 哈萨克斯坦：习近平主席本月中旬来访 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.09.2022

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哈萨克斯坦：习近平主席本月中旬来访

哈萨克斯坦外交部9月5日通报说，中国主席习近平将于9月14日访哈。若成行，将是习近平自新冠疫情爆发以来的首次外访。

中国领导人习近平会于今年9月进行疫情以来的第一次外访吗？图为习近平2018年访俄的资料图片

中国领导人习近平会于今年9月进行疫情以来的第一次外访吗？图为习近平2018年访俄的资料图片

（德国之声中文网）哈萨克斯坦交部发言人斯马迪亚罗夫（Aibek Smadiyarov）本周一（9月5日）在新闻吹风会上通报说，中国领导人习近平将于本月14日访问哈萨克斯坦、会晤哈总统托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）并签署多项双边协议。  

北京鲜少提前公告国家领导人的外访计划，目前尚未确认习近平对哈萨克斯坦的访问安排。中国外交部没有立即回应通讯社的询问。  

DW.COM

中国官方9月4日披露消息：全国人大常委会委员长栗战书将于9月7日至17日，对俄罗斯、蒙古、尼泊尔和韩国进行正式友好访问，并在俄罗斯出席东方经济论坛。栗战书被看作中国政界第三号人物，将是俄乌战争以来访俄的中国最高级别官员。

中共党全国代表大会每五年召开一次，期间将产生新一届中央委员会，总书记习近平预计也将开始其第三任期。

中俄在哈萨克斯坦碰撞？这个中亚国家发声骚乱后，俄罗斯和中国在当地的行动受到人们的关注。而中国篮球名人姚明对批评中国的坎特发出邀请后，坎特"欣然"接受。

中国国家主席习近平于周六举办外宾宴会前会见多国领袖，讨论一带一路、疫情以及能源供应合作等议题。

《华尔街日报》援引知情人士表示，习近平计划9月中旬前往中亚出席上合组织峰会。峰会期间他或与俄罗斯总统普京见面。消息人士还透露，美国众议院院长佩洛西访台后，北京临时增加了习近平这次的中亚之行。

一般预计，习近平会在定于10月16日开幕的中共二十大上获得第三任总书记任期。 

自中国在2020年依据其“动态清零”防疫政策而实际闭关以来，习近平尚未外访过。  

哈萨克斯坦与邻国中国双边关系密切，哈萨克斯坦向中国供应矿物、金属和能源，并成为中国和欧洲之间的货物转运国。  

上月，《华尔街日报》率先报道说，习近平计划前往中亚，出席定于9月15日和16日在乌兹别克斯坦城市撒马尔罕举行的上海合作组织首脑会议，并会晤俄罗斯总统普京和其他国家领导人。当月，印亚总统一位长期顾问称，习近平和普京会出席11月在度假胜地巴厘岛举行的G20峰会。 

更多阅读 美媒：习近平计划9月出访中亚 或见普京

习近平和普京两人关系颇为密切。在俄罗斯2月24日入侵乌克兰前不久，北京和莫斯科宣布，中俄致力于建立双边 “无止境、无上限”的伙伴关系。   

今年6月30日，习近平曾亲临香港，出席香港回归25周年纪念庆典。这是他自2020年初以来首次在中国内地以外的地方现身。 

（路透社） 

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