和总统理念冲突，乌克兰文化部长辞职

（德国之声中文网）乌克兰文化部长特卡琴科（Oleksandr Tkachenko）周四（7月20日）提出辞职，因为乌克兰总统泽连斯基批评他文化项目超支，而大敌当前，更应该集中使用资源抵御俄罗斯入侵。

"在这样的战争时期，最大限度的国家关注，也就是国家资源，应该用于国防。这是显而易见的事情。"泽连斯基在向全国发表的夜间讲话中说。

"博物馆、文化中心、标志、电视剧，所有这些都很重要，但现在还有其他优先事项。"他接着说，"铺路石、城市装饰和喷泉可以等到胜利之后再做。"

但是，文化部长特卡琴科却有不同的看法。特卡琴科在 Telegram 上说："在战争时期，人们对文化的重要性产生了误解。" 在为他的文化项目开支辩护的同时，特卡琴科提出了辞职。

特卡琴科认为，文化在战争期间至关重要。他说："战争期间的文化非常重要，因为这不仅是一场争夺领土的战争，也是一场争夺人民的战争。"

他认为："在战争期间，私人资金和预算资金对文化的重要性不亚于对无人机的重要性，因为文化是我们身份和边界的盾牌。"

泽连斯基此前表示，他已要求总理什米哈尔考虑撤换特卡琴科。不到一个小时后，文化部长特卡琴科主动表示他将辞去这一职位。

受战争威胁：乌克兰的世界遗产 基辅：圣索菲亚大教堂和相关修道院建筑 基辅佩切尔斯克修道院 这座11世纪的东正教教堂是为了与今天伊斯坦布尔的圣索菲亚大教堂相媲美而建造的。它的马赛克和壁画令人叹为观止，极受重视。这座教堂极大地影响了后来的寺庙，并与附近的修道院建筑群一起被称为基辅佩切尔斯克修道院，或基辅洞穴修道院，它也使该地区成为东正教信仰和思想的中心。

受战争威胁：乌克兰的世界遗产 切尔诺夫策：布科维尼亚和达尔马提亚大都市的居所 这座东正教大主教的旧居以其戏剧性的混合风格，包括拜占庭式、哥特式和巴洛克式的影响，表达了奥匈帝国多样化的宗教和文化特征。这个巨大的建筑群由捷克建筑师约瑟夫-赫拉夫卡于1864-1882年建造，还包括一个小教堂、神学院和一个修道院。

受战争威胁：乌克兰的世界遗产 利沃夫：历史悠久的城市建筑群 利沃夫西部城市建立于中世纪晚期，几个世纪以来一直是行政、宗教和商业的重要中心。现代城市仍然保留着中世纪的特征，包括各种宗教团体的礼拜场所。它还拥有许多巴洛克式建筑。它的建筑显示了东欧、意大利和德国影响的混合。

受战争威胁：乌克兰的世界遗产 斯塔罗-涅克拉索夫卡：斯特鲁维测地弧线 斯特鲁维测地弧线是一连串的测量三角区，横跨2820公里和10个国家。它的最南端位于黑海边的乌克兰城镇斯塔罗-涅克拉索夫卡，而最北端则位于挪威的哈默菲斯特（上图 摄于1895年；没有乌克兰方面的照片）。这个合作机制建于1816-55年，用于确定地球的确切形状和大小。

受战争威胁：乌克兰的世界遗产 塞瓦斯托波尔：陶瑞克-切森尼斯古城和乔拉 陶瑞克-切森尼斯古城遗址是公元前5世纪由多里安希腊人建立的城市，位于克里米亚西南部的塞瓦斯托波尔外，该地区在2014年被俄罗斯非法吞并。遗址包括公共建筑群、住宅区和早期基督教遗迹、保存完好的葡萄园地块和相关系统，以及石器时代和青铜时代的建筑遗迹。

受战争威胁：乌克兰的世界遗产 扎卡帕蒂亚州：喀尔巴阡山脉地区的木制教堂 这个联合国教科文组织的世界遗产实际上是一系列由16个—— "tserkvas"，即教堂组成的。分布在波兰和乌克兰的喀尔巴阡山脉地区。这些木质原木结构是由东正教和希腊天主教社区在16至19世纪之间建造的。它们体现了斯拉夫国家的木材建筑传统，其内部装饰也相当出名。

受战争威胁：乌克兰的世界遗产 扎卡帕蒂亚州：喀尔巴阡山脉古老而原始的山毛榉森林 同样位于乌克兰西部的世界自然遗产有无数古老和原始的山毛榉森林。该遗址整体包括18个国家的94个地区。这张照片是Uholka-Shyroki Luh森林，它是世界上最大的原始山毛榉森林的一部分。山毛榉在最后一个冰河时期之后，即11000年前开始蔓延，现在是原始的、复杂的生态系统的一部分。 作者: Christina Burack



（路透社、德新社）

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