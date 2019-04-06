“和平就是力量”：小野洋子特展

（德国之声中文网）莱比锡艺术教育博物馆在占地2000平米的空间里举行小野洋子特展。从底层到三楼展区里，展示的内容是德国迄今最全面的小野洋子作品。为了更原汁原味地呈现小野洋子的奇特构思，此次是由她多年的好友强·亨得里克斯（Jon Hendricks）亲赴现场担任策展人。

展出的作品包括小型物件、庞大的装置艺术和雕塑。馆方希望通过这场"个人秀"概括小野洋子从60年代至今的艺术创作。所有与洋子有关的电影、电视影像和个人专辑都是展览内容，此外还有鲜少被展出的插画。

"给和平一次机会"

现年86岁的小野洋子1969年与披头士乐队主唱约翰·列侬结婚，自此成为闻名全球的人物。直至今日，小野洋子仍被乐迷和乐评人士指责是造成披头士分裂以及解散的"罪魁祸首"。然而，小野洋子并不只是"列侬身边的女人"。早在遇见约翰·列侬前，她已经是独立行为艺术家。

约翰·列侬和小野洋子1969年在一间阿姆斯特丹饭店中所拍摄的知名影片《床上和平》（Bed-in for Peace）片段近期在一个私人收藏中意外被发现。这对银色夫妻在蜜月旅行期间曾躺在饭店床上一周，接受各种以世界和平为题的访问。这段画面当时在全球引起关注。

小野洋子的空间装置艺术

贵族般的童年

小野洋子1933年2月18日出生于东京一个贵族家庭。其家族与日本皇室关系良好，生活极为富裕。她的住所如同宫殿般华丽，家中还雇用了30名佣人。小野洋子与父母的接触甚少，其父小野英辅在她出生时被调职至横滨正金银行的加州分部，一直到洋子两岁随母亲与弟弟搬至美国时，她才初次与父亲见面。

小野洋子在童年时得知日本对珍珠港发动攻击，这也促使她日后积极投入和平活动中。二战结束后，小野一家重返日本。小野洋子被送入贵族学校就读，昭和天皇的儿子们也曾经是她的同窗。

崭露头角

成年后的小野洋子回到美国，开始在纽约的沙拉劳伦斯学院求学。她对哲学、艺术和作曲都有浓厚兴趣，但每一个学科都未坚持至最后。1959年她中断学业并沉浸于纽约的艺术圈中。

小野洋子：还能活得更任性吗？ 奇女子的独角戏 在艺术圈里，小野洋子是一个备受争议的人物：披头士解散的原因、寡居多年的人物、世界上最招人烦的女人……面对这些标签，她的内心得足够强大。

小野洋子：还能活得更任性吗？ 先锋派艺术家 1956年，小野洋子嫁给了日本作曲家一柳惠（Toshi Ichiyanagi）。据说她的父母反对这桩婚姻。她在纽约积极加入先锋派艺术活动。一柳惠先回到了东京，小野洋子也回到日本后，两人的婚姻也陷入低谷。据悉，小野洋子患有忧郁症。在这个时候，她遇到了制片人安东尼·考克斯（Anthony Cox）。

小野洋子：还能活得更任性吗？ 渺无音讯的亲人 考克斯给小野洋子提供了经济上的支持，两人最终结婚。1963，他们的女儿恭子（Kyoko）出生，但这并没有使小野洋子对这个家庭感到依恋。认识约翰·列侬后，她把女儿留给考克斯，并离开了他们。考克斯加入了一个教会后带着孩子隐藏了起来，直到女儿成年后，小野洋子才再次与她重逢。

小野洋子：还能活得更任性吗？ 互动作品 1967年她举办展览“半个间房”（Half-A-Room），展示的是一个切了一半、家俱都刷成白色的房间，这名先锋艺术家以此表达人类整体性的丧失。小野洋子的作品中经常会用这样的空白来表达，观众要用自己的想象去完成作品。

小野洋子：还能活得更任性吗？ 行为艺术 1970年的“床上和平运动”艺术作品广为人知：约翰·列侬与小野洋子在酒店的一张大床上，开着房门，并且以床上的装束示人。外界认为，列侬似乎深受小野洋子的影响。

小野洋子：还能活得更任性吗？ 毁了披头士 照片上，约翰·列侬手中举着一只苹果。旁边站着妻子小野洋子，许多披头士的歌迷认为，如果将披头士比作一个水果篮，她就是篮子中的烂苹果：她会突然出现在录音室，加入到歌曲的制作当中。后来，许多人都认为小野洋子是导致乐队解散的罪魁祸首。

小野洋子：还能活得更任性吗？ 经典歌曲 列侬和小野洋子在音乐上也一同合作。她的声音不大合大众的口味，这也是导致歌曲不红的一个原因。不过也有例外，“给和平一个机会”（Give Peace a Chance）就成了一首广为人知的歌曲。

小野洋子：还能活得更任性吗？ 列侬遗孀 小野洋子不会将创作艺术与私人生活分开。丈夫列侬离世后一年可以看到这一点。她推出名为《玻璃季节》（Season Of Glass）的个人专辑。这是她的疗伤之作。洋子将列侬带有血迹的眼镜放在公寓窗台，拍下来当作专辑封面照片。

小野洋子：还能活得更任性吗？ 兄弟俩 朱利安（图左）是约翰·列侬与前妻生的孩子，据悉，他与继母洋子的关系冷淡。肖恩·列侬(Sean Lennon，图右)是洋子与约翰·列侬的孩子，他的日本名字叫小野太郎。1980年，孩子5岁的时候，他的父亲遇刺。

小野洋子：还能活得更任性吗？ 缅怀 小野洋子是一名艺术家，她也整理了列侬的遗产：2010年，在列侬去世30周年、诞辰70周年之际，小野洋子以数码形式再版了他的专辑。 作者: Torsten Landsberg



小野洋子作为艺术家开始制作实验性电影及音乐，同时投入受达达（Dada）、马塞尔·杜尚（Marcel Duchamp）和约翰·凯奇（John Cage）影响的"激浪派": 一个激进的国际文艺流派，通过现代手段重新发现达达，在表演中打破观众和艺术家的距离。1962年她曾陪美国知名作曲家凯奇进行日本巡回。

小野洋子从一开始便自我定义为跨领域前卫表演艺术家，她的作品中经常出现裸体以及挑衅行为。她曾在一本女权主义的小册中写道，这是她的一种抗议方式， "以跨越造成女性被边缘化的社会樊篱"。1970年，小野洋子拍摄了名为《强奸》的影片，片中一只苍蝇不断爬过女性裸体长达23分钟。

介入披头士的女人

1966年，小野洋子在英国结识了披头士乐队成员约翰·列侬。当时列侬造访了她在伦敦的展览，深受这名独立艺术家的作品吸引。三年后，小野洋子与约翰·列侬结婚，两人合作推出了多张以和平为主题的专辑。1969年，他们所组的"塑胶小野乐队"发行《给和平一个机会》（Give Peace a Chance）畅销全球。

在约翰·列侬淡出公众视线后，妻子小野洋子接手他的生意。1980年列侬遭到枪杀，小野洋子以资产管理人的身份处理其财务。目前小野洋子是美国最富有的女性之一。正因如此，外界给她取了"龙女"的绰号，也造成她"摇滚史上最被憎恶的女人"的名声。至今小野依然被批评是靠丈夫而声名大噪而且从中获得庞大利益。

艺术是共同体验

1995年，小野洋子在日本以艺术家的身份再次回到公众视野中。2008年至2009年间，德国和英国数家博物馆举行了小野洋子的作品回顾展。2009年小野洋子获颁威尼斯双年展终年成就金狮奖。2012年她在维也纳获得奥地利当代艺术最高荣誉科柯施卡奖。2014年法兰克福锡恩美术馆举办了大型小野洋子作品回顾展。

正在莱比锡举办的"小野洋子-和平就是力量"展览邀请了小野洋子以及德国女性艺术家协力创作，小野洋子最后在作品中装满水。这是小野洋子表演概念的一部分，她也以此为理念将展览发展为"共同艺术作品"。1971年在美国锡拉丘兹的展览上，小野洋子就曾经展出这个名为"水事件"的创作。

小野洋子并未出席此次在莱比锡展览的开幕式，这与莱比锡艺术教育博物馆此前公布的信息有所出入，据信是因为小野洋子出现健康问题。此次的小野洋子特展将持续至2019年7月7日。