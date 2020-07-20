哈佛大学费正清研究中心向许章润发出研究员聘书

（德国之声中文网） 许章润在接受香港电台问询时证实，一周前美国哈佛大学费正清研究中心向他发出聘书。昨天（8月19日），他向哈佛大学回信，“ 表示感到衷心欢喜，赞扬研究中心是世界汉学中心，自己与有荣焉”。

香港电台的报道中还指， 许章润在信中表示，研究员是虚位，没有薪酬或教务，但所标举的是独立精神、自由思想和不屈人格，所象征的是读书人、法学家，以追求真理、捍卫公义为己任。

今年7月6日， 许章润被警方指称在四川成都嫖娼而遭逮捕。关押6天后，许章润于7月12日获释。两天后，清华大学以“道德败坏”为由革除他在法学院教职和开除公职。

这一事件引起社会震荡。据中国数字时代报导，8月19日，北京清华大学给许章润发出“失业人员告知书”。根据告知书，许章润被要求在8月27日到户籍地社保所参加职业指导培训，并办理就业失业相关手续。据此， 许章润正式被清华大学解雇。

2018年以来，许章润曾多次公开发表文章抨击中共及其领导层。2018年7月，这位法学家在网上发表《我们当下的恐惧与期待》一文，挑战中国政治禁区，其中明确提出"恢复国家主席任期制"和"平反六四"的期待，指中国政治倒退。2019年3月，据媒体报道，清华大学曾经对许章润启动调查，勒令他在等待结果期间停课、停止科研活动、停止招生，免除一切职务。

维园烛光追思:人民不会忘记 凭借仅有的自由，为大陆被灭声的人民发声 香港市民支援爱国民主运动联合会（支联会）是每年维多利亚公园纪念八九民主烛光晚会的主办者。支联会表示，三十年前今夜，北京市民以死掩护在场的香港学生和记者，请求他们安全离开，把真相告诉全世界。香港市民谨记30年前内地同胞的嘱托，“三十年来，我们凭借仅有的自由，为大陆被灭声的人民发声，为被消失的屠杀事实，维护历史真相”。

维园烛光追思:人民不会忘记 载入历史的时刻，大陆历史书中不见踪影 组织方称，今年的活动有超过18万人参加，警方的数字为3万7千人。法新社报道说， 一些内地人今年也来到维园参加烛光晚会。一位来自北京的女性表示，当年她被家人带到天安门广场参加抗议活动，人们都说这一时刻会被载入历史，但如今，大陆历史书里根本不提“六四”。

维园烛光追思:人民不会忘记 沉重的追思 据报道，当地时间晚上8点20分左右，组织方带领在场人士向纪念碑三鞠躬，之后支联会主席何俊仁和年轻人一起点燃火炬。全体默哀一分钟后，会场播出了六四死难者王楠母亲张先玲的讲话。

维园烛光追思:人民不会忘记 洗刷国殇之柱 洗刷国殇之柱是每年香港六四纪念活动的一个重要环节。这尊由丹麦雕塑家高志活（Jens Galschiøt）创作的雕塑高约7米，刻有多个身躯扭曲面容痛苦的人，象征着血腥镇压的死伤者。基座正面刻有中文“六四屠杀”以及“老人岂能够杀光年轻人”，背面刻有相应的英文字句。

维园烛光追思:人民不会忘记 不忘历史 国殇之柱现永久性矗立在香港大学黄克兢楼平台。这一雕塑原本是铁锈色，2008年4月被漆上橙色，与乌克兰的橙色革命相呼应。

维园烛光追思:人民不会忘记 民主女神 维园烛光晚会现场也竖起一尊民主女神像。1989年5月30日， 一尊高约10米的民主女神被立于天安门城楼南300米处，与毛泽东肖像遥相对望。数天后的六月四日，作为天安门事件标志的这件艺术品被戒严部队推倒。

维园烛光追思:人民不会忘记 坐满六个足球场 维园烛光晚会上，人们高举烛光，倾听歌手黄耀明演唱的《回忆有罪》等歌曲。大会还播放短片《我是记者》。大会公布晚会出席人数超过总计18万人，创10年新高。



在中国新冠疫情爆发后，许章润在网上发表了多篇批评性文章，严厉批评习近平领导下的中国政治体制。其中一篇题为《愤怒的人民已不再恐惧》的文章称，疫情" 将政体的德性窳败暴露无遗之际，抖露了前所未有的体制性虚弱"。

2020年5月中国两会前夕，许章润在网上发表《世界文明大洋上的中国孤舟--全球体系背景下新冠疫情的政治观与文明论》一文，批评当下领导人将中国带回"文革"。文章指出，几年来中国政治"逐渐全面倒返毛氏极权与国际体系中之日益政治孤立，造成世界文明大洋上的中国孤舟这一危殆景象，有待于即刻拨乱反正，重归'立宪民主、人民共和'这一近代中国的主流文明意识和政治意志，而后迈步前行，和平大转型，最终实现'民族国家-文明立国'与'民主国家-自由立国'这一现代中国的理想善境。"

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