哈里斯离日访韩前再批北京 朝鲜发导弹“迎接”

（德国之声中文网）哈里斯（Kamala Harris，中文名“贺锦丽”）在9月28日的演讲中称，华盛顿将在包括台湾海峡在内的整个亚洲，“毫不畏惧地开展行动”，并表示，“美国认为台湾海峡的和平与稳定是自由和开放的印太地区的一个基本特征”，称美国将继续在国际法允许的框架下“在任何时间、任何地点飞行、航行和行动”。

哈里斯周三在访问位于美国海外的最大海军设施——日本横须贺基地时，发表了这一事先准备好的演讲。

抨击北京“令人不安的行为”

据路透社报道，这位美国副总统在演讲中说，“中国正破坏基于规则的国际秩序中的关键要素，……展示其军事和经济实力，威吓邻国。” 她强调：“我们在东中国海和南中国海看到了令人不安的行为和近来在台湾海峡的挑衅行为。”

哈里斯的亚洲之行和这一演讲前数天，美国总统拜登再度承诺，若台湾受到攻击，美军将协防。美国哥伦比亚广播公司于9月18日播出了对拜登这段采访。

美国赞同“一个中国”政策，但向民主制台湾提供支持，用于自卫。中国称台湾为其领土一部分，长期誓言要将其收回，且不排除使用武力达此目标。台湾政府坚决反对北京的主权要求，并强调只有台湾2300万人民才有权决定其未来。

在美国众议院议长佩洛西上月访台后，中国围绕该岛实施了迄今最大规模军事演习。

华盛顿将深化与台湾的“非官方关系”

哈里斯在周三的演讲中明言，美军将继续在该地区“毫无畏惧地”行动。她强调，“我们将继续反对任何单方面改变现状的行为，……我们将继续支持台湾的自卫，这与我们的长期政策相一致。”

这位美国副总统也称台湾是“一个充满活力的民主体，为全球利益做出了贡献——从技术到健康以及更多领域，美国将继续深化我们之间的非官方关系”。

哈里斯的日本之行旨在表达华盛顿对这个最亲密地区盟友的支持，阻止紧张局势出现任何升级。其助手表示，哈里斯此行中将致力于区域国家采取统一立场，应对挑战。一段时间来，华盛顿和北京之间紧绷的紧张关系引起该地区领导人的高度关注和忧虑。

今年11月，拜登总统有可能在出席印尼举行的G20峰会期间与中国领导人习近平会谈。那将是拜登就任美国总统以来两人的首次面对面会谈。

本周二（9月27日），哈里斯代表拜登总统、率领美国两党代表团参加了日本前首相安倍晋三的国葬。安倍生前致力于使日本摆脱二战失败后奉行的和平主义国策。

横须贺基地驻扎有约2.4万名美方军事和文职人员。如果该地区发生武装冲突，基地驻军便有可能被征召。横须贺基地也是美国海军“罗纳德-里根号”航母的母港。该战舰目前正在韩国参加旨在威慑朝鲜的联合演习。

朝鲜在哈里斯访韩前发射两枚弹道导弹

哈里斯于周三晚些时候离开日本，周四将访问分隔朝韩的韩国非军事区。

韩国军方表示，就在美国副总统卡哈里斯即将抵达首尔前，朝鲜周三在其东海岸发射了两枚短程弹道导弹。

目前，美韩正于韩国东海岸附近水域进行军演。上周日，朝鲜也向其东海岸附近海域发射了一枚弹道导弹。

哈里斯在日本城市横须贺的霍华德号驱逐舰上发表讲话时谴责了朝鲜周日的发射，称这是朝鲜“非法武器计划的一部分”，威胁到区域稳定，并违反了联合国安全理事会的多项决议。

（路透社，法新社）

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