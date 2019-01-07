和田泰达涉新疆再教育营？美国公司停止合作

（德国之声中文网）位于北卡罗来纳州的獾牌运动服装公司（Badger Sportswear）说，它将停止从新疆田泰达服装公司采购货品。

獾牌公司周三（1月9日）在网站上发表声明说，"由于收到很多警示，以及决定消除我们的供应商在中国西北的争议性生意引发的担忧，我们将不使用和田泰达服装公司以及来自中国该地区的任何产品。"

去年，中国西北地区维吾尔族的人权受到侵害的报道得以披露。一个独立的联合国小组估计，多达上百万的维吾尔族人以及其他穆斯林少数民族被关押到"再教育营"--新疆设置的一种非法拘押中心。

上个月《纽约时报》一篇文章中说，獾牌公司收到的一个来自和田泰达公司的集装箱出现在中国官方电视屏幕上，显示其使用来自旨在打压穆斯林少数民族的"再教育营"的工人。

独立调查人员以及一家公司的调查显示，作为和田泰达公司的生意伙伴，与国际社会责任认证组织（Worldwide Responsible Accredited Production）有合作关系的獾牌公司没有违背制造业伦理原则。

"无论如何，和田泰达公司提供关于其内部设施的历史文件，不足以证明其符合獾牌公司的全球采购政策。" 獾牌公司公司说。

本周四，中国警告外国公司不要根据错误信息作出商业决定。外交部发言人陆慷在例行记者会上表示，"如果美联社报道提及的这家企业是基于错误的信息停止和中国开展贸易往来，我认为对这家企业来说是可悲的。"

陆慷强调，中国已经废除了劳教制度，新疆职业技能教育培训和所谓的"强制劳动"完全是性质不同的两码事。

中国政府早已经以反对恐怖主义和分裂主义的名义，对西北地区的穆斯林民族的生活实行严格的监控。但是，近年来警戒措施进一步强化。人权活动人士说，少数民族仅仅因为留胡须或穿长袍就会遭到拘押。

张平/达扬（法新社）