哈贝克：与中国竞争 欧盟必须更充分准备

德国经济部长哈贝克周日在访问杭州时表示，欧盟成员国需要联合起来制定共同计划，以便参与国际竞争。哈贝克也强调，只有与中国合作才能实现全球气候目标。

（德国之声中文网）德国副总理兼经济部长哈贝克认为，欧盟国家必须联合起来，才能与中国竞争。哈贝克周日（6月23日）在中国杭州结束为期四天的东亚之行时表示“竞争，而且是最激烈的竞争”，这一概念在他的访问期间多次出现。

“我认为我们必须正视这种竞争。德国也在谈论‘竞争’一词。粗心、懒惰、迟钝、懈怠都不是选项。”哈贝克同时警告不要走向极端，合作也是必要的。

他强调，合作意味着不将他人视为对手甚至敌人，而是相互理解、相互强化。

哈贝克警告称，世界正在为竞争做准备。“在我看来，实际上我们必须与之竞争的大国，欧洲人必须与之竞争的大国，都有非常明确的计划，知道他们在未来10年、20年、30年要达到什么目标，并且从财务资源到强有力的外交和外贸政策都做好准备，以便实现这一计划。”他同时警告说：“而欧洲还没有充分制定这一计划。”

这位绿党政治家表示，欧洲和欧洲各国必须迎来一个新时代，人们要意识到这种竞争并采取措施。

“这类访问的附加值是，至少你可以了解其他国家的观点，最理想的情况下还推动合作政策的实施。我希望并认为，此行能够为此做出一点贡献。”

在周日与浙江大学学生对话活动上，哈贝克还称赞了德国的《基本法》。德国刚刚庆祝了《基本法》订立75周年。该法旨在克服分裂，开放并迎向变革。他还提倡了社会市场经济。

哈贝克6月23日出席与浙江大学学生对话活动 图像来源: picture alliance/dpa

只有与中国合作才能实现全球气候目标

哈贝克在访问杭州期间还表示，全球气候目标只能通过与中国的合作才可能实现。当前，遏制全球变暖似乎被其他议题所掩盖，“但没有中国的参与，全球气候目标将难以实现”。因此，加强与中国在这一领域的合作至关重要。

哈贝克称，他在会谈中了解到中国建设煤电厂主要是出于能源安全的考虑。因此，中国需要找到替代煤炭的安全能源选择。

哈贝克指出，中国不需要被告知二氧化碳排放对气候有害，人们已经理解这一点。“必须找到一种替代方案，在减少对煤电厂的同时维持同样的能源安全。”

哈贝克此行的重点是当前的经济、能源和气候政策问题。然而，主要议题仍是欧盟计划于七月初对中国电动汽车征收关税。周六，中国商务部宣布将与欧盟将就此展开磋商。哈贝克周日表示，这是良好的第一步，但远未达到任何突破。

（德新社、路透社）

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