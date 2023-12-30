哈尔滨冰雪节：如幻如梦的冬日仙境

老少咸宜

玩冰雪不只是孩子们的专利。冰雪大世界的多条冰滑梯为所有游客提供娱乐享受。冰雕艺术家们不必担心他们的作品会在晴朗的天气里融化：冰雪节开幕当天，这座位于中国最北部的城市白天的气温低至零下 25 摄氏度。