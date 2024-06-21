哈贝克：访华期间不可能解决欧中贸易冲突

德国经济部长哈贝克周五参观了韩朝非军事区，结束了对韩国的访问。继续前往北京前，哈贝克就欧中贸易争端表示，鼓励欧中双方展开对话，寻求达成一致的要点。中国商务部周五警告可能引发贸易战。

（德国之声中文网）周五（6月21日），德国经济部长哈贝克在结束对韩国访问、飞往北京前表示，希望接下来一段时间欧中贸易争端能够找到解决方案或者“以解决问题为目标的方式方法”。“如果我的访问能对此作出一份贡献，那会是一件好事。不过，现在来看，充满挑战。”

哈贝克同时表示：“我在中国期间解决这一冲突，是不可能的。我也完全不能代表欧盟来谈判。”

哈贝克还表示，德国作为欧洲最大的国家和最大的汽车生产国，无疑有着特殊的地位。他表示，行前还与欧盟贸易专员东姆布洛夫斯基（Valdis Dombrovskis）会谈。如今，他希望鼓励双方展开对话，寻找达成一致的要点。

中国商务部发言人周五表示，欧方不断升级贸易摩擦，并可能引发“贸易战”，责任完全在欧方。

相关报道：北京指责欧盟向中国车企索取信息远超反补贴调查所需

欧盟宣布将自7月对中国产电动汽车征收惩罚性关税后，北京对欧盟猪肉制品展开反倾销调查。此外，中国政府还有可能对2.5升排量以上的乘用车加征关税。而德国制造商可能首当其冲受到影响。

德国驻华大使Patricia Hildegard Flor在机场欢迎哈贝克 图像来源: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

德国对华出口5月下降

与此同时，德国联邦统计局周五发布的数字，德国对华出口5月同比下降14%，至75亿欧元。德国对美国出口则上升4.1%，至130亿欧元。由此，美国仍是“德国制造”产品最重要的接收国。

经济学者认为，德中贸易疲弱有多个因素：中国自身如今生产更高价值的产品；德国企业更多在中国本土生产；地缘政治因素如台海紧张可能加剧相关趋势。

中国如今已不再是德国最重要的贸易伙伴。今年第一季度，美国取代中国成为德国最大的商品进出口国。2023年，中国还曾以约2530亿欧元连续第八年保持德国最大的贸易伙伴国地位，不过仅微弱领先于美国。

讨论公平竞争

哈贝克周五将展开为期三天的访华之行。抵达北京后，哈贝克预期将与多个欧盟国家大使会晤。随后他将与商务部长汪文涛、工业部长金壮龙会晤。哈贝克还将访问上海和杭州。除参观企业外，哈贝克还将与大学生展开交流。

此次亚洲访问前，哈贝克表示：中国是面对全球挑战、如气候保护不可或缺的伙伴。中国在安全问题上也扮演着重要的地缘政治角色，如在俄罗斯入侵乌克兰的冲突上等。与此同时，对许多德国企业来说，中国作为产地、创新中心以及采购和销售市场继续具有重要的意义。“因此重要的是，我们继续保持对话，并讨论公平、平等的竞争条件。”

哈贝克访问韩国期间参观韩朝非军事区 图像来源: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

参观韩朝非军事区

在韩国访问期间，哈贝克参观了韩朝非军事区。他说，“这与我们两德分裂时的边境很不一样”，但还是让他联想到德国的历史。哈贝克说，这次参观让他想到朝鲜半岛的历史、战争、血腥的战斗、分裂，也想到俄罗斯总统普京访问朝鲜后带来的威胁。

（德新社、路透社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。