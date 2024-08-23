哈里斯：“我不会去讨好像金正恩那样的暴君和独裁者们”

卡玛拉·哈里斯以风格强硬的演讲为在芝加哥举办的美国民主党全国代表大会画上了句号。在谈到外交政策时，她表示：“我不会去讨好像金正恩那样的暴君和独裁者们”。

（德国之声中文网）"我不会去讨好像金正恩那样的暴君和独裁者们，他们支持特朗普……他们知道特朗普不会追究独裁者们的责任，因为他自己也想当独裁者。"

卡玛拉·哈里斯以风格强硬的演讲为在芝加哥举办的美国民主党全国代表大会画上了句号。

"必须要问的是：为什么他们不信任女性？"

这是这场政治盛会的最后一晚，也是最受期待的夜晚。卡玛拉·哈里斯试图在她与特朗普最后11周的竞选激战中，重新定义她在美国人民心中的形象。

在演讲中，她呼吁美国人民抵抗政治分裂，并警告特朗普胜选将带来严重后果。

一个多月前，拜登总统迫于压力退出竞选，并支持卡玛拉·哈里斯成为民主党总统候选人。

继希拉里·克林顿之后，卡玛拉·哈里斯成为第二位正式接受民主党提名为总统候选人的女性。如果她成功当选，美国历史上将出现首位女性总统。

在谈到堕胎问题时，卡玛拉·哈里斯指责特朗普任命了2022年推翻"罗诉韦德案"（Roe v Wade）的最高法院大法官。

"简单地说，他们疯了，"卡玛拉·哈里斯说。"必须要问的是：为什么他们不信任女性？"

在会议大厅里，许多人穿着象征女权运动的白色服饰，尽管卡玛拉·哈里斯自己穿了一套深色套装。

承诺支持乌克兰并促成加沙停火协议

除了表示绝对不会像她的共和党对手特朗普那样"讨好"独裁者之外，卡玛拉·哈里斯在这场接受民主党总统候选人提名的演讲中还着重承诺，如果当选总统，将"坚定地"与乌克兰和北约盟国站在一起。

卡玛拉·哈里斯表示，现在是加沙停火并达成释放被押以色列人质协议的时候了。"我将始终支持以色列的自卫权，"她说，"与此同时，加沙发生的事情令人震惊和心碎。"

卡玛拉·哈里斯说："拜登总统和我正在努力结束这场战争，让以色列获得安全，人质获得释放，让加沙的苦难结束，巴勒斯坦人民能够实现他们的尊严、安全、自由和自决权。"

"我整个职业生涯中，只有一位委托人：人民。" 图像来源: Kevin Lamarque/REUTERS

"将特朗普重新送回白宫的后果，必须严肃对待"

"我知道今晚有持不同政治观点的人在观看演讲。我想让你们知道：我承诺成为所有美国人的总统，"卡玛拉·哈里斯对观众说，"我将是一位团结我们追求最高目标的总统，一位领导并且倾听的总统。"

她还告诉选民，他们在今年11月有机会"超越过去的苦涩、愤世嫉俗和分裂的斗争，有机会开辟一条新的道路"。

卡玛拉·哈里斯试图重新定义她在美国人民心中的形象，并与共和党竞争对手、前总统特朗普形成鲜明对比。她说："我们不会走回头路。"

在讲述她从检察官到副总统的仕途奋斗时，卡玛拉·哈里斯说："我整个职业生涯中，只有一位委托人：人民。""他是唯一的委托人"。她谈到特朗普时说，"就是他自己。"

"在很多方面，特朗普是一个不严肃的人。但将特朗普重新送回白宫的后果，却必须严肃对待。"卡玛拉·哈里斯说。

卡玛拉·哈里斯还承诺将优先考虑医疗保健和生殖权利，以及更加严格的边境政策。特朗普曾试图将她描绘为对边境问题持宽松态度的领导人。她承诺将签署被特朗普扼杀的边境安全法案。

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（综合报道）

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