 哈佛大学费正清研究中心向许章润发出研究员聘书 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.08.2020

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哈佛大学费正清研究中心向许章润发出研究员聘书

香港电台报道称， 清华大学法学院前教授许章润近日获得美国哈佛大学费正清研究中心发出的聘书，聘请其担任研究员。另有消息报道称，昨天清华大学向许章润发出“失业人员告知书”，正式将其解雇。

USA John Harvard-Statue mit Mundschutz (picture-alliance/AP Images/C. Binkley)

（德国之声中文网） 许章润在接受香港电台问询时证实，一周前美国哈佛大学费正清研究中心向他发出聘书。昨天（8月19日），他向哈佛大学回信，“ 表示感到衷心欢喜，赞扬研究中心是世界汉学中心，自己与有荣焉”。

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受到"嫖娼"指控的学者许章润已经委托莫少平和尚宝军律师，经由法律途径追究警方针对他的行政处罚。莫少平表示，许章润强调，当局对他的指控纯属"构陷"，并称从未见过警方指称曾与他发生过性关系的女子。

中国法律学者许章润遭拘留获释后，19日首次对外发声。他在公开信中直指中国「风雨飘摇」，并认为「极权必败」。他说自己未来打算「卖文买米」，说「吾人一日不死，便一日呼唤。」

周日刚获释回家的中国著名法律学者许章润对香港电台表示，他已经被清华大学法学院以“道德败坏”为由革除教职、开除公职。此前，据信警方曾告知许太太许章润因在四川嫖娼被抓。在社交媒体上，不少人质疑清华大学此举，怀疑中国当局试图对许章润进行“污名化”处理。

近年来多次发表文章抨击政府的中国学者许章润，传出周一上午遭十多名警方从北京的别墅带走。消息人士告诉德国之声，他太太接到四川警方的来电，表示许章润因在「四川成都嫖娼」而被逮捕。然而，这名朋友称中国当局的做法为「毫无下限的诬陷」。

去年3月，中国著名法学家、清华大学法学院教授许章润疑因批评习近平而被清华大学停职。本周一又传来他被警方从家中带走的消息。近年来，许章润持续发表批评文章，篇篇指向中共政权要害。

香港电台的报道中还指， 许章润在信中表示，研究员是虚位，没有薪酬或教务，但所标举的是独立精神、自由思想和不屈人格，所象征的是读书人、法学家，以追求真理、捍卫公义为己任。

今年7月6日， 许章润被警方指称在四川成都嫖娼而遭逮捕。关押6天后，许章润于7月12日获释。两天后，清华大学以“道德败坏”为由革除他在法学院教职和开除公职。

这一事件引起社会震荡。据中国数字时代报导，8月19日，北京清华大学给许章润发出“失业人员告知书”。根据告知书，许章润被要求在8月27日到户籍地社保所参加职业指导培训，并办理就业失业相关手续。据此， 许章润正式被清华大学解雇。

2018年以来，许章润曾多次公开发表文章抨击中共及其领导层。2018年7月，这位法学家在网上发表《我们当下的恐惧与期待》一文，挑战中国政治禁区，其中明确提出"恢复国家主席任期制"和"平反六四"的期待，指中国政治倒退。2019年3月，据媒体报道，清华大学曾经对许章润启动调查，勒令他在等待结果期间停课、停止科研活动、停止招生，免除一切职务。

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在中国新冠疫情爆发后，许章润在网上发表了多篇批评性文章，严厉批评习近平领导下的中国政治体制。其中一篇题为《愤怒的人民已不再恐惧》的文章称，疫情" 将政体的德性窳败暴露无遗之际，抖露了前所未有的体制性虚弱"。

2020年5月中国两会前夕，许章润在网上发表《世界文明大洋上的中国孤舟--全球体系背景下新冠疫情的政治观与文明论》一文，批评当下领导人将中国带回"文革"。文章指出，几年来中国政治"逐渐全面倒返毛氏极权与国际体系中之日益政治孤立，造成世界文明大洋上的中国孤舟这一危殆景象，有待于即刻拨乱反正，重归'立宪民主、人民共和'这一近代中国的主流文明意识和政治意志，而后迈步前行，和平大转型，最终实现'民族国家-文明立国'与'民主国家-自由立国'这一现代中国的理想善境。"

 

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