哈萨克斯坦：习近平主席本月中旬来访

（德国之声中文网）哈萨克斯坦交部发言人斯马迪亚罗夫（Aibek Smadiyarov）本周一（9月5日）在新闻吹风会上通报说，中国领导人习近平将于本月14日访问哈萨克斯坦、会晤哈总统托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）并签署多项双边协议。

北京鲜少提前公告国家领导人的外访计划，目前尚未确认习近平对哈萨克斯坦的访问安排。中国外交部没有立即回应通讯社的询问。

一般预计，习近平会在定于10月16日开幕的中共二十大上获得第三任总书记任期。

自中国在2020年依据其“动态清零”防疫政策而实际闭关以来，习近平尚未外访过。

哈萨克斯坦与邻国中国双边关系密切，哈萨克斯坦向中国供应矿物、金属和能源，并成为中国和欧洲之间的货物转运国。

上月，《华尔街日报》率先报道说，习近平计划前往中亚，出席定于9月15日和16日在乌兹别克斯坦城市撒马尔罕举行的上海合作组织首脑会议，并会晤俄罗斯总统普京和其他国家领导人。当月，印亚总统一位长期顾问称，习近平和普京会出席11月在度假胜地巴厘岛举行的G20峰会。

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习近平和普京两人关系颇为密切。在俄罗斯2月24日入侵乌克兰前不久，北京和莫斯科宣布，中俄致力于建立双边 “无止境、无上限”的伙伴关系。

今年6月30日，习近平曾亲临香港，出席香港回归25周年纪念庆典。这是他自2020年初以来首次在中国内地以外的地方现身。

（路透社）

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