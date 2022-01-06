哈萨克斯坦持续动荡 官媒: 骚乱已致164人丧生

(德国之声中文网) 哈萨克斯坦国家电视台1月9日援引该国卫生部的数据称，共有164人在这场骚乱中丧生，其中，仅阿拉木图市就有103人身亡，包括两名儿童。全国范围内另有2200余人受伤。

在此之前，哈萨克斯坦当局只是含糊地表示，超过40人死亡，其中包括至少16名军警。

大约在一星期前，哈萨克斯坦爆发了骚乱，示威者同安全部队之间爆发冲突，其激烈程度前所未见。抗议活动最初针对不断上涨的天然气价格，很快扩展为反政府浪潮，并蔓延全国。

冲突爆发后，哈萨克斯坦当局出动军队镇压示威者，托卡耶夫更授权安全力量可以无预警向示威者开枪。他在推特上为自己的决定辩护称，他不会与伤害人命及烧毁建筑的"恐怖分子"对话。

哈当局：骚乱受境外势力支持

目前，哈萨克当局虽然已经重新下调了油气价格，但是局势仍未完全平静。政府方面则称，已经重新掌控了局势。总统府还发布消息称，骚乱受到了境外势力的支持。在被捕的近6000人中，也包括不少外国人。司法当局称，已经开始对各种罪行进行调查。

据哈萨克斯坦的独立媒体周六报道，所谓的反恐行动在骚乱特别严重的阿拉木图仍在持续。

哈萨克国家电视台报道称，周五晚间多个城市的示威活动仍在进行。但有关当地局势的消息无法获得独立核实。安全力量的活动集中在哈萨克斯坦第一大城市阿拉木图。根据门户网站Vlast.kz报道，至少在该市的两个广场上发生枪击，此外也传出爆炸声响。据目击者描述，现场有汽车在燃烧；安全力量乘坐装甲车巡逻。迄今外界能获得的信息有限，当地的网路曾一度被切断。外国人士暂时不被允许入境哈萨克斯坦。

哈萨克斯坦总统与普京通话

哈萨克斯坦总统托卡耶夫与普京通话谈论如何恢复该国秩序

为稳定局势，哈萨克斯坦总统托卡耶夫已请求俄罗斯领导的军事联盟提供协助。托卡耶夫与俄罗斯总统普京周六曾经就哈萨克斯坦局势交换意见。克里姆林宫周六表示，总统普京与托卡耶夫在一次"长时间"的电话交谈中，讨论了"恢复秩序的措施"。

托卡耶夫对普京表示，哈萨克斯坦局势"正迈向稳定"。这位哈萨克总统对集体安全条约组织（CSTO）和俄罗斯表示感谢。这个由俄罗斯领军的军事联盟周四已向哈萨克斯坦派遣"维和部队"。

克里姆林宫还在声明中提到，普京支持托卡耶夫在未来几日内与军事联盟的领导人召开视频会议的提议。

美国国务卿布林肯周五曾警告，哈萨克一旦让俄罗斯介入，未来将难以摆脱俄罗斯的影响。"我认为近代史的一个教训是，若让俄罗斯人进入家门，有时候就很难赶他们离开。"

俄罗斯外交部周六则抨击称，布林肯试图拿哈萨克斯坦的悲惨遭遇开玩笑，"这是个粗鄙的尝试，但也不是他第一次这样"。

前总理因叛国罪被捕

此外，哈萨克斯坦国家安全委员会宣布，该委员会的前主席马西莫夫（Karim Massimow）因涉嫌叛国被捕。抗议活动爆发后，托卡耶夫于周四解除马西莫夫职务。托卡耶夫指责安全机构事前没有察觉到由外部势力操控的"恐怖分子"，导致骚乱演变至如今的规模。马西莫夫曾两度担任哈萨克斯坦总理，自2016年起任职国家安全委员会主席。

尚不清楚的是，哈萨克斯坦极具影响力的前总统纳扎尔巴耶夫（Nursultan Nasarbajew）是否还在该国境内。其发言人表示，尽管情势混乱，但扎尔巴耶夫没有离开哈萨克斯坦，目前人在首都努尔苏丹。现年81岁的纳扎尔巴耶夫2019年卸下总统职务，他被视为时这个由专制政权主导的前苏联共和国的实际强人。

观看视频 02:34 哈薩克反政府示威 當局向俄羅斯求援

西方国家呼吁停止暴力

哈萨克斯坦的局势引发西方国家的担忧。德国总理肖尔茨呼吁结束暴力冲突，敦促哈萨克斯坦政府"重返和平发展"的路径上。

鉴于冲突局势升温，德国政府已停止向哈萨克斯坦出口军事装备。据德新社报道，德国采取了必要措施，停止向哈萨克斯坦出口此类货物。过去一年间。德国共发放了25份向该国出口军事装备的许可证，总额约为220万欧元。

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）表示，北约及其成员国对这些死亡事件非常关注并感到遗憾，当务之急是终结暴力并尊重人权，包括保障和平示威的权利。

（德新社、法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。