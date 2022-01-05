 哈萨克斯坦民众抗议浪潮不断 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.01.2022

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时政风云

哈萨克斯坦民众抗议浪潮不断

原政府虽被解散，哈萨克斯坦民众仍继续抗议。据媒体报道，本周三（1月5日），抗议者冲击了该国经济重镇阿拉木图市府大楼。

Ausschreitungen bei Protesten in Kasachstan

（德国之声中文网）在这个哈萨克斯坦最大城市，周三又有数千人走上街头示威抗议。警方使用了眩晕弹和催泪瓦斯，但无法阻止示威者冲击市府。 

 据报道，有数名穿警察制服的男子放下了头盔和盾牌，拥抱抗议者。一名抗议者称， “他们加入了我们的行列”。当事警察不愿接受记者采访。 

因汽油价格上涨，上周末，哈萨克斯坦多个城市开始出现骚乱，延续至本周。仅在阿拉木图，周二就有 5000 多人走上街头，举行反政府示威游行。该国内政部称，有200多名示威者被捕，95名警察在冲突中受伤。 

因汽油价格上涨，上周末，哈萨克斯坦多个城市开始出现骚乱，延续至本周。

因汽油价格上涨，上周末，哈萨克斯坦多个城市开始出现骚乱，延续至本周。

作为对示威抗议浪潮的回应，托卡耶夫（ Kassym-Schomart Tokajew ）总统周三解散了现政府。此前，他宣布曼吉斯托（ Mangystau ）和阿拉木图两大都市进入紧急状态，地方当局宣布实施宵禁。 

在独裁统治的哈萨克斯坦发生抗议的情况很罕见。2019年托卡耶夫从长期执政的前任总统纳扎尔巴耶夫手中接过总统权力。

纳扎尔巴耶夫担任哈萨克斯坦总统的时间长达近30年。很多人权组织指控他侵犯人权、压制异议以及主持专制政权。2019年，纳扎尔巴耶夫辞去总统职务后继续担任国家安全会议主席，仍然是哈萨克斯坦的最高领导人。

纳扎尔巴耶夫被看作是俄罗斯总统普京的亲密盟友。哈萨克斯坦也是俄罗斯最重要的贸易伙伴国之一。

哈萨克斯坦内政部称，有200多名示威者被捕，95名警察在冲突中受伤。

哈萨克斯坦内政部称，有200多名示威者被捕，95名警察在冲突中受伤。

俄罗斯呼吁以和平方式缓解哈萨克斯坦国内纷争。俄外交部周三在莫斯科发表声明称，应“在宪法和法律框架内，通过对话，而非街头骚乱” 解决问题， “我们希望局势迅速恢复正常”。声明强调，俄方关注局势的发展。  

土耳其外交部也发表了类似声明称，“我们坚信哈萨克斯坦政府能度过这场危机。”  

德国联邦政府表示，正在“非常密切”关注着哈萨克斯坦当前的事态发展。外交部发言人在柏林表示，“局势平息下来是至关重要的”，对话很重要。

（法新社，路透社）  

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