 哈里斯离日访韩前再批北京 朝鲜发导弹“迎接” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.09.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

哈里斯离日访韩前再批北京 朝鲜发导弹“迎接”

美国副总统哈里斯在对驻日美军的演讲中谴责北京在台海“令人不安的”行动，并称华盛顿将在包括台湾海峡的整个亚洲“毫不畏惧地”开展行动。与此同时，首尔军方表示，朝鲜方面于哈里斯访韩前再次发射两枚弹道导弹。

Japan | Kamala Harris an Bord der USS Howard

（德国之声中文网）哈里斯（Kamala Harris，中文名“贺锦丽”）在9月28日的演讲中称，华盛顿将在包括台湾海峡在内的整个亚洲，“毫不畏惧地开展行动”，并表示，“美国认为台湾海峡的和平与稳定是自由和开放的印太地区的一个基本特征”，称美国将继续在国际法允许的框架下“在任何时间、任何地点飞行、航行和行动”。

哈里斯周三在访问位于美国海外的最大海军设施——日本横须贺基地时，发表了这一事先准备好的演讲。

抨击北京“令人不安的行为”

据路透社报道，这位美国副总统在演讲中说，“中国正破坏基于规则的国际秩序中的关键要素，……展示其军事和经济实力，威吓邻国。” 她强调：“我们在东中国海和南中国海看到了令人不安的行为和近来在台湾海峡的挑衅行为。”  

哈里斯的亚洲之行和这一演讲前数天，美国总统拜登再度承诺，若台湾受到攻击，美军将协防。美国哥伦比亚广播公司于9月18日播出了对拜登这段采访。 

美国赞同“一个中国”政策，但向民主制台湾提供支持，用于自卫。中国称台湾为其领土一部分，长期誓言要将其收回，且不排除使用武力达此目标。台湾政府坚决反对北京的主权要求，并强调只有台湾2300万人民才有权决定其未来。   

在美国众议院议长佩洛西上月访台后，中国围绕该岛实施了迄今最大规模军事演习。 

美国副总统哈里斯在横须贺基地表示，华盛顿将深化与台湾的“非官方关系” 

美国副总统哈里斯在横须贺基地表示，华盛顿将深化与台湾的“非官方关系” 

华盛顿将深化与台湾的“非官方关系” 

哈里斯在周三的演讲中明言，美军将继续在该地区“毫无畏惧地”行动。她强调，“我们将继续反对任何单方面改变现状的行为，……我们将继续支持台湾的自卫，这与我们的长期政策相一致。” 

这位美国副总统也称台湾是“一个充满活力的民主体，为全球利益做出了贡献——从技术到健康以及更多领域，美国将继续深化我们之间的非官方关系”。

哈里斯的日本之行旨在表达华盛顿对这个最亲密地区盟友的支持，阻止紧张局势出现任何升级。其助手表示，哈里斯此行中将致力于区域国家采取统一立场，应对挑战。一段时间来，华盛顿和北京之间紧绷的紧张关系引起该地区领导人的高度关注和忧虑。  

今年11月，拜登总统有可能在出席印尼举行的G20峰会期间与中国领导人习近平会谈。那将是拜登就任美国总统以来两人的首次面对面会谈。

本周二（9月27日），哈里斯代表拜登总统、率领美国两党代表团参加了日本前首相安倍晋三的国葬。安倍生前致力于使日本摆脱二战失败后奉行的和平主义国策。   

美国航母“罗纳德-里根号”（图）目前正在韩国参加旨在威慑朝鲜的联合演习

美国航母“罗纳德-里根号”（图）目前正在韩国参加旨在威慑朝鲜的联合演习

横须贺基地驻扎有约2.4万名美方军事和文职人员。如果该地区发生武装冲突，基地驻军便有可能被征召。横须贺基地也是美国海军“罗纳德-里根号”航母的母港。该战舰目前正在韩国参加旨在威慑朝鲜的联合演习。 

朝鲜在哈里斯访韩前发射两枚弹道导弹

哈里斯于周三晚些时候离开日本，周四将访问分隔朝韩的韩国非军事区。  

韩国军方表示，就在美国副总统卡哈里斯即将抵达首尔前，朝鲜周三在其东海岸发射了两枚短程弹道导弹。

在美韩军演开始前的9月25日，朝鲜发射了一枚弹道导弹

在美韩军演开始前的9月25日，朝鲜发射了一枚弹道导弹

目前，美韩正于韩国东海岸附近水域进行军演。上周日，朝鲜也向其东海岸附近海域发射了一枚弹道导弹

哈里斯在日本城市横须贺的霍华德号驱逐舰上发表讲话时谴责了朝鲜周日的发射，称这是朝鲜“非法武器计划的一部分”，威胁到区域稳定，并违反了联合国安全理事会的多项决议。

（路透社，法新社） 

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

  • Nordkorea | Kombobild Hwasong-12 Raketentest

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    火星12型中程弹道导弹

    朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

  • Südkorea Berichterstattung erneuter Raketenstart Nordkorea

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    KN-24型短程弹道导弹

    1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

  • Nordkorea | Raketentest

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    本月第二度进行高超音速导弹试验

    朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

  • Nordkorea | Raketentests

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    2022年首度试验高超音速导弹

    2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

  • Nordkorea Teststart einer neuen SLBM

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    潜射弹道导弹

    由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

  • Nordkorea Raketentest

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    从火车上发射导弹

    朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

  • Nordkorea testet Langstreckenrakete

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    新型远程巡航导弹

    由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

  • Weltspiegel | 26.03.2021 | Nord Korea | Tableau

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    新型战术制导炮弹

    此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

  • Nordkorea Symbolbild Atomwaffen Sipri

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    北极星2号中程弹道导弹

    朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。


DW.COM

哈里斯与岸田共同谴责中国的台海行径

抵达日本、计划参加安倍国葬的美国副总统哈里斯，在周一与日本首相岸田文雄会晤，她重申了美国对日本的防卫承诺，两人也在会晤中谴责了中国在台湾海峡的行动。  

相关内容

US Vice President Kamala Harris (L) and Japan's Prime Minister Fumio Kishida (R) shake hands prior to the Japan-USA bilateral meeting at the Akasaka Palace state guest house in Tokyo on September 26, 2022, ahead of the state funeral for the former Japanese prime minister Shinzo Abe. (Photo by David Mareuil / POOL / AFP)

哈里斯与岸田共同谴责中国的台海行径 26.09.2022

抵达日本、计划参加安倍国葬的美国副总统哈里斯，在周一与日本首相岸田文雄会晤，她重申了美国对日本的防卫承诺，两人也在会晤中谴责了中国在台湾海峡的行动。

February 4, 2021 - Taiwan Strait - The United States Navy sent a guided-missile destroyer through the Taiwan Strait on Thursday, the first time a US warship has gone through the waterway that separates China and Taiwan during the Biden administration. The Japan-based USS John S McCain made the routine transit in accordance with international law, Lt. Joe Keiley, a spokesperson for the US Navy's 7th Fleet, said in a statement. (Credit Image: © U.S. Navy/ZUMA Wire/ZUMAPRESS.com

拜登誓言协防台湾后 美加两军舰通过台海 21.09.2022

这是美国总统拜登表明若有必要，美国将协防台湾后，有美国军舰通过台湾海峡。儘管第七舰队称这是例行性通过，敏感时机仍引发关注。尤其日前第七舰队司令警告称，他认为中国有能力封锁台湾。

WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 15: U.S. President Joe Biden speaks at the United We Stand Summit in the East Room of the White House on September 15, 2022 in Washington, DC. Faith leaders, civil rights leaders and activists attended the summit which focused on new government efforts to respond to violence and hate crimes. Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

拜登对台立场与美政策不同调 专家：「战略混乱」 19.09.2022

美国总统拜登18日第四度公开称美国在中国武力犯台时，会派兵协防台湾。部分专家告诉德国之声，拜登此举恐制造「战略混乱」，并为中国提供在台海挑起危机的藉口。

广告

评论分析

时评作家长平认为，今天的政治并非退回到秦朝，而是秦政治的更新版本。

长平观察：“十户长”，一夜退回到秦朝？

一份“十户长”征集令引起人们关注。时评作家长平认为，今天的政治并非退回到秦朝，而是秦政治的更新版本。  