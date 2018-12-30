哈西娜继续掌控孟加拉

（德国之声中文网）据选举办公室周一（12月31日）通报，人民联盟在总共300席的新议会中获得了259个议席。由此，哈西娜将第3次连续执政，她已总共第4次执政。

参与竞选的有1860多人。昨天因发生一名候选人在选战中死亡事件，对一个席位的投票未能进行。在另一个选区，因发生暴力冲突，投票推迟。总人口1.6亿的孟加拉国现有约1.04亿选民。

此次大选被投票站前的暴力现象和作弊指控蒙上阴影。至少有16人丧生。反对派领导人侯赛因（Kamal Hossain）称此次大选是一场"闹剧"，要求举行由一个超党派过渡政府组织的新选举。现年81岁的这位前外长称，因选举受到操控，100多名反对派政治家撤回了竞选决定。

本来的反对派领袖、前政府总理齐亚（Khaleda Zia）因贪污罪被判刑12年，从今年2月起系狱。她领导的民族主义党（BNP）杯葛了2014年1月举行的上一次大选。

因发生暴力，一些选区中断了投票。一个投票站关门，原因是选票遭窃。据电信当局称，投票期间曾在全国范围中断高速移动互联网通信，以阻止谎言传播。

凝炼／李鱼（德新社）