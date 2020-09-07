哈薩克反政府示威 當局向俄羅斯求援

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因汽油價格上漲，哈薩克多個城市出現抗議浪潮，且規模愈來愈越大，逐漸演變成反政府示威。當局稱，已擊斃了數十名反政府的暴徒，目前哈薩克全國已進入緊急狀態。應哈薩克總統的請求，俄羅斯已派軍隊到哈薩克，進行維穩。
北京冬奧近在眼前，圍繞是否抵制的討論也在國際社會持續不斷。支持抵制的意見認爲，人們曾寄望08年北京夏季奧運會讓中國更加開放自由，但并未實現。一位藏人電影人當時的經歷正是這一切的真實寫照。近日他來到德國，講述自己親身經歷。
德國數項最新的新冠抗疫措施逐步上路，新增染疫數字逐漸趨緩，店家紛紛重啟營業，但德國滿60歲以上的老人，還有3百萬人尚未施打疫苗，專家們仍戒慎恐懼。
德國新政府上任在即，自民黨與綠黨入閣呼聲高，在德獲得政治庇護的港人黃台仰接受德國之聲中文網專訪時表示，若兩黨順利入閣，看好新政府會有更強硬的對華政策，希望未來能簡化港人來德庇護程序。
日本首相菅義偉在訪問華盛頓時，表示將與世界各國一起攜手關注緬甸、新疆與香港局勢。緬甸當地民主運動已經超過兩個月，造成不少傷亡，不少人士呼籲日本應該跟進歐美，採取制裁，不過至今，日方仍未有明顯動作。
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