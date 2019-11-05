“咖啡对话”——任正非又谈了什么？

（德国之声中文网）11月6日下午，华为创始人任正非在深圳与智能工厂工业 4.0 精神之父、德国生产自动化教授德特莱夫·祖尔克（Detlef Zuehlke），以及前联合国安理会主席、新加坡国立大学李光耀公共政策学院创始院长马凯硕（Kishore Mahbubani）、华为5G安全研究总监刘斐进行主题为"数字主权，从对话到行动"的咖啡对话。对话主持人为彭博社北亚首席记者安允文（Stephen Engle）。

"美国禁令下来，我们也能自己生存下来"

据媒体报道，对话中，任正非表示，"美国禁令下来，我们也能自己生存下来。但这绝对不是理想模式，也不是我们自己愿意选择的模式。今年上半年我们的业绩就能证明。假如美国的制裁不撤销，华为明年还能在年底交出好的成绩单，那么我们就可以说华为已经度过了禁令的影响期。接下来之后的挑战，可能是技术上的位置了，是否能够继续领先世界。"

华为10月16日公布，今年前三个季度销售收入增至6108亿元人民币，同比增长24.4%，净利润率8.7%。此外，华为已和全球领先运营商签定了60多个5G商用合同，40多万个5G Massive MIMO AAU发往世界各地。

任正非表示，谷歌在内的一些公司断供对华为肯定是有影响的，但相信更多的消费者会因为华为自己的很多功能继续选择华为的产品。他形容说，"华为现在已经成了一个被打得千疮百孔的飞机，为了生存，我们只能杀回马枪，让优秀科学家回来补洞。"

他还表示，华为今年的智能手机生产可能达到2.4亿部至2.5亿部。"我们的Mate 30没有预装谷歌系统，现在销量还是不错的。"

对于有关华为之前提到的出售5G技术给美国公司的想法，任正非表示，目前还没有美国的大公司来沟通这件事情。

"德国的选择是基于他们自己理性的选择"

任正非还谈到了德国。主持人问到，欧洲最近对于数据的保护措施再次升级，其中就包括不只采用一家公司的通信硬件，您怎么来看这件事。任正非回答说，"我相信德国的选择是基于他们自己理性的选择，我们也理解德国多厂商采购的机制与做法......我们尊重德国目前在这方面的各种探讨和观点，也包括多设备厂商供应。"

在5G网路建设中，德国政府新近表示不会预先就将华为排除在外。对此，美国再次警告，会重新考虑与使用中国公司设备的盟友共享情报。据德新社获得的一份政府文件草案，参加德国5G网络建设的供货商必须做出不向外国提供秘密信息的声明，但文件中并没有专门针对华为的条款。德国联邦情报局局长布鲁诺·卡尔（Bruno Kahl)近日在联邦议院一个监督委员会的听证会上表示，"对于一家不能完全信任的公司，基础设施不是一个合适的领域。"

据德新社报道，任正非在周三的咖啡对话中驳回了对华为的安全忧虑并表示，他可以绝对保证华为不会把数据交给中国政府。新浪财经报道说， 任正非表示，信息安全永远都会存在，他认为，信息安全问题最终要用法律来解决，而不是完全靠技术。"就像汽车制造商不可能对所有的车祸都承担责任，我们是设备制造商，首先，我们自己不会做任何事。第二，我们不管进入任何国家，都要遵循各国政府对安全问题的监管。"

呼吁寻找美国科技替代品

任正非还呼吁各国赶紧行动拿出美国科技的替代品。他说："那么多国家应该都有机会找替代品，为什么还在观望呢？中国能不能行动还要打个问号，中国科技还不是那么先进，但其他国家可以，日本、德国要赶紧打井。"

10月31日，中国移动在全国首批50个城市正式开启5G商用。德国的5G网络建设明显落后于中国。欧洲电信行业高层表示，如果不能使用华为提供的价廉物美的硬件，可能意味着欧洲将落后于亚洲和其他使用华为5G的国家。德国电信曾警告说，没有华为，欧洲整体将落后于中美，将使5G在欧洲推出的时间至少延后两年。