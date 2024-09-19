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哈里斯、特朗普谁更受蓝领青睐？美最大工会不背书

2024年9月19日

美国大选如火如荼。最大的工会之一国际卡车司机工会Teamsters宣布，既不会为哈里斯、也不会为特朗普背书，称二人都未获得该工会130万成员中的足够支持。不为任何人背书，这在该工会还是近三十年来头一遭。

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美国最大工会之一国际卡车司机工会宣布既不为哈里斯也不为特朗普背书
美国最大工会之一国际卡车司机工会宣布既不为哈里斯也不为特朗普背书图像来源: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

（德国之声中文网）美国大选即将于11月5日举行。自2000年以来，国际卡车司机工会Teamsters一直为民主党总统候选人背书，例外是1984年支持共和党总统里根以及1988年支持共和党副总统布什。而该工会不为任何人背书，自1996年以来尚属首次。

多数大型工会已表明支持哈里斯，其中包括汽车工人联合会。美国劳工联合会和产业工会联合会（AFL-CIO）代表着60个工会和125万名工人，于7月宣布支持哈里斯。

特朗普在纽约就国际卡车司机工会的决定向媒体表示：“这是很大的荣誉。他们不会为民主党背书。这是件大事。”

韦恩州立大学名誉商学教授马斯特斯（Marick Masters）向美联社表示，对许多工人来说，包括枪支管制、流产、边境安全等事务的重要性超过了特朗普对工会流露出的敌对态度。

国际卡车司机工会主席奥布莱恩（Sean M. O'Brien）在一份声明中说道：“可惜，没有候选人能对我们的工会作出足够严肃的承诺，确保劳动人民的利益将永远摆在大企业之前。”他说： “我们尝试从特朗普和哈里斯那里获得承诺，不要干预核心的工会运动，尊重我们的成员罢工的权利，但没能获得这些承诺。”

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国际卡车司机工会不为任何一位总统背书，这反映出工会自身对于其政治身份、政策的巨大分歧，而这也是更广泛的全国情况的写照。副总统哈里斯毫无疑问对劳工组织表示支持，而前总统特朗普则获得了许多白人蓝领工人的拥护，即便他有时公开贬损工会。

哈里斯的选战发言人希特（Lauren Hitt）在一份电邮声明中称，三十多位退休Teamsters成员上月在民主党全国大会上发言支持哈里斯。他们的退休金就是通过总统拜登、副总统哈里斯推出的《布奇-刘易斯法案》（Butch Lewis Act）而得以确保的。

希特称，哈里斯也获得地方层级的Temasters工会支持。

不过，Teamsters周三表示，对成员的全国问卷调查显示，特朗普的支持率领先于哈里斯，比例分别为59.6%和34%。

哈里斯周一（9月16日）与Teamsters代表团举行会晤。而特朗普也曾于1月与该工会代表团会晤，甚至邀请了该工会主席奥布莱恩在共和党全国大会上发言，奥布莱恩当时痛斥企业的贪婪。

奥布莱恩周三接受福克斯新闻网采访时表示，未来，无论是民主党还是共和党，如果想要获得北美最强大工会的支持，就需要“做点什么支持来我们的成员”。

Teamsters声明中列出了反对意见，其中包括他们希望两名总统候选人承诺，不动用《铁路劳工法》解决争议，以避免国家基础设施停摆。不过，哈里斯和特朗普均希望保留这一选项。Teamsters则表示，这削弱了工会的谈判实力。

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（美联社、路透社）

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