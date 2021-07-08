 哀悼刺客争议发酵 香港学生会被「割席」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.07.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

哀悼刺客争议发酵 香港学生会被「割席」

港大学生会评议会早前通过「感激」七一刺警嫌犯议案引起争议，事件持续发酵，校方13日发声明不再承认学生会地位。理工大学也传出停代收学生会会费的状况，疑似与学生组织划清界限。

Hongkong | Polizei beendet Belagerung von Campus

2019年11月28日香港警方在理大校园搜寻是否有影响安全的物品，背后有大大的「时代革命」标语。

DW.COM

香港警方周日发出警告，呼吁民众不要悼念一名刺伤警察后自戕的男子，称这样的纪念活动等同于“支持恐怖主义”。与此同时，袭击人生前所在公司维他奶也卷入舆论风波。

(德国之声中文网)  香港大学切割学生会一事持续引发关注，后续该如何处理各界意见不同。

香港01报道，港大前校务委员李梓成今日（14日）于港台节目上表示，港大学生会是法定组织，在大学的管治架构中有提名学生代表功能，校方不能单方面不承认学生会，否则或出现「宪制危机」，也担心校方管治将不能体现学生参与的精神。

报道提到，李梓成认为大学作为［教育机构而非法庭」，应该引导学生「知错能改」。港大学生会前会长孙晓岚则在商台节目提到，「对校方态度感到失望」，并批评校方在现今政治气氛风头火势下，与学生会「割席」，绝非不是保护学生的表现。

但校方也有建制派代表支持管理层决定，要学生「学习承担后果」，甚至有人主张应进一步处分甚至开除涉事学生。行政会议成员、资深大律师汤家骅则在商台节目上表示，学生会评议会的议案恐有「犯罪元素，有可能进入司法程序」。

哀悼刺警男子争议

此次事件始于港大学生会评议会7月7日通过的一项议案，内容对刺警后自戕身亡男子梁健辉「深表悲痛」，以及「感激」他为香港作出的牺牲。这件事立刻引来香港教育局及保安局点名批评，港大校委会主席李国章甚至表示，欢迎国安部门跟进调查。

港大学生会随后在9日召开记者会道歉，撤回哀悼动议，并宣布全体干事会请辞。港大发言人也表示，学生借学生评议会名义「美化暴力袭击」，为社会带来错误讯息，对此强烈谴责及反对。

Hongkong PK Carrie Lam

香港特首林郑月娥表示，对于港大学生会评议会的行为，为这间大学感到有些羞愧。

根据香港电台，特首林郑月娥13日表示，议案令人发指，她感到「非常愤怒」。她还说，就算港大学生会致歉及撤回议案，也觉得校方应继续采取行动。「如警务处觉得有跟进空间，她亦同意由执法机关跟进。」

事发至今，能否悼念梁健辉在香港持续引起争议，同情者认为他代表了绝望的香港人反抗极权的象征，反对者则认为这种暴恐行动不可取。香港警方也持续取缔任何可能是到场悼念的民众，身着黑衣者或是手持花束人士多遭临检。

理大停代收学生会费

综合港媒13日报道，继香港城大、港大、中大之后，理大也宣布停止代学生会收会费。理大学生会向《立场新闻》表示，校方此举是「另一种不承认学生会」，而且会学生组织会员人数及收入大大减少。

根据报道，港大早在4月就宣布停止为港大学生会代收会费，学生会也失去了许多原有权利。中大也在2月反对学生会内阁「朔夜」的参选宣言，批评成员对大学作失实指控，利用校园作为政治宣传的平台，决定暂停为学生会代收学生会会费。城大则早在2020年8月就以学生会「财务管理持续欠佳」为由，不再为学生会代收会费。

在反送中事件以来，就有中国大陆媒体称香港学生自治组织为「暴徒制造机」，官媒新华网也曾2021年5月报道表示「反中乱港行为必须绝迹于校园」。

(综合报道)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Anti-extradition bill protesters react after tear gas was fired by riot police during a protest to demand democracy and political reforms, at Tsuen Wan, in Hong Kong, China August 25, 2019. REUTERS/Tyrone Siu/File photo SEARCH YIK SECURITY FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES

香港人权组织停运 两周内13团体解散 08.07.2021

根据港媒统计，过去两周至少有13个民间组织宣布解散或停止运作，包含长期关注香港警权与人权的「香港民权观察」。专家认为，这个现象显示香港民间社会已做出最坏打算。

Tong Ying-kit arrives at the High Court in Admiralty. High Court has refused to grant bail to Tong, who is the first person charged and remanded under Hong Kong¡H¡H new national security law upon reviewing his application after seven weeks of detention. 25AUG20 SCMP / Edmond So Photo via Newscom picture alliance

香港国安法首案  唐英杰三控罪表证成立 09.07.2021

唐英杰被控的三项控罪可判终身监禁，案件不设陪审团。控辩双方就「光复香港丶时代革命」的含义各自表述。

Supporters raise white paper to avoid slogans banned under the national security law as they support arrested anti-law protester outside Eastern court in Hong Kong, China July 3, 2020. REUTERS/Tyrone Siu

国安法一年 香港的十个巨变 30.06.2021

《国安法》立法一年，香港进入了「二次回归」，北京不断「完善」各种制度，并宣称香港已经「由乱变治」。但对很多香港人而言，这座城市已变得陌生，社会弥漫着恐惧丶不安与哀愁。

广告

媒体看中国

China Fahrdienstleister Didi

德语媒体: 商业终究是政治 政治本质是妥协

《商报》认为，中国政府大力打压中企赴美上市，倒是能让西方投资者及早放弃火中取栗购买中企股票的高风险行为。《每日镜报》则注意到美国当前的一场社会辩论，问道“气候保护和遏制中国到底哪个更紧要？”  