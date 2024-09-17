哈贝克会晤王文涛：欧中应谈判解决电动汽车关税问题

德国经济部长哈贝克与中国商务部长王文涛在柏林会晤。哈贝克强调，竞争必须在公平的条件下进行。他同时呼吁欧中政治解决电动汽车关税议题。他表示，一定要避免贸易战。

（德国之声中文网）德国经济部长哈贝克周二（9月17日）在柏林与中国商务部长王文涛会晤。德国经济部在会晤后表示，会谈的中心议题是关于公平竞争，特别是在欧委会对中国进口电动汽车反补贴程序的背景下。哈贝克表示：“对我来说，重要的是表明，德国并不害怕与中国竞争。正相反，我们接受竞争，但竞争必须是在公平的条件下进行。”

这位绿党籍经济部长还表示，贸易战最终将损害双方的利益，一定要避免。“我们需要政治解决方案。欧委会和中国应尽全力通过谈判找到解决方案。”布鲁塞尔方面已对中国电动汽车征收临时特别关税。北京可能实施反制措施。

欧委会负责欧洲的贸易政策。本周，布鲁塞尔按计划也将与中国商务部长王文涛举行会谈。倘若没有改变，中国产电动汽车将在10%的正常税率基础上，额外征收最高35.3%的关税。最终的决定还必须经由27个欧盟成员国表决。如果多数成员国并未投否决票，那么，正式关税将于10月底生效。多数成员国意味着至少15个国家，代表着65%的欧盟人口。

（路透社、法新社）

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