 哈里斯与岸田共同谴责中国的台海行径 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.09.2022

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哈里斯与岸田共同谴责中国的台海行径

抵达日本、计划参加安倍国葬的美国副总统哈里斯，在周一与日本首相岸田文雄会晤，她重申了美国对日本的防卫承诺，两人也在会晤中谴责了中国在台湾海峡的行动。

9月26日，美国副总统哈里斯与日本首相岸田文雄在东京举行会晤

9月26日，美国副总统哈里斯与日本首相岸田文雄在东京举行会晤

（德国之声中文网）白宫在一份声明中说：“他们讨论了中国最近在台湾海峡进行的咄咄逼人和不负责任的挑衅，重申了维护台湾海峡和平与稳定的重要性”。

哈里斯（Kamala Harris，中文名“贺锦丽”）此次亚洲之行是在不久前拜登明确承诺协防台湾后。拜登的这一表态激怒了中方。

更多阅读：拜登再提美协防台湾 曾警告习近平勿援俄

在参加9月27日日本前首相安倍晋三的国葬之前，美国副总统哈里斯和日本首相岸田文雄在东京举行了会晤

在参加9月27日日本前首相安倍晋三的国葬之前，美国副总统哈里斯和日本首相岸田文雄在东京举行了会晤

这位美国副总统的亚洲之行也包含韩国。亚洲地区领导人目前正警惕地注视着华盛顿和北京之间日益紧张的关系。

拜登预计将在11月印尼举行的G20峰会期间与中国领导人习近平举行会晤。这将是拜登就任美国总统之后两人的首次面对面会谈。

哈里斯此次率团访日，是为参加日本前首相安倍晋三的国葬。白宫声明说，哈里斯也与岸田讨论了朝鲜最近的弹道导弹试验，以及解决被朝鲜绑架的日本公民的问题。

哈里斯此次率团访日计划参加日本前首相安倍晋三的国葬。国葬将于9月27日举行

哈里斯此次率团访日计划参加日本前首相安倍晋三的国葬。国葬将于9月27日举行

“日本和美国之间的联盟，在我们看来，是对印太地区和平、稳定和繁荣不可或缺的一块基石”，哈里斯在东京赤坂宫举行的会议上对岸田说。

哈里斯还称美国对日本安全的承诺是“铁板一块”。

（路透社）

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