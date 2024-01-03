哈佛大学校长克劳丁·盖伊辞职

（德国之声中文网）克劳丁·盖伊（Claudine Gay），美国哈佛大学首位黑人校长，于周二（1月2日）辞去校长职务，称受到人身威胁和"种族敌意"。盖伊在国会听证会上回答有关哈佛、麻省理工学院以及宾夕法尼亚大学处理校园反犹主义情绪日益高涨的问题后受到抨击。

由于未能明确回答来自右翼共和党议员斯特凡尼克（Elise Stefanik）关于反犹主义和哈佛行为准则的一系列问题，盖伊成为保守派攻击的目标。

"怀着沉重的心情，和对哈佛深深的热爱，我宣布将辞去校长职务"。在数周的辞职呼声后，盖伊宣布辞去职务。

国会听证会后，她又面临博士论文抄袭的指控。

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盖伊为何受到指责？

自哈马斯10月7日对以色列发动袭击，加沙战争爆发以来，反犹主义情绪不断抬头。听证时，盖伊被问及对犹太人种族灭绝的呼吁是否违反学校的行为准则。

她在听证会上表示，这取决于具体情境，并称，当"言论演变为实际行动时，构成违规"。

这一回应激起了众多保守派人士的愤怒，并受到来自白宫的批评。哈马斯被包括美国、德国在内的多个国家以及欧盟定性为恐怖组织。

盖伊后来为自己的言论道歉，她向一家学生报纸表示，其与国会女议员发生了激烈的争执。

盖伊在接受《哈佛深红报》（The Harvard Crimson）采访时表示，"在那一刻，我应该冷静下来，回到我的指导原则上来，即，呼吁对我们的犹太社区使用暴力--威胁我们的犹太学生--在哈佛不会有立足之地，也不会被默许。"

盖伊在辞职信中写道，我承诺对抗仇恨以及维护学术严谨--这两个对我来说至关重要的基础价值观受到质疑令我感到痛苦；而受到种族敌意引发的人身攻击和威胁让我感到恐惧。

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哈佛如何回应？

哈佛一直以来对盖伊表示支持，董事会表示，在对其剽窃指控的调查中发现"存在一些引用不足的情况"，但并未构成研究不端行为。

董事会发现了更多"未给出适当出处引用的文字复制"的例子，但表示盖伊将会更新其于1997年撰写的博士论文，并做出更正。该大学的700多名教职成员签署了一封支持盖伊的信。

然而，包括主要捐赠人在内的知名哈佛校友以及70多名议员，包括两名民主党人，呼吁盖伊辞去校长职务。

哈佛校友兼捐赠者比尔·阿克曼（Bill Ackman）表示，"盖伊校长的失误导致数十亿美元的捐款被取消、暂停和撤回"。

在美国，私立大学校长的一项重要智能是为大学融资和募捐，确保该机构的财政稳定。现年53岁的盖伊自2023年7月起担任哈佛大学校长职务，其父母为海地移民。

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（美联社、法新社）

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