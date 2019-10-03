 咸猪手：慕尼黑啤酒节上黑暗的一面 | 非常德国之吃喝玩乐 | DW | 05.10.2019

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非常德国之吃喝玩乐

咸猪手：慕尼黑啤酒节上黑暗的一面

十月啤酒节：啤酒、吹奏乐、派对。尽兴作乐时刻，有人会有不规矩表现--不仅是针对女宾--而且也针对女工作人员们。德国之声记者在啤酒节期间充当了一回卖花女。

Deutschland | Oktoberfest 2019 (DW/V. Dirmaier)

热闹、放松， 但是 ......

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大口喝酒、大口吃肉、皮裤、紧身裙，这大概是全世界对慕尼黑啤酒节的印象。然而，不少啤酒节上的女性都有被“咸猪手”、性骚扰的遭遇。 (06.10.2018)

9月22日，第185届慕尼黑啤酒节开幕。今年的保安措施令人有些耳目一新。啤酒节期间首次动用所谓的"面部识别超人"协助维护治安。 (30.09.2018)

（德国之声中文网）就像对其她众多啤酒节女工作人员一样，对我来说，十月啤酒节总是以那同一程式开始：一身漂亮打扮。先是涂抹那每天增大的眼圈；然后，在脸上涂脂抹粉、画嘴唇、穿上胸罩和袜裤、套上传统服装佃兜（Dirndl）、在左边或右边系紧围兜、佩戴好各种饰物、围上传统长巾，最后，穿上皮裤。

等一等：为什么要在佃兜里面再穿皮裤？在户外工作的女性们很愿意用它来抵挡寒冷。在节庆帐篷内做服务工作的女性们则可以将它用来作为对付咸猪手的一种障碍。裙子内的这种皮裤在身体的敏感部位加厚，但又做得挺紧，一眼看不出来，若有哪只咸猪手伸到了那个地方，咸猪手的主人就知道了：到此为止。

上午即已满满堂堂

直到10月6日，女招待、花卉、咸面包圈的女销售员和其他女工作人员们，每天都以这样的打扮穿梭于啤酒节期间--长达两星期。中午尚未到，客人、侍者、厨师和售货员们就已进入最佳状态。

客人们的情绪不断升高，陌生人成了朋友，来自世界各地的游客们相互拥抱。在酒精浸淫的这一称兄道弟的世界里，客人之间的礼貌空间缩小了，一些手指头开始妄动了。啤酒节举办地--特蕾西娅草地上，可惜不仅有偷贼，而且也发生性侵行为。

8天内25次性侵

无论是女工作人员还是女访客，在10月啤酒节期间，女性有时会成为性侵对象。今年是第186届啤酒节。据慕尼黑警方提供的统计数字，至节庆过半，共已发生25次性侵，其中3起强奸行为。加上偷窃、打砸行为，8天时间里，共发生465起刑事犯罪。

让人高兴的是：自2017年创下最高记录以来，性犯罪行为有所减少。那一年，记录在案的性犯罪行为有67桩；一年后，45桩。

Deutschland | Oktoberfest 2019 (DW/V. Dirmaier)

啤酒节：至节庆过半，共已发生25次性侵

报案增加

数量虽有减少，但不论对访客还是啤酒节女雇员们来说，每一起事件都是太多。过去，不道德行为被当作小过失而获"宽容"，或者，干脆就不被提告--被害者常因害羞而保持沉默。

有了#metoo运动后，情况大变。性侵行为的受害人变得勇敢、更有自信。女性--偶尔也有个别男性--不再容忍对自己的性侵行为，而是将作案人报告给警方。

公共意识发生变化

摸服务人员的臀部、摸卖花女的脸颊，或者，突然吻长凳左边的一位陌生女士--这些行为早已不再是没有后果的了--因为，公众对此类肉体接触行为的看法已经改变了。

由此，产生出远为复杂的问题，回答这些问题，并不简单：一个男人可以做什么？一个女人可以做什么？一般情况下，我可以在多大程度上亲近一名女性，她的界限在哪里？公司负责人还能向女同事赠送玫瑰吗？原属正常的表示好感的信号越来越被错误解释了？要是我发出对方认为是"调情"或性爱的信号，我是否就破坏了某种行为准则?

黑红唇膏当可起吓阻作用

一些十月啤酒节的访客的确敏感些了，对在众人一起腕臂晃动时是否要紧拽女邻座，会多加考虑。不过，啤酒节的大多数客人还是会继续享受这个人们挽手晃动的啤酒节帐篷内的轻松氛围。

啤酒节期间，常有一些男子，他们的目标是，一天下来，自己脸上满是啤酒节众美女的吻印。为对付这些"吻印猎手"，啤酒节的女侍们有一种简单的招数：她们把嘴唇涂得黑红，因为，据信，这对男子们可以起到一种吓阻作用。作为卖花女，我也这么作了--迄今效果良好。

  • BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/dpa/F. Hörhager)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    跳舞？——欢迎！

    无论是谁，来到啤酒节草坪上，都会受到音乐和欢快气氛的感染。到处都有人随着音乐并肩摇摆、舞蹈。规则很简单：站在长椅上可以，上桌子不行。明知故犯者有可能被罚出场外，这岂不是很遗憾？

  • BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/imageBROKER/P. Pavot)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    自带食物——不行！

    虽然在巴伐利亚的啤酒园里，点一杯啤酒，配上自带的面包一起享用是一件再普通不过的事，但在慕尼黑啤酒节上的大篷里，这可不允许。吃自带的干粮，说不定会被轰走。

  • BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    来份烤鸡

    到了啤酒节，当然得来一扎啤酒。佐酒的小菜呢？建议来半只烤鸡。泛着油光的香脆烤鸡可以直接用手吃。为了避免油腻的手指拿不稳啤酒杯，会同时附上湿纸巾。

  • BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/imageBROKER/B. Strenske)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    过山车——玩的就是心跳！

    各种高速旋转、升降的游艺项目，当然能让寻找刺激的游人过足瘾。不过，最好事先想一下游玩活动的先后顺序。不妨先坐过山车，再去喝啤酒吃烤鸡，否则的话，你的胃……

  • BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/imageBROKER/M. Siepmann)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    撩妹？先看好丝带

    巴伐利亚的传统服装充满智慧。一个小细节告诉周围的人，穿者是“名花有主”，还是仍在寻寻觅觅。姑娘胸前的丝带如果在右侧，意思就是“我已经有男友”，如果在左侧，则意味着仍在等待意中人。

  • Deutschland Oktoberfest (picture-alliance/dpa/T. Hase)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    畅饮啤酒——不能错过！

    在十月节上喝啤酒是一种锻炼，尤其是练臂力。啤酒盛在容量为一升的大杯里，端起来犹如举重。正确的方法是一手握住杯把，不要把手指贴在杯子上。

  • Deutschland Tradition in Bayern Symbolbild (picture alliance/dpa/R. Peters)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    喝倒——不行！

    喝到微醺感觉很好，也是啤酒节的恰当体验。喝到不省人事就太狼狈了。那些在人群里跌跌撞撞、甚至随地呕吐的家伙，实在让人扫兴。见好就收，才能留下美好回忆。

  • BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/imageBROKER/R. Kutter)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    就地方便——千万别！

    啤酒下肚，还要找地方方便一下。看到公共厕所前大排长龙，有的人就会偷偷找个僻静处解决。千万不要！如何被抓到，会被罚款100欧元。还是趁早到厕所排队，这里的公厕是免费的。

  • Vorstellung des offiziellen Wiesn-Maßkrugs 2018. (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    拿走啤酒杯——使不得！

    必须承认，这是很好的纪念品。于是很多人想，不如把它带回家。慕尼黑啤酒节上每年都会有数千个啤酒杯失踪。这可不是个好主意，严格说是盗窃！会被罚款。啤酒杯是可以买的，然后被贴上一个彩色标签，就可以光明正大地带走了。

  • BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/imageBROKER/M. Siepmann)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    占座位——太不酷！

    啤酒大篷里一位难求。尤其在周末，常常不得不因爆棚而暂时关闭。尽管如此，占据一条长凳给朋友占座，会被人投来异样的眼光。而且过不了多久，服务生和管理员就会把位子分配给他人。

  • Deutschland Oktoberfest in München (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    偷拍上空照——没品！

    给开怀欢庆的姑娘拍照没关系。可是，看到有女生high得一时兴起，袒露春光，赶紧按下快门，就不那么得体了。可以想象，这位女生在酒醒后不会愿意看到自己的大尺度画面在网上流传。所以，大篷里的事，不要外传。


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啤酒节指南：什么可以、什么不可以

一年一度的慕尼黑啤酒节又开张了。节日上可以自由享受很多事情，但也有不受欢迎的行为。有疑问的话，德国之声为你指点迷津。 (23.09.2019)  

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