 哈薩克反政府示威 當局向俄羅斯求援 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.01.2022

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时政风云

哈薩克反政府示威 當局向俄羅斯求援

因汽油價格上漲，哈薩克多個城市出現抗議浪潮，且規模愈來愈越大，逐漸演變成反政府示威。當局稱，已擊斃了數十名反政府的暴徒，目前哈薩克全國已進入緊急狀態。應哈薩克總統的請求，俄羅斯已派軍隊到哈薩克，進行維穩。

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9月5日和6日，白俄羅斯反政府示威者在首都明斯持持續兩天上街示威。示威者稱警方比以前更加暴力，不但強行逮捕學生，還用警棍追打示威者。

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