问朝韩之间戒备森严的边境地区时，对平壤领导层提出异常尖锐的批评。她也再次强调，美国致力于保卫韩国。朝鲜则于哈里斯离开韩国之际再次发射弹道导弹。

哈里斯（左）与韩国总统尹锡悦周四会面，表示致力于朝鲜半岛完全的无核化。同一天，朝鲜方面再发弹道导弹

哈里斯（左）与韩国总统尹锡悦周四会面，表示致力于朝鲜半岛完全的无核化。同一天，朝鲜方面再发弹道导弹

（德国之声中文网）哈里斯（Kamala Harris，中文名“贺锦丽”）9月29日表示，在朝鲜，“我们看到一个残酷的独裁政权，看到猖獗的侵犯人权行为和威胁和平与稳定的非法武器计划”。她在访问分隔朝韩的韩国非军事区时做出了相关表态。

这位美国副总统称，这个所谓的非军事区显示出朝韩双方所走的“巨大的不同道路”。

据白宫称，此前在首尔与韩国总统尹锡悦会晤时，哈里斯谴责了朝鲜的“挑衅性核言论”和导弹试验。她也向尹锡悦再次强调了美方保卫韩国的承诺。

近一个半小时的首尔会谈

德新社报道称，根据白宫的一份声明，哈里斯和尹锡悦还讨论中国和台湾问题，以及“维护台湾海峡和平与稳定的努力”。两人在首尔举行的会谈持续了近一个半小时。

白宫的一份声明称，双方会谈进行了近一个半小时，也谈及台海局势问题

白宫的一份声明称，双方会谈进行了近一个半小时，也谈及台海局势问题

本周三（9月28日）在哈里斯访韩前，朝鲜试射导弹。韩国方面还认为，平壤的领导层可能在准备一次新的核试验，这将是自2017年以来的第一次，也是2006年以来的第七次。近年来，国际社会对朝鲜实施了一连串制裁，导致该国在国际上几乎完全孤立。

然而，统治者金正恩并未因此而放弃其计划，他认为朝鲜受到美国威胁。就在最近，朝鲜通过了一项新的核武器法，规定有权在自卫时进行率先进行核打击，还称其作为核大国的地位“不可逆”。

朝鲜周四再发射弹道导弹

首尔军方周四表示，朝鲜在当天又发射了一枚弹道导弹，这是平壤在不到一周的时间内第三次发射导弹。周四的发射前几小时，美国副总统哈里斯刚刚离开韩国。

韩国方面认为，平壤领导层可能在准备一次新的核试验

韩国方面认为，平壤领导层可能在准备一次新的核试验

首尔参谋长联席会议在一份声明中说：“朝鲜向东海发射了一枚情况不明的弹道导弹”，这里指的是通常被称为日本海的水域。

日本海岸警卫队也证实朝鲜可能发射了弹道导弹，并引用东京国防部的信息。日本NHK电视台援引政府消息人士报道，朝鲜似乎发射了两枚短程导弹。

华盛顿在韩国驻扎了约28500名美军。本周美韩正在进行大规模的联合军演。韩国和日本都是美国在东亚地区的亲密盟友。本周五，美军将与韩、日海军联合演习。

（路透社，法新社，德新社）

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