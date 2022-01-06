哈萨克斯坦总统：我下令可以无预警开枪

（德国之声中文网）在国内爆发严重骚乱后，哈萨克斯坦总统托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokajew）下令向武装示威者开枪。在一次全国电视讲话中，他说：“我已命令警察和军队在无预警的情况下开火。”

针对国外呼吁和平解决危机，托卡耶夫总统表示，“这何其愚蠢！与罪犯和杀人犯谈判又有何用？”

他称，在最近几天局势尤为严重的这个中亚国家东南大都市阿拉木图，2万“暴徒”从事了攻击行为。他将示威者称为“恐怖分子”，受境外势力操控。

数天来，哈萨克斯坦国内示威者同安全部队之间爆发冲突，其激烈程度前所未见。抗议活动最初针对不断上涨的天然气价格，很快扩展为反政府浪潮，并蔓延全国。周五早晨，该国电视台报称，迄今，有26名示威者被击毙，另有3000多人被捕。人们担心，平民死亡人数可能更高。官方称，至少有18名安全人员殉职。

此前，托卡耶夫已宣布全国进入紧急状态，并吁请俄罗斯领导的军事联盟——集体安全条约组织（CSTO）派遣维和部队，提供帮助。这一维和部队首批官兵已于周四飞抵哈萨克斯坦。

在电视讲话中，托卡耶夫对此致谢。他称：“我特别感谢俄罗斯总统普京。他对我的呼请做出了非常迅速、友好的回应。”

来自中国的支持

围绕哈萨克斯坦动乱，北京表示，支持俄罗斯主导的干预行动。中国外交部发言人汪文斌周五（1月7日）在北京举行的新闻会上称，中国支持有助于哈萨克斯坦政当局尽快结束混乱的一切努力，中方“坚决反对外国势力蓄意制造社会动荡、煽惑暴力”。

汪文斌也表示，作为兄弟邻邦和永久全面战略伙伴，中方愿尽己所能向哈方提供必要支持，帮助哈方渡过难关。

就此，中国外交部发言人比迄今更明确地力挺了哈萨克斯坦和俄罗斯政府的立场。汪文斌还说，哈萨克斯坦发生的是反政府“暴力恐怖”行动。而就在前一天，在谈及哈萨克斯坦动荡局势时，他还称这是该国“内政”，相信当局能够妥善处理。

据中国官媒报道，中国国家主席习近平也在周五向哈总统托卡耶夫致口信。新华社报道称，习近平在口信中说，近日哈萨克斯坦发生大规模骚乱，造成重大人员伤亡和财产损失，“我谨向你表示诚挚的慰问。你在关键时刻果断采取有力举措，迅速平息事态，体现了作为政治家的责任与担当、对国家和人民高度负责的立场”。

报道指出，习近平强调，中方“坚决反对任何势力破坏哈萨克斯坦稳定、威胁哈萨克斯坦安全，坚决反对任何势力破坏哈萨克斯坦人民的平静生活，坚决反对外部势力蓄意在哈萨克斯坦制造动荡、策动‘颜色革命’，坚决反对任何破坏中哈友好、干扰两国合作的企图”，同时表示，“中方愿尽己所能向哈方提供必要支持，帮助哈方渡过难关”。

（路透社，德新社等）

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