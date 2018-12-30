哈西娜：周旋于自由派与极端派的孟加拉女强人

（德国之声中文网）仅仅在一个月前，哈西娜第四次出任孟加拉国总理，也是第三次连续出任这一职位。她所领导的孟加拉国人民联盟（Awami League）及其盟友在议会中获得96%的席次。在当选就任之后首次接受国际媒体采访时，哈西娜表示不会再次参选总理。

"这是第三次连任，而此前我也曾出任总理（1996年至2001年），所以这是我的第四任。我不希望继续寻求连任。我认为每个人都应该有休息的时候，这样我们就能给年轻一代提供更多空间。"

十年经济增长

在哈西娜执政的过去十年中，孟加拉国发展迅速，目前正在逐步跻身"中低收入国家"行列。该国经济平均年增长率在6%到7%之间，贸易额成倍增长，外来投资也有所增加。

但是根据世界银行数字，尽管经济日益繁荣，每四个孟加拉人中仍有一人处于贫困线下。对于哈西娜而言，消除贫困仍是她余下任期中的首要任务。"食品保障、住房、教育、医疗、工作机会，这些都是基本需求，"她对德国之声表示，"每个人都肯定希望有更好的生活……我们必须对此加以确保。"

发展与言论自由

即便如此，经济增长壮大并没有让针对哈西娜的批评声有所减少。反对者认为，她没有尽力消除对于言论自由的压制，并且对孟加拉自由派人士进行打压。

但哈西娜表示，她全力支持国内的自由思想，存在对她的批评意见也是很正常的现象。"你做的越多，就会听到越多批评，"她辩解称，"你应该问问我的人民，他们是否满意，他们在想什么，他们是否得到所需，我是否能提供给他们。"

也有人批评哈西娜及其领导的孟加拉人民联盟扼杀其他力量的政治空间，试图建立一党专政。这位总理并不接受此种指控："孟加拉人民联盟的候选人这次在260个选区中当选（总共300个选区）。也就是说，其他党派也进入议会。这怎么是一党统治呢？"。按照她的说法，反对派自身力量过于软弱。"如果个别政党无法触及民众的心灵，无法得到他们的信任，无法得到选票，那是谁的责任？这其实恰恰反映出他们的弱点。"

伊斯兰极端主义和女权主义

孟加拉国内的自由派人士还批评哈西娜领导的孟加拉人民联盟与原教旨主义团体"保卫伊斯兰联盟"（Hefazat-e-Islam）关系过于密切，并且试图取悦于宗教极端人士。她所领导的政府还正式承认所谓"公众学院"（Qawmi Madrasah/传统伊斯兰学校）的学位，并将其等同于硕士学位。批评者认为，支持Qawmi Madrasah学位的往往是原教旨主义团体，并且反对解放妇女。比如，孟加拉"公众学院"教育委员会主席沙菲（Shah Ahmad Shafi）最近就曾有过"不要把女孩送去学校"的说法。

德国之声总编Ines Pohl、德国之声亚洲部主任Debarati Guha2月9日在达卡与孟加拉国总理哈西娜会面

哈西娜总理不愿意为任何类似说法背书。"我告诉你，在这个国家里，每个人都有言论自由。所以他们同样有权利畅所欲言，"她对德国之声表示。她还称，会竭尽全力确保妇女能够接受教育。"我所做的是，女孩在12年级前接受教育完全免费，之后我们还为她们提供奖学金，"哈西娜解释道。

哈西娜说，她的政策还帮助民众重新思考对于女孩接受教育的看法："过去家长们会这样想：我为什么要让女孩上学，她们总有一天要嫁人，去别人家里。但是现在他们不会这样想。现在他们会想，是的，我应该让我的女儿去读书。她能够自食其力，然后也许会结婚。我们通过这样的方式逐步改变社会。现在我们童婚比例大幅下降。"

伊斯兰极端主义团体是否会阻碍哈西娜达成目标？"当然不会。我做的事情已经完成，而且还会继续下去，"她表示。

罗兴亚难民问题

除了改善生活水平和在自由派与极端派之间取得政治平衡之外，哈西娜政府还不得不应对因为缅甸政府军打击游击队爆发军事冲突，而从缅甸逃难而来的超过70万罗兴亚难民。其中大部分人目前生活在孟缅边境条件极为艰苦的两座难民营中。这场难民潮给该地区的社会和经济造成严重影响，新来难民挣扎求生，有时与当地民众争夺地盘、工作和生意。

孟加拉人民联盟政府忙于寻找替代方案，让难民休养生息。哈西娜表示，她的国家需要为成千上万名出生在难民营中的罗兴亚孩童，以及那些在难民营中无所事事的青年少制定一个中期计划。"我们找到一个岛屿，并在那里建造了避风设施和房屋。我们希望把他们带到那里，给他们工作机会，这样年轻人们就有事可做，还可以挣钱，"她解释道。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 担心遭受酷刑 罗兴亚人开始大规模逃离家乡缅甸一年后，成千上万难民滞留在有“无人地带”之称的毗邻孟加拉国的边境地区。去年，缅孟两国达成一致，这个穆斯林少数族群可重返家园。但是，对受到酷刑的害怕情绪大于无家可归之痛。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 前进不得 后退不能 尽管介于缅甸和孟加拉国之间的该地区位于本国领土，罗兴亚人仍无法返回家乡：这个“无人地带”被用铁丝网和地雷同缅甸其余部分相隔离；孟加拉人也只有在接收救援组织的供应物资时才能进入。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” “迷失的一代” 对于儿童，境况尤其危急：营养不良和生病已成为他们的日常生活。联合国儿童基金会已警告产生“迷失的一代”。儿童权利组织“救救儿童”担心发生童婚和人口交易等剥削儿童现象。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 帐篷之多，一眼望不到边 在孟加拉的库图巴朗（Kutupalong）地区，数十万罗兴亚人挤住在临时住所—世界上最大的难民营里。他们不准离开营地，但也不知道，是否能留在那里。尽管这样，罗兴亚人仍在那里建起了有清真寺和商店的住区。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 为未来祈祷 艰困如此，但在库图巴朗，罗兴亚人至少能自由从事穆斯林信仰活动。此图显示，男人们在当地庆祝宰牲节。然而，遭驱逐的哀痛仍无时不在。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 含辛茹苦 就像在其简陋至极的家里做饭的这位女子一样，罗兴亚人想方设法，重返日常生活。这位18女子嫁给了来自家乡的一名23岁男子。现在，罗兴亚人已做好了远离缅甸生活的准备：在库图巴朗，除婚嫁外，人们也庆祝孩子的出生。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 不返回被毁的家乡？ 作为全球最贫穷国家之一的孟加拉国要把难民们轰走；罗兴亚人自己也无意重返家乡。缅甸军队系统性地驱逐这个穆斯林少数族群，捣毁、烧毁了他们的众多村庄。罗兴亚人已不再有真正意义上的家乡了。



为了解决问题，哈西娜表示希望与缅甸维持良好的外交关系，与此同时孟加拉国的邻国中国与印度伸出援手也是必不可少的。欧盟同样需要提供帮助，她表示，尤其是在帮助难民返回家园的问题上。

"我们不希望与缅甸开战。我们同时也希望与中国、印度进行合作。但是孟加拉国所面临的压力正在日益增加，"哈西娜对德国之声表示。"我认为包括欧盟在内的国际社会（在遣送难民回国的问题上）也有一些义务。他们的义务不应该仅限于向孟加拉难民营内的罗兴亚人提供援助。其实，一旦这些难民回到缅甸，同样的援助也可以提供给缅甸境内的难民收容所。"

以下这里是采访视频（英文）