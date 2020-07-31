哈萨克斯坦正式废除死刑

（德国之声中文网）哈萨克斯坦已冻结死刑近20年之久。据该国总统府发布的消息，哈萨克斯坦总统托卡耶夫（Kassym-Schomart Tokajew）在当地时间1月2日签署了废除死刑的法案，正式废除死刑。

哈萨克斯坦去年加入了联合国的《公民权利和正式权利国际公约》（ICCPR），未来只有在战时才能对犯下严重战争罪行者判处死刑。

虽然在过去十几年间，这个前苏联时期的加盟共和国仍能判处罪犯死刑，但自2003年时任总统纳扎尔巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）签署冻结死刑的总统令后，哈萨克斯坦未实际执行过死刑。尽管如此，法院仍能继续针对犯下重大罪行者处以死刑判决，例如2016年阿拉木图恐怖袭击事件的主犯就被判死刑，在执行时则以终身监禁代替死刑。

张筠青/叶宣（法新社、德新社）

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