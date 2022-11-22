 哈薩克斯坦現任總統成功連任 习近平致贺电 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.11.2022

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时政风云

哈薩克斯坦現任總統成功連任 习近平致贺电

哈薩克斯坦現任總統托卡耶夫在選舉中獲勝，但在缺乏真正反對派的情況下，這個中亞國家的選舉結果，顯得不令人意外。中国国家主席习近平在第一时间致电托卡耶夫，向他表示祝贺。

哈薩克斯坦現任總統托卡耶夫

哈薩克斯坦現任總統托卡耶夫

（德國之聲中文網）儘管今年初曾發生過數百人傷亡的動亂，但三項出口民調顯示，哈薩克斯坦現任總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）是該國在週日（11月20日）舉行的總統選舉中的明顯贏家，有望繼續擔任總統。

法新社報導，民調結果顯示，托卡耶夫獲得了82.2%至85.5%的普選票，但這是一個符合外界預期的結果，因為該國並沒有真正的反對派。

69歲的托卡耶夫在結果公佈時表示：「人們明確表達了對我的信任，我們必須證明這一點」。

儘管海報呼籲選民在未來7年「做出選擇」，但法新社認為，託卡耶夫的五個對手只不過是其「走狗」。根據出口民調，僅次於託卡耶夫的亞軍獲得了 5.2%的選票。

哈薩克斯坦選舉委員會估計，其1200萬合格選民的本屆投票率為69%。

一位行人路過哈薩克斯坦的選舉海報前（資料照）

一位行人路過哈薩克斯坦的選舉海報前（資料照）

接班人

路透社報導，這次的選舉，意味著在長期執政的哈薩克斯坦前任總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev），在下台不到一年後，托卡耶夫就鞏固了對權力的控制。

曾是外交官的托卡耶夫於2019年，以納扎爾巴耶夫親手挑選的繼任者的身份上台執政。

哈薩克斯坦自然資源豐富，地處重要貿易路線的十字路口，但在今年1月，曾經因高昂生活成本引發的抗議活動，而爆發騷亂，導致238人死亡。

托卡耶夫曾經是一個穩定的角色，普遍被認為缺乏個人魅力，但今年早些時候通過暴力鎮壓抗議活動時，他也表現出了無情的一面。

儘管哈薩克斯坦在事件後局勢穩定，但緊張局勢依然存在。上週四（11月17日），哈薩克斯坦當局逮捕了7名被指控發動未遂政變的反對派支持者。

法新社記者目睹，當地警方週日（11月20日）拘留了約15名抗議者，他們要求在該國最大城市阿拉木圖舉行自由公正的選舉。哈薩克斯坦內政部發言人向法新社證實了這一數字。

哈薩克斯坦是個充滿天然資源的國家（資料照）

哈薩克斯坦是個充滿天然資源的國家（資料照）

對待中俄的立場引發關注

法新社報導，托卡耶夫反對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），因為俄羅斯對烏克蘭發動了入侵，震驚了這個曾是前蘇聯共和國。

托卡耶夫在今年6月赴俄羅斯聖彼得堡訪問時，與普京發生直接衝突。他當時說，莫斯科承認烏克蘭分離主義地區 ，且自那之後聲稱吞併該地區的舉動，將導致混亂。

托卡耶夫和教宗方濟各會晤（資料照）

托卡耶夫和教宗方濟各會晤（資料照）

俄羅斯對烏克蘭的攻勢，也再次引起哈薩克人的擔憂，即莫斯科可能對該國北部有野心。當地約有300萬俄羅斯人。

作為回應，托卡耶夫不僅加強了哈薩克斯坦與中國的關係還加強了與歐洲的關係。土耳其和中國領導人日前接連出訪哈薩克斯坦，歐洲高級官員和教皇方濟各，今年也都曾訪問哈薩克斯坦。

在托卡耶夫11月21日连任后，中国国家主席习近平致电托卡耶夫，祝贺他当选哈萨克斯坦总统。据中国外交部网站信息，习近平对托卡耶夫说，“你此次当选，充分体现了哈萨克斯坦人民对你的信任和支持。我高度重视中哈关系发展，愿同你一道努力，以两国建交30周年为新起点，推动中哈永久全面战略伙伴关系进一步发展，携手构建中哈命运共同体，造福两国和两国人民。”

（綜合報導）

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