哈里斯成为总统候选人 特朗普准备迎战

美国副总统哈里斯在民主党在线投票中获得必要多数，成为2024年美国总统选举的候选人，将在11月的选举中与共和党候选人特朗普对决。

（德国之声中文网）在民主党的电子投票中，哈里斯（Kamala Harris）作为唯一候选人获得了足够的支持，确保了她的正式提名。此次提名将在芝加哥举行的民主党全国代表大会上得到确认。

历史性时刻

59岁的哈里斯有望成为美国历史上首位女性总统，若获胜，她将成为全球最大经济体的领袖及核大国的三军总司令。

哈里斯表示，这场竞选并不容易，但她充满信心，强调大家都需要为胜利贡献力量。她的竞选团队已获得3.1亿美元的捐款，其中大部分是在现任总统拜登宣布不参选并支持哈里斯后筹集的。

哈里斯的竞选团队已获得3.1亿美元的捐款 图像来源: IMAGO/NurPhoto

民主党全国代表大会

民主党全国代表大会将于8月19日至22日在芝加哥举行，虽然是形式上的提名，但象徵着哈里斯的竞选正式启动。尽管俄亥俄州法律要求在8月7日前确定总统候选人，但民主党人决定提前进行线上投票，以避免共和党人还是能用8月7日这一期限进行阻挠。

哈里斯将在下周宣布副总统候选人，热门人选包括肯塔基州州长安迪·贝希尔（Andy Beshear）、宾夕法尼亚州州长乔什·夏皮罗（Josh Shapiro）以及交通部长皮特·布蒂吉格（Pete Buttigieg）。她计划在宾夕法尼亚州费城与副总统候选人一起亮相，展开一系列关键州的竞选活动。

特朗普的难题

特朗普同意与哈里斯进行电视辩论，定于9月4日通过福克斯新闻播出。此前，哈里斯已表示愿意与特朗普辩论。拜登在首次辩论中表现不佳后，选择退出竞选，为哈里斯铺平了道路。

拜登的退选对特朗普的选情构成挑战，后者的筹款在7月明显减少。民主党人希望借助新的人选赢得关键州的选票。

（德新社、法新社、路透社）

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