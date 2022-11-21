哈里斯承諾：美國對菲律賓的防衛堅定不移

（德國之聲中文網）美國副總統哈里斯（Kamala Harris，又譯賀錦麗）在週一（11月21日）會見菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.），並承諾菲律賓在南中國海受到攻擊，華盛頓將捍衛其最古老的條約盟友菲律賓。她重申美國的承諾「堅定不移」。

路透社報導，小馬科斯在菲律賓總統府首次歡迎哈里斯，並稱考慮到他所謂的區域「動盪」，兩國的牢固關係變得更加重要。他說：「我不認為菲律賓的未來不包括美國。」

哈里斯也對小馬科斯說：「我們與你們站在一起，捍衛與南中國海有關的國際規則和規範。」

小馬科斯是已故的菲律賓強人馬科斯（Ferdinand Marcos Sr.）的兒子，美方在1986年的菲律賓「人民力量」起義中，幫助馬科斯逃亡到夏威夷。

哈里斯的訪問在很大程度上被視為華盛頓努力恢復與馬尼拉的關係，馬尼拉是美國對抗中國日益強硬的台灣政策的亞洲盟友。

「在南海對菲律賓武裝部隊、船隻或飛機發動武裝襲擊將援引美國的共同防禦承諾。」哈里斯說。

菲律賓總統小馬科斯

南海最新糾紛

路透社報導，在哈里斯訪問菲律賓之前，一名菲律賓軍事指揮官指責一艘中國海警船「強行」收回在南中國海拖曳的漂浮物，方法是將線剪斷，並將其放到船上。

指揮官說，這起事件發生在中業島海域，中業島是菲律賓在南沙群島佔據的九個領土之一，也是該國在南中國海最重要的前哨基地。

當週一被問及此事時，中國外交部發言人否認北京使用了武力。

中國外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，該物體是中國發射的火箭有效載荷整流罩或保護航天器鼻錐的外殼的碎片。

「菲方人員首先打撈並拖走了漂浮物，雙方在現場友好協商後，菲方將漂浮物移交給我們」，毛寧說。

但菲律賓外交部在一份聲明中表示，將對該事件進行徹底審查，並正在等待海事執法機構的詳細報告。

軍事合作

美聯社報導，作為前美國殖民地，菲律賓曾是美國本土以外最大的美國海軍和空軍基地之一。但在菲律賓參議院拒絕對美國的駐軍延期後，這些美軍基地在1990年代初期被關閉，但根據 1999 年的《訪問部隊協議》，美國軍隊返回該國與菲律賓軍隊進行大規模戰鬥演習。

2014年兩國簽署《加強防務合作協議》，允許更多美軍輪流分批駐紮在菲律賓軍營內，並在那裡建造倉庫、生活區、聯合訓練設施和儲存作戰裝備，核除外武器。當美國人離開時，菲律賓可以接管這些建築物和設施。

協議簽署後，美國人在菲律賓的五個營地和地區啟動了建設項目，其中也包括菲律賓南部。多年來，美國反恐部隊一直在那裡幫助培訓菲律賓同行，並向其提供情報。菲律賓國防官員說，許多項目因法律問題和其他問題而被推遲。

在穆斯林激進份子構成的威脅最嚴重的時候，大量美軍駐紮在三寶顏市南部和邊遠省份的當地營地，近年來這種威脅有所緩解。一名菲律賓軍方官員告訴美聯社，目前仍有 100 多名美國軍事人員留在三寶顏和三個南部省份。

一位美國官員告訴記者，已經確定要開發新的領域，以擴大聯合安全合作和培訓。他沒有提供細節，包括軍事設施的類型、地點以及將部署在這些地點的美國軍事人員的數量，稱這些項目必須與菲律賓敲定。

菲律賓軍事總參謀長巴卡羅梅中將上週表示，美國希望在菲律賓北部的另外五個地區建設軍事設施。

美國副總統哈里斯

（路透社、美聯社）

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