哈萨克斯坦否认违反西方对俄制裁

（德国之声中文网）尽管哈萨克斯坦向俄罗斯转口可用于军事用途的货物急剧增加，但该国官方周四（5月18日）否认它违反了西方的制裁。欧洲和美国官员此前指责这个中亚最大经济体成为莫斯科获取货物的渠道，西方国家认为，这违反了自去年入侵乌克兰后对俄罗斯实施的制裁。

哈萨克斯坦官媒哈萨克国际通讯社（Kazinform）援引该国参议院议长阿什姆巴耶夫（Maulen Ashimbayev）的话称：「我们不允许我们的领土或企业逃避对俄罗斯实施的制裁。」参议院议长在该国政坛重要性仅次于总统，阿什姆巴耶夫强调：「我们没有违反西方的制裁」。

部分前苏联国家以及中国、土耳其和阿联酋被怀疑帮助俄罗斯获得因受到西方制裁而不能直接进口的货物。这些国家的公司会在进口货物后再将其出口到俄罗斯。甚至一些常见的科技产品如冰箱、打印机和计算器等，其芯片也会被取出并用于武器。

西方對俄羅斯的制裁究竟有沒有用？

中亚、高加索地区对俄出口上升

欧洲复兴开发银行（EBRD）的首席经济学家亚沃尔奇克（Beata Javorcik）本周早些时候说，该银行已经观察到：西欧对俄罗斯的出口被转移到前苏联国家。她告诉法新社：「如果你看一下西欧对俄罗斯的出口，它们下降了大约60%。你还能看到西欧对中亚和高加索地区的出口突然上升，并且这些国家向俄罗斯市场的出口增加了。」 她补充说，这些增长在完全或部分受制裁的商品中尤为明显。

哈萨克斯坦是俄罗斯密切的经济和军事盟友，与俄罗斯有7500公里的共同边界。西方国家在考虑进一步收紧对俄罗斯的制裁时，也须将如何避免对哈萨克斯坦等国产生次生影响列入考量，以免将这些国家推向莫斯科的怀抱。

本月初，欧盟委员会通过了第11轮对俄制裁方案，并首次将亚美尼亚、中国、伊朗、叙利亚、阿联酋和乌兹别克斯坦的公司包括在内，以打击规避制裁的行为。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ SWIFT银行交易系统 切断俄罗斯与SWIFT金融转账系统的联系，将是欧美对俄所能采取的最强硬的金融制裁步骤之一。总部位于比利时的SWIFT（环球银行金融电信协会）与万余家银行联网，全球半数主要的跨境转帐都通过其传递数据。若与之脱钩，俄罗斯的国际金融交易，包括占该国总收入40%以上的油气出口收益将被切断，其经济会立即受到长期的影响。美国以往曾说服SWIFT对伊朗实施过这一制裁。但这一制裁也会对美国及其盟友的经济造成伤害。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 曾错过时机？ 2014年俄罗斯出兵吞并克里米亚半岛时(图)，美国及其欧洲盟国曾考虑过动用SWIFT这一制裁工具。俄罗斯当时称，如果被逐出该金融交易系统，将视之为对俄宣战。西方国家随后搁置了这一方案，后来被批评反应过于软弱。俄罗斯此后曾试图建立自己的跨境金融交易系统，但成果有限。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 冻结美元结算 美国本身就掌握着对抗普京最有力的金融武器之一——断绝俄罗斯获取美元的途径。所有以美元进行的交易最终都通过美联储或美国金融机构进行结算。就是说外国银行必须通过美国金融系统完成美元交易。美国曾对违反对伊朗、苏丹等国制裁的金融机构进行处罚、禁止其美元结算。与其它金融手段不同的是，美国可单独祭出这一制裁。拜登曾暗示这是制裁俄罗斯的选项之一。无法以美元结算，俄罗斯的企业和个人进行最常规的交易时都会受到阻碍，比如发工资或买东西。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 出口禁令 白宫还证实在考虑实施出口管制，阻止俄罗斯获取用于飞机和智能手机的高科技产品，以及其它现代化设备所需的软件和电子装备。因为美国的软件、技术和设备在全球占据主导地位，这意味着俄罗斯获得集成电路和含有集成电路的产品的可能将受到严重限制。这可能涉及飞机航空电子设备、机床、智能手机、游戏机、平板电脑和电视，甚至国防工业。受到美国出口禁令制裁的国家包括古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 禁购国债 去年，拜登政府已经禁止美国金融机构直接向国有机构购买俄罗斯政府债券，以限制俄罗斯的借贷能力。但这一措施并不针对二级市场，因此有可能成为制裁的下一步。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 北溪二号输气管道 美国多年来一直反对从俄罗斯向德国输送天然气的北溪二号线工程，认为这有助于俄罗斯利用对天然气供应的控制权来达到其在欧洲的政治目的。共和党人希望立即制裁管道的运营方，民主党人则主张在俄罗斯入侵乌克兰的情况下出手。为避免与盟友德国冲突，拜登政府上台后暂停了前任政府的制裁。德国则表示，若俄罗斯入侵乌克兰，北溪二号的运营前景将被“放到桌面上”讨论。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 普京女友？朋友圈？ 美国惯用的一种制裁手法是制裁相关领导人、亲信圈子成员、他们的家人以及军队和文职官员。普京及其亲信和家人、俄罗斯的银行和有权势的财阀富豪都有可能遇到这一命运。共和党议员提出的一项法案，主张于俄罗斯对乌克兰采取进一步军事行动之前就实施制裁。这些众议员还敦促考虑针对俄罗斯上层人士的制裁，包括普京的家人，以及一名据称与普京有绯闻的女性——2004年奥运体操金牌得主军阿丽娜·卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。



（法新社）

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