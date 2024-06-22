哈贝克：欧盟对中国关税谈判持开放态度

德国经济部长哈贝克周六表示，欧盟的大门是敞开的，可就欧盟对中国商品加征关税问题进行讨论。他此前在北京与中国官员会晤时指出，欧盟加征关税不是一种“惩罚”，这些措施旨在弭平中国企业从北京获得的优势。

（德国之声中文网）德国副总理兼经济部长哈贝克是自欧盟宣布对中国电动车征收高额关税以来，首位访问中国的欧洲官员。

中国在哈贝克周五（6月21日）到访前曾警告，与欧盟在电动汽车问题上的摩擦升级可能引发贸易战。

哈贝克周六午后从北京飞往上海。他在访问上海期间表示：“我今天向中国合作伙伴提出的建议是，讨论的大门是敞开的，我希望这个信息被听到了。”

哈贝克表示，到11月之前，欧中之间还有时间就关税问题进行对话。他相信开放的市场，但市场需要公平竞争的环境。

欧盟临时关税将于7月4日生效，针对中国电动车的反补贴调查将持续至11月2日，届时欧盟可能会征收为期五年的最终关税。

哈贝克表示：“这开启了一个可能进行谈判的阶段，讨论是重要的，对话是必要的。”

欧盟关税不是“惩罚”

哈贝克周六上午与中国国家发展改革委主任郑栅洁共同举行中德气候变化和绿色转型对话合作机制首次高级别对话。他在会上表示：“重要的是要理解，这些不是惩罚性关税。”

哈贝克指出，美国、巴西和土耳其等国家使用过惩罚性关税，但欧盟没有。“欧洲的做法不同。”

他表示，过去九个月来，欧盟委员会详细审查了中国企业是否不公平地从补贴中受益，任何由欧盟审查引发的反补贴措施“不是惩罚”，这些措施旨在弭平中国企业从北京获得的优势。

德国副总理兼经济部长哈贝克6月22日在北京与中国国家发展改革委主任郑栅洁会晤 图像来源: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

“应该实现共同的、平等的市场准入标准，”哈贝克说。

哈贝克对郑栅洁表示，欧盟拟议的关税旨在与中国公平竞争。

郑栅洁则回应道，欧盟为眼前一时之利对中国电动汽车增加关税，长远看这些行为不利双方，有的甚至损人不利己。“中国也会采取一切必要措施维护中国企业的合法权益。”

郑栅洁还否认了不公平补贴的指责，称中国新能源产业的发展是在激烈竞争中培育的技术、市场和产业链综合优势的结果，是市场规律发挥了作用，“是‘竞争’出来的，而不是‘补’出来的，更不是什么不公平竞争”。

在与郑栅洁会面后，哈贝克与中国商务部长王文涛进行了会谈。王文涛表示，他将于周六晚上通过视频会议与欧盟贸易专员东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）讨论关税问题。

德副总理警告中国俄罗斯立场的后果

哈贝克在会议上还再次警告中国政府，若其支持俄罗斯对乌克兰的战争，将面临经济后果。

哈贝克表示，俄罗斯对乌克兰的战争直接影响到德国和欧洲的安全利益。

哈贝克强调：“如果不存在这场战争或中国对俄罗斯在这场战争中的支持，我们在分析对原材料和技术产品的依赖性时，处理方式会有所不同，而且肯定不会那么严厉。”

他补充道，事情无法分开看待。“我们的关系，我们的直接关系，已经受到了负面影响。”

哈贝克是自欧盟宣布对中国电动车征收高额关税后首位访问中国的欧洲官员 图像来源: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

气候对话

虽然贸易紧张是会议讨论的关键话题，但会议的目标是加深两国在绿色转型方面的合作。

这是继德国和中国自去年六月签署气候变化与绿色转型合作机制谅解备忘录以来，首次举行的高级别对话。

两国承认对防止全球气温较工业化前升高1.5摄氏度负有特殊责任。科学家认为，这一温度水平对防止最严重的后果至关重要。

国际能源署（IEA）六月发布的一份报告显示，中国2023年新增可再生能源装机容量近3.5亿千瓦，占全球总量的一半以上。如果世界第二大经济体保持这一速度，今年可能会超越其2030年的目标。

哈贝克对中国可再生能源的发展表示赞赏的同时也指出，不仅要关注可再生能源的发展，还要看二氧化碳的总体排放量。

2023年，煤炭仍占中国电力供应的近60%。郑栅洁表示，中国的能源结构以煤炭为主。

中国、印度和印度尼西亚的煤炭消耗量占全球总量的近75%，因为这些国家的政府倾向于优先考虑能源安全、可用性和成本，而不是碳排放量。郑栅洁说，中国建设煤电厂是作为一种安全措施。

哈贝克回答道：“我仍然认为，如果考虑到可再生能源对系统的影响，煤电的巨大扩张可以采取不同的方式。”

周日，哈贝克预定访问杭州，之后返回柏林。

（路透社、德新社）

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