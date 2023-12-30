哈尔滨冰雪节：如幻如梦的冬日仙境

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寒冬季节，短暂的胜景吸引着游客来到中国北方的哈尔滨。色彩缤纷的冰雪艺术让人们赞叹不已。一年一度的冰雪节促进了该地区旅游业的发展。
国际冰雪节是哈尔滨一年一度的节日。这里的冰雪大世界规模宏大、色彩斑斓，是名副其实的冰天雪地。一些冰雪雕塑以著名建筑为原型，一些则让人联想起欧式童话城堡。这个节日自 1999 年开始举办。
除了冰雪建筑，还有婀娜多姿的雪人也令人叹为观止。作为冰雪节的一部分，来自 12 个国家的艺术家参加了国际雪雕比赛。
玩冰雪不只是孩子们的专利。冰雪大世界的多条冰滑梯为所有游客提供娱乐享受。冰雕艺术家们不必担心他们的作品会在晴朗的天气里融化：冰雪节开幕当天，这座位于中国最北部的城市白天的气温低至零下 25 摄氏度。
夜晚，冰雕被五颜六色的灯光照亮。今年，冰雪公园占地 81 万平方米，可欣赏到约 25 万件冰雕作品。哈尔滨冰雪节因此被载入吉尼斯世界纪录： 它被授予世界上最大的冰雪公园称号。
冰雕用的冰取自附近的松花江。这位游泳健将可以通过冰上的洞跳入冰水中。
众多雪雕艺术家在创作。多年来，哈尔滨的冰雪节一直是中国最北端这座省会城市的著名景观，吸引着来自世界各地的游客。
一位身着盛装的女士在冰雪城堡前合影。据新华社报道，社交媒体上分享的众多冰雪城堡照片也促进了今年的哈尔滨旅游业。官方数据显示，今年年初，超过 300 万游客涌入哈尔滨。
冰雪节主办方告诉路透社，本届冰雪节期间，冰雪大世界的日游客量已上升至约 3 万人次，是往年的两倍。
2024年将至，中国多地官方通知不组织跨年夜活动。与此同时，民间活动丰富，尤其旅游市场持续升温。
俄罗斯进入冬雪季之后，泰国境内的俄罗斯游客强势“回归”。今年旅游旺季到来之时，入境泰国的俄罗斯游客增长数量远超过其它国家。这和卢布成为年内全球外汇市场上表现最为强势的货币也不无关联。
奥运会主办国在筹备奥运会过程中发现主办成本一再增加的情况并不罕见。北京冬奥会开幕在即，主办成本超支的“魔咒”这次可能也落在北京的头上，而这一切主要是由于中国严苛的防疫措施和门票销售方面的损失造成的。
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