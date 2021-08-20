哈里斯批中国胁迫南海邻国 北京：谁还相信美国的规则？

(德国之声中文网) 美国副总统哈里斯 (又译贺锦丽) 24日在新加坡发表的一场演说中，指责中国通过胁迫和恐吓来支持其在南海的领土主张。这是她的东南亚之行对中国发表的最具批判性的评论，她说南海对美国安全至关重要。

哈里斯在演说中表示：「我们知道，北京持续在南海地区进行胁迫与恐吓，并对南海大部分地区声张主权。这些主张已在2016年的南海仲裁案中被驳回，但北京的行动继续破坏基於国际秩序的规则，威胁区域内国家的主权。」

中国在2016年仲裁结果出炉後，否决了法庭的裁决，并继续声张其对九段线 (Nine Dash Line) 内大多数水域的主权。不过，包含汶莱丶马来西亚丶菲律宾丶台湾与越南在内的多国都反对中国的主权声张。即使如此，中国仍持续在这个富含天然气田与渔业资源的水域中的人工岛上建立军事据点。

美国海军近年来常在南海有领土争议的海域进行所谓展现「航行自由」的行动，中国也多次对这样的作法表示反对，声称美国此举无法协助促进区域的和平与稳定。

对于哈里斯的发言，中国政府做出了回应。外交部发言人汪文斌在周二的例行记者会上回答记者提问时表示，“当前阿富汗发生的事情清楚地告诉人们，什么是美国所讲的规则，什么是美国所谓的秩序，美国可以肆意对一个主权国家进行军事干涉，而不必为这个国家的人民所遭受的苦难负责。美国可以想来就来，想走就走，而不必征求国际社会，哪怕是其盟国的意见。为了维护美国第一，美国可以任意的抹黑、打压胁迫霸凌其他国家，而不必付出任何的代价。这就是美国想要的秩序。美方总试图拿规则秩序为自己的自私自利和霸凌霸道进行辩护。但是，现在又有几个人会相信呢？”

23日，哈里斯在新加坡樟宜海军基地的美国战斗舰「塔尔萨」号上向美国海军表示，21世纪很大一部分的历史将与这个区域有关，而他们保卫南海地区的工作也至关重要。同日，哈里斯也会见了新加坡总理李显龙。

哈里斯与李显龙讨论了维护印太地区国际秩序和航行自由的重要性，扩大网络安全合作，以及努力支撑他们国家之间的关键供应链。哈里斯星期二说：「我们在新加坡丶东南亚和整个印太地区的伙伴关系是美国的首要任务。这个地区对我们国家的安全和繁荣极为重要。」

哈里斯23日在演说中说，美国目前专注于安全撤离美国公民丶与美国合作过的阿富汗人以及包括妇女和儿童在内的脆弱的阿富汗人。她还表示，美国已提出在2023年主办APEC会议，该集团包括美国丶中国和日本等国家。

新加坡总理李显龙则说，新加坡将提供运输机以帮助疏散。哈里斯感谢他的「慷慨提议」。美国22日表示，将研拟商请商业航空公司协助从喀布尔机场进行额外的疏散。他说：「我们希望阿富汗不会再次成为恐怖主义的中心。」

她此行的部分任务是说服东南亚的领导人，美国对该地区的承诺是坚定的，而不是像阿富汗一样有撤军的可能性。拜登在美军撤离阿富汗的议题上，近日饱受国内外的批评。她也希望能抵制中国在全球日益增长的安全与经济影响力，并解决多国对中国在南海争议地区领土声张所衍伸出来的担忧。

拜登政府上台後，逐渐将外交注意力和资源转移到印太地区，而随着美国持续从阿富汗撤军，路透社表示美国的安全防御重心也转移至亚太地区。此前，美国政府称与中国的竞争是本世纪「最大的地缘政治考验」，而过去几个月，包含美国国防部长奥斯汀 (Lloyd Austin) 在内的多名高官也陆续出访东南亚。

一名中国高级外交官上个月指责美国制造了一个「假想敌」，透过打压中国来转移美国公众对国内问题的注意力。对於哈里斯出访东南亚的行程，中国外交部发言人汪文斌23日表示，中国维持一贯主张，认为国与国之间的交流应当有利于促进国家之间的互信，有利于维护地区和世界的和平稳定。

(路透社丶法新社)

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