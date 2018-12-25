哈萨克斯坦“开国总统”纳扎尔巴耶夫宣布辞职

（德国之声中文网）"我已经作出决定-这对我来说并不容易-辞去总统职务"，纳扎尔巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）当地时间周二（3月19日）晚间在全国电视讲话中宣布。1991年哈萨克斯坦宣布脱离前苏联独立建国之后，纳扎尔巴耶夫就担任总统一职，目前已经78岁高龄。

纳扎尔巴耶夫表示，在明年3月举行大选之前，哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）。65岁的托卡耶夫被视为纳扎尔巴耶夫的忠实追随者。他此前曾出任总理一职。

纵横政坛三十年

早在苏联时代，纳扎尔巴耶夫就是一名政坛重要人物。在出任多个地方政府职务后，1989年纳扎尔巴耶夫出任当时的苏联加盟共和国哈萨克斯坦共产党中央委员会第一书记，成为实际最高领导人。1990年，哈萨克斯坦与莫斯科中央政府渐行渐远，纳扎尔巴耶夫成为新成立的哈萨克斯坦国总统。

在之后的历次选举中，他均获得胜选连任。但往往高达90%的得票率却让批评者质疑选举舞弊。他同时被批评任人唯亲、放任腐败、压制反对派并且侵犯人权。

"民族领袖"

2010年开始，纳扎尔巴耶夫开始尝试进行改革，引导哈萨克斯坦形成多党制国家。2017年，他提出进行宪法改革，赋予国会更大权力。

今年2月底，纳扎尔巴耶夫宣布解散内阁。当时哈萨克斯坦面临石油价格低迷、内政不稳的困境。西方国家针对俄罗斯的制裁措施也对哈萨克斯坦造成影响，俄罗斯是该国最大贸易伙伴。

独掌大权三十年后宣布辞职，纳扎尔巴耶夫对于这个盛产石油国家的影响力依然巨大。他将继续担任执政党"祖国之光党"主席，而该国宪法还赋予他"民族领袖"的身份。除此之外，去年他还成为了国家安全会议主席-任期终身。