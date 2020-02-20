 哈勒犹太教堂袭击案开庭审理   | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.07.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

哈勒犹太教堂袭击案开庭审理  

去年震惊德国的哈勒市（Halle）袭击案本周开庭审理。周三（7月22日）庭审进入第二天，法庭上播放了被告斯特凡·B本人上传网络的袭击哈勒犹太教堂和其它作案行为的直播视频。

Deutschland Prozess zum Terroranschlag von Halle (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

 （德国之声中文网）视频显示，被告斯特凡·B（Stephan B.）去年10月9日那天如何射击并踹踢紧闭的犹太教堂大门，试图进入，但未成功。当时，教堂内有52人。此后，他在教堂外射杀了偶然路过此处的一名40岁女子，此后又在一小吃店内狂乱射击，打死一名20岁男子。  

斯特凡·B给视频自配旁白，部分使用英语。视频上可以看到，无法进入犹太教堂的他气急败坏，口出秽言，并多次责骂自己无能，"一朝失败，永远失败"。逃窜途中，他又射伤了另外两人。

视频播放初时，被告冷笑。法庭将此表现收入记录。厅内一些旁听者捂住双耳、目光朝下，避免看到视频。视频播闭，庭审暂时休息。

被告现年28岁，被控犯有谋杀两人、谋杀多人未遂罪行。周二，在庭审的首日，被告承认了绝大部分指控。 

BG Jahresrückblick 2019 (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

遭到袭击的犹太教堂门上留下多个弹孔

联邦检察院指控被告的行为有反犹、种族主义及仇外动机。  

出于安全和容量考虑，由瑙姆堡（Naumburg）地方法院负责审理的该案庭审在萨克森-安哈尔特州首府马格德堡（Magdeburg）法院进行。第一阶段庭审日期已安排至10月中旬。

主审法官默滕斯（Ursula Mertens）周三告知，被告家属--他的父母和姐妹欲行使拒绝作证权，不在审判中作为证人发言。  

凝炼/叶宣（德新社）

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

德国哈勒市枪击案与“孤狼”袭击论

根据目前的调查，制造哈勒枪击案的疑犯估计是独立作案。然而“孤狼”并不是孤立的。 (11.10.2019)  

哈勒枪击案：极右翼背景嫌犯“直播”作案

一名武装分子在德国哈勒杀害了两名行人，并致多人受伤。其袭击目标原本是挤满信徒的犹太教堂。幸运的是，这座犹太教堂躲过了一场恐怖袭击。 (10.10.2019)  

评论：在德犹太人有生命危险

犹太人最重要节日——赎罪日那天，在哈勒（Halle）犹太教堂做礼拜的人们侥幸免遭一新纳粹分子的大规模谋杀。德国之声主编Ines Pohl指出，对反犹太主义不能视若等闲。 (10.10.2019)  

相关内容

Deutschland Tote durch Schüsse in Hanau

德国小城枪击案：11人死亡 媒体称极右翼制造 20.02.2020

周三晚间，德国黑森州小城哈瑙（ Hanau ）发生大规模枪击案件，总共造成11人死亡。多个渠道消息显示，犯罪嫌疑人是一名德国男子，作案动机可能同极端右翼背景有关。

Belgien Karneval in Aalst

比利时嘉年华被指反犹 自联合国非遗除名 14.12.2019

比利时阿尔斯特市的嘉年华因为受到反犹太主义的指控，遭联合国教科文组织从非物质文化遗产名录剔除。该市市长澄清阿尔斯特并非反犹太主义，未来也永远是嘲弄与讽刺之都。

Deutschland Hanau | Gedenken an Terroropfer

民主在德国面临危险？ 27.02.2020

哈瑙发生种族主义为动机的袭击之后，以色列驻德国大使伊萨沙洛夫（Jeremy Issacharoff）提醒人们提防其严重后果。

广告

时事评论

App Tiktok WeChat (picture-alliance/NurPhoto/I. Aditya)

客座评论：“洞穴之影”和自我审查

这几天，美国和德国有关方面提出慎用或不用微信这一中国社交软件工具，理由是其安全性不佳，因为实际上被官方掌控。德国华人政治学者张俊华在安全问题上同意这一看法，但对是否使用，有不同观点。  