哈里斯再批中国 越南行被谜样病症搅局

(德国之声中文网）在越南访问期间，哈里斯继续向中国发出强硬信号。她批评中国在南海提出“过分的海洋主权要求”。她表示，必须将“加大对中国的压力”，以使北京承认联合国的海洋公约。哈里斯是周二在同越南国家主席阮春福会晤时作上述表示的。哈里斯强调美国支持一个强大、独立、繁荣、继续革新、扩大融入国际、在东盟和地区起到日益重要作用的越南。

哈里斯24日从新加坡出发前往越南访问。政府官员表示，这趟行程因为河内两起可能的所谓哈瓦那综合症的调查而推迟了几个小时。

哈里斯的首席发言人桑德斯 (Symone Sanders)拒绝解释，只表示这次延迟「与副总统的健康无关」，并主动说哈里斯「很好」。

之后，美国驻河内大使馆发表声明说，延迟的原因是哈里斯的办公室了解到越南首都 「最近可能发生的异常健康事件 」的报告。大使馆没有提供细节，但表示哈里斯的办公室 「在仔细评估后 」决定前往河内。

白宫新闻秘书莎琪 (Jen Psaki)24日稍晚在白宫新闻发布会上说，美国官员尚未证实最新报告的病例，而且也不涉及与哈里斯一起旅行的任何人。鉴于这些报告，「对副总统的安全进行了评估，并决定她可以继续与她的工作人员一起旅行」。

美联社引述官员说法，在过去的一周里，在越南的美国人员分别通报了两起无法解释的健康事件。据这些官员说，目前还不清楚谁受到了这种综合症的影响，但官员们说不是为副总统或白宫工作的人，他们无权公开谈论正在进行的调查。

什么是哈瓦那综合症？

哈瓦那综合症是美国外交官和其他政府雇员从2016年开始在古巴首都首次报告的一连串神秘健康事件的名称，当时美国外交官及其家人在夜间经历了刺耳的声音后出现流鼻血、偏头痛和恶心等症状。

5年后，美国仍然不确定是什么原因导致的，只能用「异常健康事件」来描述这种综合症。一些受影响的人报告说，除了听到了巨大的刺耳声音，他们会在脸上感到强烈的压力，疼痛、恶心和头晕有时也会随之出现。

此后，在其他国家服役的美国人也报告了类似的、无法解释的健康疾病，包括德国、奥地利、俄罗斯和中国。人们提出了各种理论来解释这些事件，包括有针对性的微波或声波攻击，或是间谍活动或黑客活动的一部分。

根据美联社，特别令人震惊的是，在华盛顿地区至少有两起可能的事件被披露，包括11月在白宫附近发生的一起案件，一名官员报告说有头晕。政府官员推测，俄罗斯可能参与其中，但莫斯科方面否认了这种说法。

国会对这种攻击发出了警报，在两党支持下要求政府继续调查该综合症，作出回应，并为美国人员的医疗监测和治疗提供数百万美元的支持。

至今无法解释的谜样病症

拜登政府正面临着解决这一谜团的新压力，因为报告的可能攻击的案例数量急剧增加。但科学家和政府官员还不能确定谁可能是任何攻击的幕后黑手，症状是否可能是由监控设备无意中造成的，或是这些事件是否真的是攻击。

无论官方审查的结论是什么，都会产生巨大的后果。证实美国的一个对手一直在对美国人员进行破坏性的攻击，将释放出要求美国做出有力回应的呼声。美国政府目前则只能保证会认真对待此事，正在积极调查，并将确保受影响的人得到良好的医疗护理。

一项重要的分析认为「定向、脉冲射频能量」是最合理的罪魁祸首。美国国家科学院在12月发表的报告说，射频攻击可以改变大脑功能，但不会造成「严重的结构性损害」。但该小组无法对美国人员可能受到的攻击作出明确的结论。

美联社报导，一份由乔治华盛顿大学国家安全档案馆发布，解密的2018年国务院报告指出，在应对哈瓦那案件时，「缺乏高层领导，沟通不力，以及出现系统性的混乱」。该报告说，受伤的原因「目前还不清楚」。

特朗普在任最后几个月的代理国防部长米勒 (Chris Miller)创建了一个五角大楼小组来调查疑似袭击事件。他引述一名士兵描述了某个国家服役时，听到了「尖叫」声，然后头痛欲裂。

(美联社、法新社)

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