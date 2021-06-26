哈萨克斯坦情势恶化与中俄有多大关系？

（德国之声中文网）哈萨克斯坦反政府抗议蔓延全国，紧张的情势让邻国俄罗斯和中国高度关注，应哈萨克斯坦总统要求，俄国为首的的集体安全条约组织（Collective Security Treaty Organisation）派遣维和部队进驻，当地局势混乱，有分析认为，哈萨克斯坦情势的发展对俄中两国有很大影响。

中东事务评论员究员法兰兹曼（Seth J. Frantzman）6日在《耶路撒冷邮报》（Jerusalem Post）写道，邻近的专制政权确会担忧哈萨克斯坦的不稳定，可能会蔓延到周遭国家，因此中俄两国都密切关注当地情势，同时哈国未来的发展也会影响中国在中亚的政策。

中国无权干涉

《大西洋月刊》曾在 2019 年指出，「中国已成为中亚地区最大的投资国，且受到当地政府的支持，特别是哈萨克斯坦这个国家。2013年起，中国已跃升为哈萨克斯坦的重要合作伙伴，中国领导人习近平当年正式提出『新丝绸之路』倡议，两国签署多项贸易协议，总额达300亿美元，习近平更曾说：『中国和哈萨克斯坦是一辈子的朋友。』」

面对哈国局势混乱，中国外交部发言人汪文斌6日定调，哈萨克斯坦当前发生的事情是「内政」，相信当局能妥善解决问题，并希望能尽快平息。俄罗斯一开始则称哈萨克斯坦有能力处理自己的内政问题，外国不应干预冲突，随后应哈国要求，以集安组织的名义进入哈萨克斯坦维稳。

观看视频 02:34 哈萨克反政府示威 当局向俄罗斯求援

台湾政治大学俄罗斯研究所兼任教授赵竹成向德国之声指出，中国不是集安组织的成员，且哈萨克斯坦也没有求助中国，因此中国没有任何立场可以协助哈国维稳，所以也只能表示希望当地能控制情势。

赵竹成表示，哈萨克斯坦所在的中亚地区的纷争一直都是由俄罗斯、白俄罗斯等六国组成的集安组织负责解决，以维持区域的共同安全，这是俄罗斯的核心利益。他认为，中国也会尊重俄国的立场。

「对中国而言这当然是好事，因为他不用介入处理，局势又能稳定，」赵竹成说。

哈俄紧密关系

虽然哈萨克斯坦自2013年起和中国关系更加紧密，但赵竹成直言：「哈萨克跟中国的关系再好，也比不上哈国跟俄国斯的关系」，因为哈俄除了是军事同盟，同属集安组织，也是欧亚经济共同体的成员国，彼此隶属于同一个关税领域。他并补充，哈国执政30年的前总统纳扎尔巴耶夫与俄国领导人普京关系非常密切。

赵竹成强调：「中国在中亚本来就不是老大。」他向德国之声指出，哈萨克斯坦和中国则看似关系紧密，纯粹是经济上有了更多合作，因为中国「一带一路倡议」的欧亚大铁路需经过哈国，且中国需要哈萨克斯坦的石油天然气及铀矿，而哈萨克斯坦则出口农产品至中国，但整体而言，从文化、语言和军事上等层面来看「中哈还是没有俄哈没有来的近」。

俄罗斯背后盘算？

另外，有分析称，俄罗斯进驻哈萨克斯坦的动机并不单纯。研究中国与中亚外交关系的欧安组织学院（OSCE Academy）研究员邱芷恩在其推特上分析称，过去几年，俄罗斯一直试图控制中国从中亚购买石油和天然气，因此若哈国总统托卡耶夫把能源管控权给俄国，那对全球石油和天然气市场将会有「爆炸性后果」。

邱芷恩写道，俄罗斯希望通过推动哈萨克斯坦同意欧亚经济联盟（Eurasian Economic Union，EAEU）的石油和天然气价格标准关税，使俄罗斯对中国和中亚之间的石油和天然气贸易，拥有定价的权力。过去，哈国前总统纳扎尔巴耶夫和现任总统托卡耶夫都曾强烈反对这一做法。

邱芷恩称，对于俄罗斯来说，在与中国谈判石油和天然气交易时，这个欧亚经济联盟赋予的定价权力，给了它巨大的议价能力及巨大的筹码。对哈萨克斯坦来说，则是牺牲经济独立作为交换条件。不过这一切仍取决于俄罗斯是否能够掌握全球能源价格。

美国智库大西洋理事会（The Atlantic Council）史考克罗战略与安全中心研究员艾许福特（Emma Ashford）分析称，俄罗斯在哈萨克斯坦有强大的利益，俄国经常依靠哈国天然气作为俄国产量不足的后盾。相对而言，哈萨克斯坦的稳定对中国而言，虽然重要但相关利益较少；中国的天然气进口中至少有5%来自哈国。

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