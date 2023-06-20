 哈萨克斯坦：为德国输送原油 向中国关系靠拢 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.06.2023

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时政风云

哈萨克斯坦：为德国输送原油 向中国关系靠拢

原油、天然气、稀土--中亚国家哈萨克斯坦拥有德国所需要的原材料。德国总统施泰因迈尔访问期间，双方约定将向德国一家炼油厂每月输送10万吨原油。乌克兰战争也给这个中亚国家带来变化。

Kasachstan | Bundespräsident Steinmeier besucht Astana

施泰因迈尔：与哈萨克斯坦及中亚建立更紧密伙伴关系

（德国之声中文网）随同德国总统施泰因迈尔访问哈萨克斯坦的德意志电台记者发回的报道称，自俄罗斯对乌克兰战争以来，俄罗斯在哈萨克斯坦的影响减弱，而中国在那里的影响增加。

政权寻找新的扶持力量--中国

报道引述政治学者的分析称，乌克兰战争使得俄罗斯的经济和地缘政治力量受到削弱，普京政权甚至可能崩塌，因此，哈萨克斯坦的专制统治者寻找新的强大力量，在必要时对其政权予以扶持。所以，这个中亚国家对于与中国建立紧密关系感兴趣。

中国也予以回应，并于5月首次举行与中亚五国首脑的峰会。北京承诺为其提供34亿欧元的经济援助。而中国国家主席习近平也承诺为哈萨克斯坦提供军事上的支持

Kasachstan | Bundespräsident Steinmeier besucht Astana

德总统施泰因迈尔访问哈萨克斯坦

德、哈希望全面加强合作

在这一背景下，德国总统施泰因迈尔对哈萨克斯坦进行为期两天的访问。周二，施泰因迈尔与哈总统托卡耶夫在该国首都阿斯塔纳举行会晤。双方希望全面扩大关系。施泰因迈尔说："我们希望与哈萨克斯坦及中亚国家有更多和更紧密的伙伴关系。"托卡耶夫称，希望"我们的合作达到新的水平"。访问期间，双方约定哈萨克斯坦定期向德国勃兰登堡州施韦特市的PCK炼油厂提供原油。

据德新社报道，托卡耶夫称德国在许多领域是可信赖的伙伴。他指出，德国与中亚国家的贸易中，与哈萨克斯坦的比重占到83%。他还表示，该国是德国四大石油供应国之一。"我们的经济在许多领域互相补充。"

根据约定，哈萨克斯坦在2024年底前将向施韦特PCK炼油厂每月输送10万吨原油。德方称，这将使该厂的实际产能提高10%。在2022年底前，该厂主要是加工来自俄罗斯的原油，如今在寻找新的供应方。

除石油和天然气外，哈萨克斯坦还拥有稀土。德国在稀土上非常依赖于中国。此外，由于面积广大，该国也是风能和太阳能的良好地点。从面积上，哈萨克斯坦是德国的近八倍，然而仅有约1900万人口，不及德国的四分之一。该国与俄罗斯有约7600公里的共同边界，与中国有近1800公里的共同边界。

乌克兰战争现分歧

该国处于专制统治下。国际观察家认为，在新闻、言论和集会自由上该国都存在问题。比如，在无国界记者组织2023年的新闻自由排名上，该国在180个国家中位列134位。作为比较：德国排名第21位。

此外，这个中亚国家还受到质疑，绕过欧盟对俄罗斯因乌克兰战争施加的制裁。两国总统会谈也谈及这一议题。施泰因迈尔强调："我们必须采取一切努力，阻止绕过制裁的行为。"托卡耶夫则表示："我们遵守制裁。"

对于乌克兰战争如何终结，双方也显露出意见分歧。托卡耶夫呼吁尽快停火，称"坏的和平好过好的战争"。施泰因迈尔则强调，目标必须是"公正的和平"，要保障乌克兰的主权和领土完整，"而我们距此还有很远"。

施泰因迈尔此次中亚之行还将访问吉尔吉斯斯坦。

（德新社、德意志电台）

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