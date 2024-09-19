哈里斯、特朗普谁更受蓝领青睐？美最大工会不背书

美国大选如火如荼。最大的工会之一国际卡车司机工会Teamsters宣布，既不会为哈里斯、也不会为特朗普背书，称二人都未获得该工会130万成员中的足够支持。不为任何人背书，这在该工会还是近三十年来头一遭。

（德国之声中文网）美国大选即将于11月5日举行。自2000年以来，国际卡车司机工会Teamsters一直为民主党总统候选人背书，例外是1984年支持共和党总统里根以及1988年支持共和党副总统布什。而该工会不为任何人背书，自1996年以来尚属首次。

多数大型工会已表明支持哈里斯，其中包括汽车工人联合会。美国劳工联合会和产业工会联合会（AFL-CIO）代表着60个工会和125万名工人，于7月宣布支持哈里斯。

特朗普在纽约就国际卡车司机工会的决定向媒体表示：“这是很大的荣誉。他们不会为民主党背书。这是件大事。”

韦恩州立大学名誉商学教授马斯特斯（Marick Masters）向美联社表示，对许多工人来说，包括枪支管制、流产、边境安全等事务的重要性超过了特朗普对工会流露出的敌对态度。

国际卡车司机工会主席奥布莱恩（Sean M. O'Brien）在一份声明中说道：“可惜，没有候选人能对我们的工会作出足够严肃的承诺，确保劳动人民的利益将永远摆在大企业之前。”他说： “我们尝试从特朗普和哈里斯那里获得承诺，不要干预核心的工会运动，尊重我们的成员罢工的权利，但没能获得这些承诺。”

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特朗普更受蓝领工人支持？

国际卡车司机工会不为任何一位总统背书，这反映出工会自身对于其政治身份、政策的巨大分歧，而这也是更广泛的全国情况的写照。副总统哈里斯毫无疑问对劳工组织表示支持，而前总统特朗普则获得了许多白人蓝领工人的拥护，即便他有时公开贬损工会。

哈里斯的选战发言人希特（Lauren Hitt）在一份电邮声明中称，三十多位退休Teamsters成员上月在民主党全国大会上发言支持哈里斯。他们的退休金就是通过总统拜登、副总统哈里斯推出的《布奇-刘易斯法案》（Butch Lewis Act）而得以确保的。

希特称，哈里斯也获得地方层级的Temasters工会支持。

不过，Teamsters周三表示，对成员的全国问卷调查显示，特朗普的支持率领先于哈里斯，比例分别为59.6%和34%。

哈里斯周一（9月16日）与Teamsters代表团举行会晤。而特朗普也曾于1月与该工会代表团会晤，甚至邀请了该工会主席奥布莱恩在共和党全国大会上发言，奥布莱恩当时痛斥企业的贪婪。

奥布莱恩周三接受福克斯新闻网采访时表示，未来，无论是民主党还是共和党，如果想要获得北美最强大工会的支持，就需要“做点什么支持来我们的成员”。

Teamsters声明中列出了反对意见，其中包括他们希望两名总统候选人承诺，不动用《铁路劳工法》解决争议，以避免国家基础设施停摆。不过，哈里斯和特朗普均希望保留这一选项。Teamsters则表示，这削弱了工会的谈判实力。

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（美联社、路透社）

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