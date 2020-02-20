哈勒犹太教堂袭击案开庭审理  

（德国之声中文网）视频显示，被告斯特凡·B（Stephan B.）去年10月9日那天如何射击并踹踢紧闭的犹太教堂大门，试图进入，但未成功。当时，教堂内有52人。此后，他在教堂外射杀了偶然路过此处的一名40岁女子，此后又在一小吃店内狂乱射击，打死一名20岁男子。

斯特凡·B给视频自配旁白，部分使用英语。视频上可以看到，无法进入犹太教堂的他气急败坏，口出秽言，并多次责骂自己无能，"一朝失败，永远失败"。逃窜途中，他又射伤了另外两人。

视频播放初时，被告冷笑。法庭将此表现收入记录。厅内一些旁听者捂住双耳、目光朝下，避免看到视频。视频播闭，庭审暂时休息。

被告现年28岁，被控犯有谋杀两人、谋杀多人未遂罪行。周二，在庭审的首日，被告承认了绝大部分指控。

遭到袭击的犹太教堂门上留下多个弹孔

联邦检察院指控被告的行为有反犹、种族主义及仇外动机。

出于安全和容量考虑，由瑙姆堡（Naumburg）地方法院负责审理的该案庭审在萨克森-安哈尔特州首府马格德堡（Magdeburg）法院进行。第一阶段庭审日期已安排至10月中旬。

主审法官默滕斯（Ursula Mertens）周三告知，被告家属--他的父母和姐妹欲行使拒绝作证权，不在审判中作为证人发言。

凝炼/叶宣（德新社）

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