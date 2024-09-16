哈萨克斯坦总统告诉肖尔茨：军事上不可能战胜俄罗斯

德国总理肖尔茨正在中亚进行访问。中亚的这些前苏联加盟共和国虽然声称在俄乌战争中保持中立，但它们都同莫斯科保持了传统的友好关系。

（德国之声中文网）结束对乌兹别克斯坦访问后，德国联邦总理肖尔茨周一（9月16日）继续中亚执行，抵达哈萨克斯坦并与该国总统托卡耶夫举行会晤。在会晤中，托卡耶夫提到了俄罗斯在乌克兰战争中的军事优势。哈萨克斯坦总统办公室对外公布的消息称，托卡耶夫对肖尔茨说："事实上，俄罗斯在军事上是无敌的。"

哈萨克斯坦是中亚地区最强大的经济强国，也是俄罗斯经济和军事上的重要盟友。两国边境线长达7500多公里。托卡耶夫定期与俄罗斯总统普京举行会见。

在谈到莫斯科时，哈萨克斯坦总统托卡耶夫表示，"我们两国之间的合作关系和战略联盟正在继续发展。"但他也表示，"哈萨克斯坦人民对乌克兰人民怀有真诚的同情。"

到目前为止，阿斯塔纳政府只是含糊地谴责了俄罗斯入侵乌克兰的行为，自战争开始以来，该国扩大了与中国和西方国家的军事和经济联系。

就乌克兰战争，托卡耶夫表示，他坚信"和平的可能性仍然存在"。他同时呼吁支持中国和巴西提出的和平倡议。

自2022年2月俄乌战争爆发后，中国、美国和欧盟都在试图加强与中亚5个前苏联加盟国的关系，而中亚国家宣布在乌克兰冲突中保持中立，但西方怀疑它们向俄罗斯出口受到西方制裁的商品。

(法新社等)

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