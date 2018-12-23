 哈佛校长北大演讲 影射中国时政？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.03.2019

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时政风云

哈佛校长北大演讲 影射中国时政？

本周三，哈佛大学校长白乐瑞作客北京大学，并且发表了演讲。他明确地提到了围绕贸易争端的美中双边磋商，同时也用隐晦的方式触及了中国人权状况、新疆“再教育营”等当前敏感议题。

China Peking - Präsident der Harvard Univerität - Lawrence Bacow (picture-alliance/dpa/MAXPPP/Tt)

(德国之声中文网) 在题为《真理的追求与大学的使命》的演讲中，白乐瑞(Lawrence S. Bacow)以"五四运动"即将迎来百年纪念作为开场白，指出这场改变了中国历史的运动，体现了当时中国青年的宣言：追求真理、相信真理具有改变未来的力量。哈佛校长盛赞了北大的思想自由传统，认为北大人勇于推动变革的特质要归功于百年前蔡元培校长的远见卓识。

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根据佳士建会工人声援团官网的消息，两名长期关注底层工运的左派学生过去一週内陆续遭警方逮捕。此外，北京语言大学的左派学生团体「新新青年」，也在1月7日遭无预警注销。一连串事件显示，政府对校园左派势力的打压仍在持续。 (10.01.2019)

北大左派学生在毛泽东诞辰日被警方带走事件继续发酵：校方对邱占萱所领导的马会进行改组，撤换核心成员。多名学生28日在校内举行了抗议。这些学生希望实践的马克思主义，显然不符合习近平对于“马克思主义进校园”的预期。 (28.12.2018)

据媒体和社交平台披露，北大马克思主义学会会长邱占萱在校门口被便衣警察带走。目击学生称，邱当时正要参加纪念毛泽东诞辰125周年的活动。左派思潮近来在中国遭到压制，该学生组织还曾声援深圳佳士工人运动。 (26.12.2018)

深圳佳士公司工人因组建工会遭压制、拘捕引发的抗争风波继续发酵。有左派人士组成声援团赴深圳抗议；包括北大、清华在内的多所知名高校一些学生发表公开信，支持工人维权。 (30.07.2018)

随后，白乐瑞回顾了哈佛大学与中国高校的合作史，指出"追求和创造知识的人们之间，总是有一种跨越时空的相互关怀"，即便"在严峻的经济政治社会条件下，大学仍然可以成为力量的来源"。

他在演讲中也明确提到了美中两国"正在就一系列重要问题进行谈判"，指出谈判结果将会对全球产生深远影响。因此"在这样的关键时刻，优秀的学府更应该发挥积极的作用"。

暗指中国打压左翼学生团体？

白乐瑞此后将话题重新引回围绕真理的讨论，认为真理"只有在争论和试验中才会显露"，而且"追求真理需要勇气……在社会科学和人文学科里，学者们常常需要防备来自各个方面的政治攻击"。他指出，改变传统思维模式需要巨大的决心和毅力，也需要欢迎对立观点的意愿，需要直面自己错误的勇气。"伟大的大学培养这些品质，鼓励人们倾听，鼓励人们发言。不同想法可以切磋，也可以争论，但不会被压制，更不会被禁止。"

就在去年年底，中国当局对北大等高校内的左翼学生团体进行了打压，多名致力于维护劳工权益的学生遭到了开除学籍的处罚，其中部分学生甚至一度遭到拘捕。同时，当局还介入了"北大马克思主义学生会"等高校左翼学生社团的内部管理，强行撤换大部分核心成员，引发一些学生在校园内举牌抗议。

不过，白乐瑞在演讲中并没有明确批评中国高校压制不同意见的案例。

Peking China - Lawrence Bacow - Xi Jinping (picture-alliance/AP Photo/A. Verdelli)

本周三，白乐瑞还与中国国家主席习近平会晤，商谈了美中两国教育科研合作等话题。

隐喻新疆"再教育营"？

最为引人关注的则是白乐瑞演讲的结尾部分。他透露自己的母亲曾是奥斯维辛集中营的幸存者，随后还引用了一名维族作家阿布都热依木·吾提库尔的诗篇："漫漫人生路上，我寻觅真理，向往正义的途中，我苦思冥想。我时时刻刻祈望着倾诉的机会，用哪些充满意义和魅力的词语。来吧，我的朋友们，让我们畅所欲言，各抒胸臆。"

白乐瑞将1995年病逝的这名作家称为"中国伟大的现代诗人"，丝毫没有提及其维吾尔族身份，更没有提及当前中国政府将大量新疆穆斯林民众拘押于"职业教育培训中心"(又称"再教育营")。不过，《苹果日报》等香港媒体则在报道中指出，白乐瑞正在用这类隐晦的方式，表达美国知识分子对中国敏感话题的态度。

 

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