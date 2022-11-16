哈薩克斯坦現任總統成功連任 习近平致贺电

（德國之聲中文網）儘管今年初曾發生過數百人傷亡的動亂，但三項出口民調顯示，哈薩克斯坦現任總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）是該國在週日（11月20日）舉行的總統選舉中的明顯贏家，有望繼續擔任總統。

法新社報導，民調結果顯示，托卡耶夫獲得了82.2%至85.5%的普選票，但這是一個符合外界預期的結果，因為該國並沒有真正的反對派。

69歲的托卡耶夫在結果公佈時表示：「人們明確表達了對我的信任，我們必須證明這一點」。

儘管海報呼籲選民在未來7年「做出選擇」，但法新社認為，託卡耶夫的五個對手只不過是其「走狗」。根據出口民調，僅次於託卡耶夫的亞軍獲得了 5.2%的選票。

哈薩克斯坦選舉委員會估計，其1200萬合格選民的本屆投票率為69%。

接班人

路透社報導，這次的選舉，意味著在長期執政的哈薩克斯坦前任總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev），在下台不到一年後，托卡耶夫就鞏固了對權力的控制。

曾是外交官的托卡耶夫於2019年，以納扎爾巴耶夫親手挑選的繼任者的身份上台執政。

哈薩克斯坦自然資源豐富，地處重要貿易路線的十字路口，但在今年1月，曾經因高昂生活成本引發的抗議活動，而爆發騷亂，導致238人死亡。

托卡耶夫曾經是一個穩定的角色，普遍被認為缺乏個人魅力，但今年早些時候通過暴力鎮壓抗議活動時，他也表現出了無情的一面。

儘管哈薩克斯坦在事件後局勢穩定，但緊張局勢依然存在。上週四（11月17日），哈薩克斯坦當局逮捕了7名被指控發動未遂政變的反對派支持者。

法新社記者目睹，當地警方週日（11月20日）拘留了約15名抗議者，他們要求在該國最大城市阿拉木圖舉行自由公正的選舉。哈薩克斯坦內政部發言人向法新社證實了這一數字。

對待中俄的立場引發關注

法新社報導，托卡耶夫反對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），因為俄羅斯對烏克蘭發動了入侵，震驚了這個曾是前蘇聯共和國。

托卡耶夫在今年6月赴俄羅斯聖彼得堡訪問時，與普京發生直接衝突。他當時說，莫斯科承認烏克蘭分離主義地區 ，且自那之後聲稱吞併該地區的舉動，將導致混亂。

俄羅斯對烏克蘭的攻勢，也再次引起哈薩克人的擔憂，即莫斯科可能對該國北部有野心。當地約有300萬俄羅斯人。

作為回應，托卡耶夫不僅加強了哈薩克斯坦與中國的關係，還加強了與歐洲的關係。土耳其和中國領導人日前接連出訪哈薩克斯坦，歐洲高級官員和教皇方濟各，今年也都曾訪問哈薩克斯坦。

在托卡耶夫11月21日连任后，中国国家主席习近平致电托卡耶夫，祝贺他当选哈萨克斯坦总统。据中国外交部网站信息，习近平对托卡耶夫说，“你此次当选，充分体现了哈萨克斯坦人民对你的信任和支持。我高度重视中哈关系发展，愿同你一道努力，以两国建交30周年为新起点，推动中哈永久全面战略伙伴关系进一步发展，携手构建中哈命运共同体，造福两国和两国人民。”

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