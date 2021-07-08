哀悼刺客争议发酵 香港学生会被「割席」

(德国之声中文网) 香港大学切割学生会一事持续引发关注，后续该如何处理各界意见不同。

香港01报道，港大前校务委员李梓成今日（14日）于港台节目上表示，港大学生会是法定组织，在大学的管治架构中有提名学生代表功能，校方不能单方面不承认学生会，否则或出现「宪制危机」，也担心校方管治将不能体现学生参与的精神。

报道提到，李梓成认为大学作为［教育机构而非法庭」，应该引导学生「知错能改」。港大学生会前会长孙晓岚则在商台节目提到，「对校方态度感到失望」，并批评校方在现今政治气氛风头火势下，与学生会「割席」，绝非不是保护学生的表现。

但校方也有建制派代表支持管理层决定，要学生「学习承担后果」，甚至有人主张应进一步处分甚至开除涉事学生。行政会议成员、资深大律师汤家骅则在商台节目上表示，学生会评议会的议案恐有「犯罪元素，有可能进入司法程序」。

哀悼刺警男子争议

此次事件始于港大学生会评议会7月7日通过的一项议案，内容对刺警后自戕身亡男子梁健辉「深表悲痛」，以及「感激」他为香港作出的牺牲。这件事立刻引来香港教育局及保安局点名批评，港大校委会主席李国章甚至表示，欢迎国安部门跟进调查。

港大学生会随后在9日召开记者会道歉，撤回哀悼动议，并宣布全体干事会请辞。港大发言人也表示，学生借学生评议会名义「美化暴力袭击」，为社会带来错误讯息，对此强烈谴责及反对。

根据香港电台，特首林郑月娥13日表示，议案令人发指，她感到「非常愤怒」。她还说，就算港大学生会致歉及撤回议案，也觉得校方应继续采取行动。「如警务处觉得有跟进空间，她亦同意由执法机关跟进。」

事发至今，能否悼念梁健辉在香港持续引起争议，同情者认为他代表了绝望的香港人反抗极权的象征，反对者则认为这种暴恐行动不可取。香港警方也持续取缔任何可能是到场悼念的民众，身着黑衣者或是手持花束人士多遭临检。

理大停代收学生会费

综合港媒13日报道，继香港城大、港大、中大之后，理大也宣布停止代学生会收会费。理大学生会向《立场新闻》表示，校方此举是「另一种不承认学生会」，而且会学生组织会员人数及收入大大减少。

根据报道，港大早在4月就宣布停止为港大学生会代收会费，学生会也失去了许多原有权利。中大也在2月反对学生会内阁「朔夜」的参选宣言，批评成员对大学作失实指控，利用校园作为政治宣传的平台，决定暂停为学生会代收学生会会费。城大则早在2020年8月就以学生会「财务管理持续欠佳」为由，不再为学生会代收会费。

在反送中事件以来，就有中国大陆媒体称香港学生自治组织为「暴徒制造机」，官媒新华网也曾2021年5月报道表示「反中乱港行为必须绝迹于校园」。

(综合报道)

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