哈尼亚之死：“定点清除”是否合法？

哈马斯政治领导人哈尼亚在德黑兰的住所遇袭身亡，再次引发关于定点清除是否合法的讨论。国际法对此如何规定？其代价是什么？底线在哪里？

（德国之声中文网）上周三（7月31日），哈马斯政治领导人哈尼亚在德黑兰的住所遇袭身亡。他是加沙停火和人质释放协议的主要谈判代表之一。

哈尼亚的死亡可以被称为"定点清除"。国际红十字会的法律专家将"定点清除"定义为"国家或有组织的武装团体在其实际控制之外，对特定个人有预谋的故意使用致命武力"。

尽管尚未有任何权威机构宣称对此负责，但极有可能是以色列政府发动了这次袭击。以色列目前正在加沙进行军事行动，与极端组织哈马斯作战。以色列也有定点清除的传统，并在大多时候否认对这些行动负责。

目前加沙的死亡人数估计接近40,000人。德国、欧盟、美国等将哈马斯列为恐怖组织。

"挫败恐怖主义"

根据法律教授梅尔策(Nils Melzer)2008年出版的学术著作《国际法中的定点清除》，以色列可能是本世纪里第一个承认有定点清除政策的国家。以色列政府将其视为"挫败恐怖主义的政策"，并在2000年第二次巴勒斯坦起义期间公开使用。

当时，以色列在巴勒斯坦领土上使用直升机、武装直升机和陷阱对付被其认为是恐怖分子的人。到2007年，据以色列人权组织B'Tselem报道，有210个这样的"目标"被杀，同时有129名无辜旁观者丧生。

但是，以色列并不是唯一一个使用这种做法的国家。包括美国、俄罗斯、瑞士、德国和英国在内的许多国家也进行过定点清除。法律学者表示，自2001年9月11日以来，定点清除在全球范围内变得越来越被接受。

著名的例子包括2011年美国特种部队在巴基斯坦杀死基地组织领导人奥萨马·本·拉登，以及近年来在叙利亚和黎巴嫩的无人机袭击。2014年，德国《明镜周刊》报道，德国军队在阿富汗的定点清除塔利班成员行动中发挥了重要作用。

911之后，定点清除在全球范围内变得越来越被接受 图像来源: Larry Le Vine/STAR MAX/IP/zz/picture alliance

究竟是否合法？

定点清除往往引起争议，因为这种暗杀--尤其是在另一个国家实施时--被认为是对该国家主权的侵犯。但是，这些行动是否违法仍不明确。

2002年，以色列和巴勒斯坦人权组织试图通过法院阻止定点清除行动，在以色列引发广泛的讨论。以色列最高法院花了5年时间才作出裁决。

"以色列政府采取防范性打击政策，导致一些恐怖分子死亡。"以色列法官在2006年12月做出的裁决中确认。首席法官巴拉克（Aharon Barak）说： "这些打击有时也会伤及无辜平民。国家的这种行为是否合法？"

法院的回答是：视情况而定："根据国际法惯例，不能事先确定每一次定点清除都是被禁止的。"裁决书总结道，"正如不能事先确定每一次定点清除都是被允许的。"

复杂的法律框架

法律专家表示，许多不同的因素会影响定点清除是否合法。其中一个最重要的问题是在何种法律框架下评估杀戮行为。这些法律包括国内法、战争法和国际人道法。

例如，根据国际人道法，在冲突时期的战斗中，实际上允许进行某些暴力行为。但是，如果被杀者当时没有直接参与敌对行动，杀戮行为仍然可能受到质疑。

其他问题包括实施杀戮的国家是否为占领国，是否可以通过其他方式阻止目标（例如拘押），该地区是否有强有力的执法机构可以介入，以及平民面临的危险程度等。

以色列称7月袭击汉尤尼斯市炸死哈马斯军事首领，而本次轰炸另有至少90人丧生 图像来源: Mohammed Salem/REUTERS

底线在哪里？

人权组织经常争辩说，所有定点清除都是非法的，并对其日益普遍表示担忧。与此同时，各国政府通常将其视为一种有用的工具。

根据当地记者报道，以色列政府经常使用这种策略。以色列调查记者伯格曼（Ronen Bergman）在《纽约时报》上撰文指出："我在报道中发现，自第二次世界大战以来，以色列使用暗杀和定点清除的次数超过西方其他任何国家，许多情况下危及平民的生命。"他在2018年出版了著作《先下手为强：以色列定点暗杀的秘密历史》。

伯格曼写道："但我也发现，长期以来存在着有关维护国家的激烈辩论：一个国家可以使用恐怖主义的手段吗？可以在过程中伤害无辜平民吗？代价是什么？底线在哪里？"

以色列解救四名被哈马斯劫持的人质 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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