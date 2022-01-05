哈萨克斯坦局势恶化 多人丧生

（德国之声中文网）前苏联加盟共和国——中亚国家哈萨克斯坦国内骚乱仍在继续。俄罗斯官媒塔斯社援引当地记者报道说，在最大城市阿拉木图市府大楼前，数十名武装分子与安全部队“激烈交火”，有人丧生。

警方发言人阿西尔贝克 (Saltanat Asirbek) 称，“极端主义势力”攻击阿拉木图行政大楼及警察总部和多个警察分局，数十名袭击者被“消灭”。国际文传电讯社哈萨克斯坦分部、塔斯社和俄新社均报道了这位发言人的这一强硬表态。

据路透社报道，哈萨克斯坦官媒称，12名警察在与示威者的冲突中丧生。

局势不明

路透社也报道称，亚美尼亚总理帕什尼扬(Nikol Pashinyan)1月6日在Facebook上表示，由俄罗斯率领的前苏联加盟共和国维和人员将被派遣至哈萨克斯坦，协助该国维稳。他表示，该决定是应哈萨克斯坦总统托卡耶夫(Kassym-Jomart Tokayev)的呼吁做出的，同时也“考虑到外部干涉等因素对哈萨克斯坦共和国国家安全和主权构成的威胁。”

另有报道称，约有300名军人乘坐装甲运兵车进入该城，执行包围广场任务。当局显然在该市各地都采取行动，对付示威者。官方称，示威者拥有武器，居民们被要求留在安全地点，不得上街。

有关事态发展缺乏来自独立方面的确认，目前无法从境外访问哈萨克斯坦媒体网站。因此，对外界而言，局势尚不明朗。该国互联网显然已再度关闭，在阿拉木图，移动通信网络不通。迄今，当局只称有8名安全力量成员丧生，未提供平民死亡信息。

据哈萨克斯坦官媒“Vlast”报道说，阿拉木图市中心已无示威者和安全力量，并称，众多超市和店铺遭抢劫，包括一家武器店，此外，很多自动取款机被炸开， “城内弥漫一股浓烈的焦味。”

全国进入紧急状态

来自首都努尔苏丹（前名“阿斯塔纳”）的视频则展示，1月6日的街道上，车辆穿梭，但也可看到在政府大楼前警戒的大批安全部队。有报道说，当地机场暂时取消了所有中午之前的航班。紧急状态适用于哈萨克斯坦全国。一些银行门前，人们排起长队。

这一多年来最大抗议浪潮的导火索是对有丰富油、气储量的这个前苏联加盟共和国燃油价格大幅上涨的不满。作为对部分暴力的抗议浪潮的回应，托卡耶夫总统周三宣布解散现政府，而当天深夜，当局即调遣军队进入了阿拉木图。

鉴于发生骚乱，俄罗斯已派遣伞兵前往哈萨克斯坦。俄多个官媒称，他们是“集体安全条约组织”（CSTO）维和部队的组成部分。此前，托卡耶夫总统呼吁以俄罗斯为首的该军事联盟提供帮助。除俄罗斯和哈萨克斯坦外，该组织成员国还包括白俄罗斯、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦。它们均为前苏联加盟共和国。

观看视频 02:34 哈薩克反政府示威 當局向俄羅斯求援

（德新社，法新社，路透社）

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