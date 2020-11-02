哈萨克男乌克兰越境被捕 恐被遣返新疆

(德国之声中文网) 伊力森·艾尔肯原是一名住在中国新疆伊宁县吉里于镇哈萨克族人，现年23岁的他上个月中离开新疆，打算从哈萨克出發，经过乌克兰与波兰，最後到德国申请政治庇护。然而，11月11日传出艾尔肯近日在乌克兰西部边境城市利沃夫被逮捕，目前被关在当地的遣返中心，面临可能被遣返回中国的命运。

长期关注新疆再教育营议题的哈萨克人权组织——阿塔珠尔志愿者组织的创办人赛尔克坚告诉德国之声，伊力森上周在乌克兰被捕，他第一时间致电該组织，赛尔克坚也立即联系联合国驻哈萨克的代表处丶美国与德国驻哈萨克的外交人员。

总部設在美国的对华援助协会在得知伊力森可能遭遣返回中国後，也紧急联系美国国务院的相关部门，美国国务院立即与乌克兰政府及联合国进行协调。乌克兰政府原先承诺不会马上将伊力森遣返回中国，并称联合国难民事务署的律师有与伊力森见面。

在德国之声取得的几个视频当中，伊力森表示，自己今年10月16日抵达乌克兰的边境城市利沃夫，但在10月21日遺失了证件。他原先希望可以到中国领事馆办证件，但因害怕被逮捕，所以决定从利沃夫非法入境波兰，并从那裡到德国法兰克福或柏林寻求政治庇护。

然而，他在利沃夫被乌克兰警方逮捕，被关了四天。在首次开庭後，当地警方原先决定将他遣返回中国，这令他十分担忧，所以录制视频，希望得到国际社会的帮助。

突被告知要被送回中国

然而，赛尔克坚表示，他11月11日中国时间下午五点接到伊力森的电话，说看守所官员突然告诉他，他们已帮他买好机票，要把他遣返回中国。赛尔克坚说：「我在电话中向那位官员解释，伊力森被遣返回中国的话，不仅乌克兰会面临国际社会谴责，伊力森的生命也会受到威胁。」

赛尔克坚说，该名官员称伊力森本人在法庭上说自己愿意回中国，但他立即打断那位官员，说伊力森刚从中国逃出来，他一定不会想要回中国，接着该名官员便挂掉电话。赛尔克坚怀疑，乌克兰地方官员可能受到来自中国政府的压力，下令他们将伊力森遣返回中国。

赛尔克坚还说，一名海外的哈萨克斯坦活动人士告诉他，乌克兰政府并未让伊力森与律师见面，并指控伊力森在乌克兰首次出庭时，法庭纪录称伊力森自己想回中国是错误的讯息。赛尔克坚表示，伊力森中国时间11日晚间10点再次与他联系，表示看守所官员没收了他的手机，并派两个人监控他。赛尔克坚向德国之声表示：「他们只让他使用手机五分钟，然後就要收回去。乌克兰当地传来的消息也指出，法院最初的判决是要把伊利森遣送回中国。」

赛尔克坚担忧，乌克兰政府可能在面临中国与西方国家给予的双重压力下，下令地方官员草率的将伊力森遣返回中国，事後再声称他们不清楚伊力森已被送回新疆。他告诉德国之声：「我估计他现在情况应该也不是很好，随时面临被乌克兰遣返回中国的危险。」

事实上，这并非首次有维吾尔人或哈萨克人在海外遭当地的警方扣留，并面临可能被遣返回中国的危险。去年10月，三名维吾尔人在甘比亚机场遭当地警方扣留，并被当地警方带到中国大使馆。在海外维族团体多次与当地警方交涉，以及美国国务院派员介入协调後，三人并未被遣返回中国。

此外，2019年2月一名哈萨克族男子沙曼 (Qalymbek Shahman)，因在乌兹别克机场面临被遣返回中国，情急之下用手机录制了割喉求救的视讯。 後来沙曼被转往泰国曼谷，接受联合国难民署的保护。

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